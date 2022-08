Durch alle Raster der Gesellschaft gefallen

Bezirksgericht Lenzburg Er bunkerte Heroin und Waffen «als Altersvorsorge»: 59-Jähriger muss ins Gefängnis 3,5 Kilogramm Heroin und einen grossen Haufen Waffen ohne Papiere besass der Mann, der jahrelang entweder in seiner Werkstatt oder im Camper lebte. Das Bezirksgericht Lenzburg hatte den Fall zu beurteilen. Eva Wanner Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Der 59-Jährige war seit 2008 im Besitz der Drogen, die er verkaufen wollte, um Schulden zu bezahlen und im Alter versorgt zu sein. Fotolia

Schnell wurde klar: Auf der Anklagebank im Gerichtssaal von Lenzburg sitzt ein Mann, der durch alle Maschen des gesellschaftlichen Netzes gefallen ist. Allerdings scheint ihn niemand geschubst zu haben, er ist selbst gesprungen. Der 59-jährige Beat (Name geändert) betrat den Saal mit seinem Rollator, sprach anfangs betont leise, nur wenn ihn etwas aufregte, wurde er lauter. Etwa als er über den frühzeitigen Strafvollzug schimpfte. «Wenn ich meine Ruhe habe, kann ich überleben», sagte er über seine aktuelle Situation, einmal aber auch «es wird mein Untergang sein».

Die Befragung zur Person eröffnete er mit der pampigen Antwort, das Geburtsdatum und sowieso alles sei ja schon bekannt. Nach und nach kommen Informationen zu Tage und es lässt sich eine grobe Skizze seines bisherigen Lebens zeichnen. Aufgewachsen in St. Gallen, mit 17 das Elternhaus verlassen, hat Beat nie eine Ausbildung absolviert. Als Hilfsarbeiter gearbeitet habe er und Kollegen geholfen; «ich war der gutmütige Tubel, der immer da war», schimpfte er. Er begann mit Schrott zu handeln, allerlei Alteisen und Occasion-Autos, «ich habe mich immer ganz mager durchgeschlagen».

Er, der mehrfach wegen Verkehrsdelikten und einmal wegen Hausfriedensbruchs vorbestraft ist, muss auch mal Sozialhilfe bezogen haben. Ämter sind nun aber so gar nicht seins. Beat schimpfte auf «die Behörden und andere Querulanten», die ihm das Leben stets schwer gemacht hätten. Was auch immer passiert ist, endete damit, dass Beat in den letzten zwölf Jahren in der Werkstatt und in einem Camper lebte. Seinen Besitz hatte er auf Lagerräume seines Ex-Freundes in Seon und Wildegg verteilt.

Tote Katze im Gefrierschrank

Laut Plädoyer der Staatsanwaltschaft war es ebendieser Ex-Freund, welcher der Polizei einen seltsamen Fund meldete. Einen Sack, darin vermutlich Heroin, habe er in einem der Lagerräume gefunden. Die Durchsuchung der beiden Räume brachte tatsächlich knappe drei Kilogramm Heroin zum Vorschein – und nicht nur das. Die Staatsanwaltschaft sprach im Plädoyer von einem «Dschungel von Gegenständen», darunter massenhaft abgelaufene Lebensmittel. Der Höhepunkt sei eine tote Katze im Gefrierschrank gewesen.

Aber auch strafrechtlich Relevantes fand sich zu Hauf – in Form von Marihuana und vor allem von Waffen. Von einer Maschinenpistole «UZI» ist ebenso die Rede wie von einer Schachtel mit Jagdschwarzpulver, zwei Schrotflinten, Sprengschnur und einigem mehr.

Die Drogen besitzt er schon lange

Den Besitz der Drogen und der Waffen erklärte Beat so: Es handle sich dabei um seine Altersvorsorge. Er wollte das Heroin verkaufen, um an Geld zu kommen, um Schulden zu bezahlen. «Man muss ja überleben», begründet er. Schon seit 2008 sei er im Besitz des Rauschgifts mit einem Reinheitsgrad von knapp sechs Prozent, laut Staatsanwalt eine «qualitativ hochmiserable Heroinmischung», etwa 500 Gramm hat er seither verkauft.

Zu den Waffen, zu denen er keine Papiere hat, kam er auf verschiedene Art und Weise. Das Maschinengewehr beispielsweise hat er laut eigener Aussage in Zürich «auf der Gasse» gekauft. Die Sprengkapseln wiederum hat er in Abbruchautos oder -Häusern gefunden. Der Verteidiger sagte, sein Mandant sei «ein Sammler im Stil eines Messies. Was er in die Finger bekommt, behält er». Auch die Waffen wollte er verkaufen, um im Alter über die Runden zu kommen. Eine Bezirksrichterin fragte Beat, ob er sich denn überlegt habe, dass diese Art der Altersvorsorge problematisch sein könnte. «Was hätte ich denn sonst machen sollen?», fragte er barsch zurück.

Er wird nicht des Landes verwiesen

Nun denn, es bleibt dabei: Beat hat sich strafbar gemacht, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Die Staatsanwaltschaft forderte dafür eine unbedingte Freiheitsstrafe von 30 Monaten – und einen Landesverweis von 8 Jahren. Denn Beat, obwohl er hier aufgewachsen ist und keinen Bezug zu Deutschland hat, ist deutscher Staatsangehöriger. Einen Schweizer Pass habe er nie beantragt, «das kostet Geld und ich habe es nie als nötig erachtet». Der Verteidiger forderte ein deutlich geringeres Strafmass und dass auf den Landesverweis verzichtet wird.

Das Gesamtgericht entschied, dass Beat 24 Monate ins Gefängnis muss, die 333 Tage (rund 11 Monate), die er schon abgesessen hat, werden ihm angerechnet. Des Landes verwiesen wird er nicht. Es handle sich um einen Härtefall, da die Schweiz eindeutig die Heimat des Beschuldigten sei. Beat nahm das Urteil entgegen, ohne sich gross dazu zu äussern. Er ging, wie er gekommen war: Auf den Rollator gestützt, begleitet von zwei Kantonspolizisten, die ihn zurück ins Gefängnis brachten.

