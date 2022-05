Mutter zeigt 19-Jährigen wegen Sex mit Tochter an

Bezirksgericht Lenzburg «Das Meitli war viel zu jung und das hätte er wissen sollen»: Sri Lanker muss sich vor Gericht wegen Sex mit Kind verantworten Ein 19-Jähriger hat einvernehmlichen Sex mit einer 14-Jährigen und missachtet dabei das Schutzalter für Kinder. Wäre er Schweizer, müsste er nicht um den Landesverweis bangen, nun aber droht ihm jener für fünf Jahre. Soraya Sägesser 2 Kommentare 25.05.2022, 05.00 Uhr

Der Gerichtssaal des Bezirksgericht Lenzburg Seetal. Chris Iseli (19. Dezember 2018)

Wenn ein erwachsener Schweizer mit einem Mädchen unter 16 Jahren Sex hat, riskiert er eine Geld- oder Gefängnisstrafe sowie eine Busse. Begeht jedoch ein Ausländer diese Tat, droht ihm ein Landesverweis von mindestens fünf Jahren. Selbst bei einvernehmlichem Sex. Dies, weil es sich bei «sexueller Handlung mit Kindern» um eine Katalogtat handelt. Nur in einem besonderen Härtefall kann das Gericht vom Landesverweis absehen.

Mit dieser Konstellation hatte sich das Bezirksgericht Lenzburg zu befassen. Dort sass Ravi (alle Namen geändert) auf der Anklagebank. Ihm wird neben sexuelle Handlungen mit einem Kind noch eine Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Dabei soll er eine unbekannte Menge Ecstasy konsumiert haben, steht in der Anklage.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten, eine Busse von 3000 Franken und eben jene fünf Jahre Landesverweis, die das Gesetz vorsieht. Diese Anträge würden Ravi nicht nur psychisch belasten, sondern bereiten ihm auch Bauchschmerzen, sagte seine Verteidigerin. Denn der Sri Lanker sei in der Schweiz geboren sowie aufgewachsen und habe bis auf sein «Grosi» keinen Bezug zum Land, aus dem seine Eltern kommen. Ein Landesverweis wäre für den temporär beschäftigten Metallbauer verheerend.

Freundschaft-Plus im Schutzalter

Ravi (damals 19) führte mit Fränzi (damals 14) eine Freundschaft-Plus-Beziehung. Dabei hatten die beiden im Sommer 2020 mehrfach einvernehmlichen Sex. Bei Fränzi war Liebe im Spiel und sie wollte eine Beziehung, sagte sie vor Gericht aus. Nicht aber bei Ravi: «Es war etwas da, aber ich konnte mir nichts Längerfristiges vorstellen.» Aus diesen Gründen blieb es beim Sex und irgendwann ging auch die Freundschaft-Plus in die Brüche.

Die Gerüchte zur Beziehung zwischen dem 19-Jährigen und der 14-Jährigen machten im Dorf die Runde. So habe Fränzis Mutter vernommen, ihre Tochter sei von Ravi vergewaltigt worden, erklärt die Verteidigerin. Daraufhin habe die Mutter – ohne Rücksprache mit Fränzi – eine Strafanzeige bei der Polizei gemacht.

Dass sie vor Gericht aussagen musste, war Fränzi sichtlich peinlich. Sie betonte, sie finde den Altersunterschied nicht schlimm und den Landesverweis für Ravi unverhältnismässig.

«Es war eine sehr junge Jugendliebe»

Der Altersunterschied rechtfertigte die Verteidigerin in ihrem Plädoyer so: «Es war eine sehr junge Jugendliebe.» Doch Ravi habe zweifelsohne davon gelernt. Dieser entschuldigte sich in seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung nochmals. «Ich bin froh, dass dies nach zwei Jahren endlich geklärt wird», sagte er. Er hoffe, dass alle mit einem guten Gefühl nach Hause gehen können.

Ravi hatte Glück und traf bei Gerichtspräsidentin Danae Sonderegger insofern auf Verständnis, als dass sie die Strafe trotz Schuldspruch in beiden Anklagepunkten senkte – auf 90 Tagessätze à 110 Franken bedingt und eine Busse von 2300 Franken. Was für Ravi aber zentral sein dürfte: Das Gericht verzichtet auf den Landesverweis. Dennoch wird gegen ihn ein lebenslängliches Verbot für den beruflichen oder organisierten ausserberuflichen Umgang mit Minderjährigen verhängt. «Das Meitli war viel zu jung und das hätte er wissen sollen», begründet die Gerichtspräsidentin.

