Bezirksgericht Lenzburg Den Staat betrogen: Bosnier wird für fünf Jahre des Landes verwiesen Ein 60-Jähriger hat IV und gleichzeitig Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen bezogen. Dass er Geld nach einem Unfall erhalten hatte, mit einem Nebenverdienst Einkommen generierte und möglicherweise auch noch Liegenschaftsbesitzer ist, hat er verschwiegen. Der Bosnier wird für fünf Jahre des Landes verwiesen. Eva Wanner 21.02.2022, 05.00 Uhr

Ein 60-Jähriger musste sich vor dem Gesamtgericht in Lenzburg verantworten, weil er jahrelang unrechtmässig Leistungen bezogen haben soll. Chris Iseli

Vor dem Bezirksgericht Lenzburg sitzt ein Mann, der gar nicht zu verstehen scheint, was vorgeht. Sprachliche Barrieren überwindet zwar eine Serbisch-Übersetzerin, trotzdem scheint Besim (Name geändert) verwirrt. «Das habe ich nicht verdient», sagt er unter Tränen in sehr gebrochenem Deutsch. «Ich bin seit 30 Jahren hier und habe nie etwas falsch gemacht.» Wenn, dann seine Frau, die ihm gesagt habe, was er machen soll.

Die Anklageschrift zeichnet ein anderes Bild. Der 60-Jährige soll über Jahre hinweg Leistungen vom Staat ertrogen haben. Aufgeflogen zu sein scheint das erst, als er selbst seine Frau beschuldigte, sich mit über 100'000 Franken aus seinem Besitz aus dem Staub gemacht zu haben.

Angeklagt ist Besim wegen mehrfachen, teilweise versuchten Betrugs. Verurteilt wird er wegen einfachen Betrugs und des Verstosses gegen die Meldepflicht. 10'500 Franken bedingte Geldstrafe bei einer Probezeit von zwei Jahren, eine Busse von einem Viertel davon (2625 Franken) brummt ihm das Gesamtgericht auf.

Das schlimmste für ihn aber: Da Betrug eine Katalogtat ist, wird Besim für fünf Jahre des Landes verwiesen. Von einem Härtefall, der den Landesverweis aufheben würde, könne nicht die Rede sein, sagte Daniel Aeschbach. Die fehlende Integration mache sich schon an der Sprache bemerkbar.

Den Nebenverdienst nicht angegeben

Besim bezieht wegen gesundheitlicher Probleme IV. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zwischen 2011 und 2019 mehrfach Ergänzungsleistungen beantragt und teilweise auch bekommen zu haben. Dies, obwohl er Einkünfte aus einem Nebenverdienst hatte, die er nie angegeben hat.

Über die Höhe waren sich Besim und die Staatsanwaltschaft nicht einig. Er spricht davon, mit dem An- und Verkauf alter TV-Geräte um die 500 bis 1000 Franken monatlich eingenommen zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht von 1500 Franken aus.

Das müsste man ja anhand einer Buchhaltung überprüfen können? Der Verteidiger macht deutlich, dass sein Mandant gar nicht in der Lage wäre, eine solche Dokumentation zu führen.

Geld, das er nie angegeben hat, ist verschwunden

Weiter ist die Rede von 30'000 Franken, die er nach einem Unfall erhalten und bar bei sich zu Hause aufbewahrt hatte – und ebenfalls nicht angab. Und dann ist da noch die Sache mit den Liegenschaften in Bosnien, seinem Heimatland. In der Anklageschrift ist die Rede von mindestens zwei Häusern.

Auch in der Befragung klang das erst so. Nach einigen Irrungen, Wirrungen, ob es sich vielleicht doch um Stockwerkeigentum handelt, kam heraus: Besim besitzt offenbar gar kein Haus. Zwar hat er wohl Anteil an einer Liegenschaft, die seinem Vater gehörte, der vor über zehn Jahren gestorben ist. Dieser ist aber nach wie vor als Besitzer des Hauses mit zwei Wohnungen eingetragen; Besims Name taucht auf keinem offiziellen Dokument auf.

Einen grossen Batzen Bargeld muss Besim aber zu Hause gehabt haben. Denn seine Frau, von der er sich scheiden lässt, nahm offenbar rund 113'000 Franken mit und verschwand. Er erstattete Anzeige – womit dann auch herauskam, dass er der SVA Aargau Vermögen verschwiegen hat. Die unrechtmässig bezogenen Leistungen muss er nun ebenfalls zurückbezahlen.