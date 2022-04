Bezirksgericht Lenzburg: Mann fuhr zwei Leute an

Bezirksgericht Lenzburg «Ich sah noch, dass ein Auto kommt»: Mann fuhr zweimal in kurzer Zeit jemanden an Dass er vorbestraft ist, hatte der Beschuldigte offenbar vergessen. Nicht aber das Gericht. Die Geldstrafe von 4800 Franken wurde deshalb unbedingt verhängt. Eva Wanner Jetzt kommentieren 25.04.2022, 15.35 Uhr

Zweimal fuhr der Beschuldigte Personen an. Beim ersten Unfall prallte der angefahrene Mann auf die Windschutzscheibe des Beschuldigten, brach sich vier Rippen, musste am Schienbein operiert werden und hatte eine Platzwunde am Kopf. Bild: Kantonspolizei Aargau

Gebetsmühlenartig wiederholte Ahmet (alle Namen geändert), dass es ihm leid tue. Der 57-Jährige sagte es auf Türkisch, eine Übersetzerin gab die Worte am Bezirksgericht Lenzburg auf Deutsch wider.

Leidtun Ahmet zwei Vorfälle, die sich vor zwei Jahren wenige Wochen nacheinander abspielten. An einem Julisonntag fuhr Ahmet, der unter anderem Pizzakurierdienste verrichtet, auf der Hendschikerstrasse in Lenzburg auf einen Fussgängerstreifen zu. Diesen überquerte gerade Klaus, sein Fahrrad schiebend. Klaus sagte vor Gericht als Zeuge aus: «Ich sah noch, dass ein Auto kommt – und dann lag ich auf der Strasse.» Dazwischen war er auf die Frontscheibe von Ahmets Auto geknallt. Klaus brach sich vier Rippen, musste am Schienbein operiert werden und hatte eine Platzwunde am Kopf.

Und doch verzichtete er auf eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ahmet, der im Bezirk Lenzburg lebt, habe ihm schon am Unfallort gesagt, wie leid es ihm tue, habe Klaus im Spital besucht und ihn regelmässig angerufen, um sich zu erkundigen, wie es ihm gehe. Es sei ein Unfall gewesen, wie er eben passieren könne und Ahmet habe sich anständig verhalten. Als Klaus nach seiner Aussage den Gerichtssaal verlässt, schütteln sich die beiden die Hände und wünschen sich gegenseitig alles Gute.

Rückwärts aus dem Parkfeld in einen Mann gefahren

Wenige Wochen später fuhr Ahmet wieder jemanden an. Dieses Mal Matteo, die beiden Männer kennen sich schon viele Jahre. Ahmet wollte rückwärts aus einem Parkfeld herausfahren, übersah, dass Matteo hinter ihm stand und kollidierte mit ihm. Matteo fiel um und zog sich leichte Verletzungen zu.

Er hätte vor Gericht seine Version der Geschichte erzählen sollen, ein ärztliches Attest beschied aber, dass er nicht an der Verhandlung teilnehmen kann. Vom Vorfall gibt es ein Video – ohne Ton, doch Ahmets Aussagen passen dazu: Matteo sei zwar wütend gewesen, habe aber auch gesagt, es gehe ihm gut. Ahmet stellte sein Auto weg, kam erneut, um seine Hilfe anzubieten und auch, dass er die Polizei rufen würde. Matteo winkte ab. Erst einige Tage später ging er wegen der Prellung am Gesäss zum Arzt. Und nochmals später erstattete er dann Strafanzeige.

Alles andere als ein unbeschriebenes Blatt

Seltsam wurde es, als Gerichtspräsidentin Danae Sonderegger Ahmet nach Vorstrafen fragte. Er sei erst das zweite Mal vor Gericht, so Ahmet, das erste Mal sei es bei seiner Scheidung gewesen.

Stirnrunzeln und Aktenblättern seitens der Gerichtspräsidentin. Denn: Ahmet ist mehrfach vorbestraft. Zweimal schon wurde ihm der Führerausweis entzogen. Ein Tolggen im Reinheft betrifft die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung. Und dann ist da noch die Tätlichkeit in der Ehe, Nötigung und Sachbeschädigung. Es habe in der Ehe gekriselt, damals, jetzt sei aber alles wieder gut, sagte Ahmet. An die Nötigung will er sich nicht mehr erinnern können.

Dieses Mal muss er zahlen

Ahmet gab bei den aktuellen beiden Fällen alles zu. Einzig das pflichtwidrige Verhalten, nachdem er Matteo angefahren hatte, bestritt der Verteidiger im Plädoyer. Ahmet habe sich nach dem Verletzten erkundigt und ihm Hilfe angeboten, dieser hatte abgelehnt.

Das liess das Gericht denn auch gelten. Die Bitte um eine – weitere – bedingte Strafe jedoch nicht. Wegen grober Verkehrsregelverletzung sowie fahrlässiger einfacher Körperverletzung wird Ahmet zu einer unbedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 40 Franken (total 4800 Franken) verurteilt. Er werde jetzt besser aufpassen, versprach Ahmet, nachdem er nochmals mehrfach gesagt hatte, wie leid es ihm tue.

