Bezirksgericht Lenzburg Freispruch: Zwei Seetaler jagten mit Spezialgerät Mäuse in die Luft Inzwischen gilt die Schädlingsbekämpfung mit explosiven Methoden als nicht zulässig und potenziell qualvoll. Gerade wurden aber zwei Personen vom Vorwurf der Tierquälerei freigesprochen, weil der Staat seine Hausaufgaben nur ungenügend erledigt hat. Florian Wicki 11.08.2021, 18.45 Uhr

Mit dem Rodenator wird ein explosives Gemisch aus Propangas und Sauerstoff in die Mäusetunnel geleitet und dort gezündet. Screenshot Youtube

Es ist bereits das zweite Mal, dass in diesem Jahr ein Rodenator – ein ursprünglich amerikanisches Werkzeug zur Schädlingsbekämpfung, mit dem Mäuselöcher mit einem lauten Knall in die Luft gesprengt werden – vor Gericht landet.

Gleich zwei Angeklagte trabten gestern vor dem Bezirksgericht Lenzburg und vor Gerichtspräsidentin Eva Lüscher an, um einen Strafbefehl wegen Tierquälerei anzufechten, den sie diesem März erhalten haben. Peter (Name geändert), ein im Seetal Prominenter aus dem Agro-Geschäft, der wegen Anstiftung zur mehrfachen versuchen Tierquälerei durch qualvolles Töten von Tieren verurteilt wurde, und Ruedi, sein Angestellter, der dazu angestiftet worden war und die Straftat tatsächlich ausgeführt haben soll.

Mit Explosionen gegen Mäuse

Im Strafbefehl schreibt die Staatsanwaltschaft, Ruedi habe mittels mehrfachem Auslösen von unterirdischen Explosionen mit einem Propangas/Sauerstoff-Gemisch das Erdreich eines Seetaler Bauernhofs von Mäusen befreien wollen.

Dabei liess er mit einem sogenannten Rodenator – (siehe Video) für 30 Sekunden Gas in die Mäuselöcher, entzündete das Gemisch kurze Zeit später durch Drücken eines Funkenauslösers am Gerät und sprengte damit die Mäusegänge. Dabei nahm er laut Staatsanwaltschaft in Kauf, dass durch diesen Vorgang Tiere – insbesondere Mäuse – qualvoll sterben und leiden könnten.

Am 22. Juli des letzten Jahres hat Ruedi zum letzten Mal den Rodenator eingesetzt. Das aber nicht allzu lange, wurde er doch dabei von einer Schar Polizisten der Regionalpolizei Lenzburg unterbrochen, die von der Gemeinde aufgeboten wurde, um der Quelle der lauten Knallerei nachzugehen. Die Polizisten, die sich laut Aussage eines Korpsmitglieds wegen des Lärms bereits mit schweren Schutzwesten auf jemanden eingestellt haben, der mit einem Sturmgewehr um sich schiesst, nahmen Ruedis Aussage auf und verzeigten ihn und seinen Chef schlussendlich.

Auf offizielle Empfehlungen hin gehandelt

Vor Gericht sagten sowohl Ruedi als auch Peter, sie seien aus allen Wolken gefallen ob der für sie schwerwiegenden Vorwürfe der Tierquälerei, sie liebten Tiere über alles und hätten nur nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Schliesslich müssten sie die Schädlinge ja irgendwie bekämpfen und dafür sei der Rodenator ja auch von offizieller und amtlicher Seite her empfohlen worden.

Dafür präsentierten die beiden Anwälte auch entsprechende Dokumente vor, wie zum Beispiel ein Flugblatt der landwirtschaftlichen Schule Liebegg, das für einen Kurs in Sachen Schädlingsbekämpfung warb und dabei den Rodenator vorstellte, sowie auch Merkblätter des Kompetenzzentrums für landwirtschaftliche Forschung Agroscope und des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesens (BLV). Laut ihnen wäre es an der Politik und schliesslich am BLV zu entscheiden, wie die Schweizer Schädlingsbekämpfung auszusehen hat und wie nicht. Dieses Versäumnis könne nun kaum den beiden Beschuldigten zur Last gelegt werden.

Unwissenheit schützt manchmal vor Strafe

Laut Richterin Lüscher wäre es zwar naheliegend und logisch, dass die Chance besteht, dass vor allem auch Mäuse, die sich beim Knall nicht im Zentrum, sondern eher am Rand der Druckwelle befinden, nicht zwingend sofort tot sein müssen, sondern vielleicht angesengt oder verstümmelt weiterleben können. Die Staatsanwaltschaft habe es aber versäumt, dies in der Anklageschrift auch genug präzis zu formulieren, damit klar wird, woraus denn die mögliche Qual der Tiere überhaupt besteht. Somit hätte die Schrift möglicherweise dem Anklagegrundsatz widersprochen, laut dem der Sachverhalt bei der Anklage genau umschrieben werden muss.

Das war aber nicht das Entscheidende, so Lüscher, war doch bereits der sogenannte Verbotsirrtum ausreichend, um die beiden Beschuldigten freizusprechen: Dabei handelt es sich um die eine Ausnahme des Sprichworts «Unwissenheit schützt vor Strafe nicht» (dem Lateiner auch als «ignorantia legis non excusat» bekannt). Das Schweizer Strafgesetzbuch hält fest, dass man nicht schuldhaft handelt, wenn man bei Begehung der Tat nicht weiss und auch nicht wissen kann, dass man sich rechtswidrig verhält.

Somit wurden Peter und Ruedi beide vollumfänglich von Schuld und Strafe freigesprochen, die Kosten gehen zu Lasten des Staates. Die beiden hätten laut Lüscher als juristische Laien ob der vielen amtlichen Empfehlungen durchaus davon ausgehen dürfen, dass der Rodenator erlaubt sei. Ein zweites Mal funktioniert diese Verteidigung wahrscheinlich aber nicht mehr, können sie sich doch jetzt nicht mehr auf Unwissenheit berufen, zumal das BLV sich seit 2021 offiziell auf die Position gestellt hat, die Benutzung des Geräts verstosse gegen das Tierschutzgesetz. Deshalb riet ihnen Richterin Lüscher denn auch zum Abschied, sie sollen doch den Rodenator in Zukunft nicht mehr benutzen.