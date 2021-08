Bezirksgericht Lenzburg Erst tappt er in die Schuldenfalle, dann wird er als Betrüger verurteilt Ein Mann aus dem Raum Lenzburg nutzte die Arbeitslosenkasse aus und kassierte so monatelang Lohn und Arbeitslosengelder. Der Mann ist nicht Schweizer Staatsbürger, wird nun aber doch nicht des Landes verwiesen. Florian Wicki 09.08.2021, 05.00 Uhr

Er sei in eine Negativspirale gefallen, aus der er fast nicht mehr herausfinde, schätzte der Lenzburger Gerichtspräsident Daniel Aeschbach den rund 40-jährigen Mergim (Name geändert) am Prozess vom letzten Donnerstag ein. Und bezeichnete ihn als «authentisch unintelligent», was Mergims grosses Glück war, stand für ihn beim Prozess doch viel auf dem Spiel.

Mergim war des mehrfachen Betrugs angeklagt, er soll durch unwahre Aussagen rund 10'047 Franken an Arbeitslosengeldern erschlichen haben. Sprich, er hatte eine temporäre Beschäftigung und über vier Monate hinweg vier Chancen verpasst, diese der Arbeitslosenkasse zu melden. Somit bekam er einerseits den Lohn seiner Beschäftigung und andererseits die Arbeitslosenentschädigung voll ausbezahlt über.

25 Schuldscheine im Gesamtwert von über 30'000 Franken gesammelt

Vor dem Richter wollte sich Mergim nicht herausreden, sagte selber, er sei schuldig und verdiene eine Strafe. Doch keine allzu hohe, er habe sich zu dieser Tat gedrängt gefühlt, da der verheiratete Vater von zwei Kindern hoch verschuldet sei. Und das ist er, hat er doch stattliche 25 Schuldscheine in der Höhe von über 30'000 Franken gesammelt und gerade jetzt noch eine neue Betreibung am Hals.

Das doppelte Einkommen habe er genutzt, um weitere Schulden zurückzuzahlen, die in der Zeit entstanden sind, als er zwar arbeitslos war, wegen Einstelltagen allerdings noch keine Entschädigung erhalten hat. Nun arbeite er wieder als Logistiker, könne seine Schulden aber kaum begleichen, sei doch sein Einkommen wegen Lohnpfändungen auf das Existenzminimum von 800 Franken festgesetzt.

«Katastrophale» finanzielle Situation

Die Staatsanwaltschaft forderte eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 50 Franken, eine Busse von 1200 Franken, sowie einen fünfjährigen Landesverweis, wie er seit der 2010 vom Volk angenommenen Ausschaffungsinitiative in der Verfassung steht.

Richter Aeschbach folgte dem Antrag teilweise, reduzierte aber die Tagessatzhöhe von 50 auf 40 Franken und die Busse von 1200 auf 900 Franken. Auf Letztere bestand er vor allem als Denkzettel und zur Motivation für Mergim, seine laut Aeschbach «katastrophale» finanzielle Situation in den Griff zu bekommen.

Schuldenberatung statt Landesverweis

Auf den Landesverweis verzichtete er hingegen im Rahmen der Härtefallklausel, sei doch frei nach Bundesgericht in Mergims Fall dessen persönliches Interesse am Verbleib in der Schweiz höher zu gewichten als das öffentliche Interesse an seiner Ausschaffung, zumal er keine Vorstrafen habe und schon 27 Jahre in der Schweiz wohne.

Ausserdem kam Mergim zugute, dass er den Deliktbetrag bis auf den letzten Rappen zurückbezahlt hat, so sei ein Landesverweis aufgrund des Unverhältnisses zwischen der Tatschuld und den Konsequenzen der Strafe nicht angezeigt. Richter Aeschbach ermahnte ihn jedoch, er solle seine Finanzen dringendst in den Griff bekommen, das gehöre zu einer gelungenen Integration in der Schweiz dazu, diese sei schliesslich kein Selbstbedienungsladen.

Und riet ihm, er solle sich dafür doch an eine Schuldenberatungsstelle wenden.