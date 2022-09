Autofahrerin zu 2000 Franken Busse verurteilt

Bezirksgericht Lenzburg Bub auf Trotti fährt seitlich in ein Auto: Hätte die Fahrerin besser aufpassen müssen? Ein Unfall, der glücklicherweise nur mit einem geprellten Kinderfuss endete, landete vor Gericht. Mehrere Fragen waren zu klären in einer Situation, in die wohl jeder Verkehrsteilnehmende geraten könnte. Eva Wanner Jetzt kommentieren 08.09.2022, 16.45 Uhr

Mit dem Trottinett fuhr ein Vierjähriger seitlich in ein Auto, das auf dem Fussgängerstreifen war. Nana do Carmo

Klar ist nur, wer die Protagonisten an diesem Freitagmittag im Februar 2021 waren. Sofia, damals 55 Jahre alt, (alle Namen geändert) in ihrem Volvo, der vierjährige Aram auf seinem Trottinett und sein Vater Boran. Nicht ganz klar wurde am Mittwochmorgen am Bezirksgericht, wie es dazu kam, dass Aram mit seinem Trotti gegen das Auto von Sofia prallte.

Sofia schilderte es so: Sie fuhr auf die Kreuzung Ringstrasse West und Dragonerstrasse in Lenzburg zu. Sie sah ein Kind am Strassenrand spielen und es sah für sie nicht so aus, als würde dieses Kind den Fussgängerstreifen unmittelbar nach der Kreuzung überqueren wollen. Trotzdem habe sie, wegen der Gesamtsituation an Verkehr, den Fuss vom Gas genommen und sei noch etwa 40 statt der erlaubten 50 km/h gefahren. «Ich wusste aber nicht, was das Kind im Kopf hat», sagte Sofia.

Das veranlasste Gerichtspräsidentin Danae Sonderegger zur Rückfrage, ob sie nicht genau deshalb hätte bremsen müssen. Mehr fragend antwortete Sofia mit Ja. Nun denn, das Kind überquerte die Strasse offenbar, Sofia sagte, sie hörte einen Knall auf der Seite ihres Autos und habe angehalten.

Eine Auskunftsperson stützt die Version; sie sagte aus, sie habe beobachtet, wie das Kind nicht auf die Strasse gesehen habe und dann in das Auto fuhr oder lief, als dieses bereits auf dem Fussgängerstreifen war. Sofias Anwalt sagte, das Kind sei von der Seite und damit aus einem Bereich gekommen, den seine Mandantin gar nicht habe überblicken können. «Sie hat alles ihr mögliche und zumutbare zur Risikoeliminierung unternommen», betonte er.

«Huere Schlampe» soll er gesagt haben

Vater Boran hatte sich in früheren Befragungen mehrere Male darin widersprochen, wo er sich befand; ob nur einen oder doch mehrere Meter hinter dem Kind. Die Auskunftsperson sagte aus, dass zum Zeitpunkt der Kollision zwischen Trottinett und Auto kein Mann in der Nähe gewesen sei. Und auch Sofia sagte, sie sei noch wenige Meter gefahren, dann ausgestiegen und habe sich um das Kind gekümmert, das nicht verletzt schien und schliesslich einzig eine Prellung am Fuss davontrug. «Erst dann kam der Vater und ich fragte ihn, wo er gewesen sei.» Boran sei wütend geworden, habe sie als «huere Schlampe» bezeichnet und zu ihr gesagt, er werde sie fertigmachen und zur Hölle bringen. Er habe ihr zugeschrien, sie soll weggehen.

Er sei «möglicherweise etwas aufgebracht» gewesen und habe «eventuell einen etwas forscheren Tonfall» angeschlagen, sagte Borans Anwalt. Boran selbst sagte nichts. Zumindest nicht auf die Fragen der Gerichtspräsidentin. Nur das Schlusswort nutzte er, um zu sagen, dass er Sofia nicht beschimpft habe.

Diese Frage zu klären, war insofern wichtig, als Sofia das als Grund dafür angab, dass sie sich von der Unfallstelle entfernte. «Ich hatte Angst vor ihm und wusste nicht, was er noch machen würde.» Sie habe sich in das Auto gesetzt und versucht, den Polizeiposten in Lenzburg zu erreichen, der zu diesem Zeitpunkt aber nicht besetzt gewesen war. Die 117 wählte sie allerdings nicht, sondern fuhr weiter, erledigte einen privaten Transport – und meldete sich wieder bei der Polizei, als diese nach ihr suchte. Denn inzwischen hatte Boran, der ihr Nummernschild fotografiert hatte, die Polizei informiert.

Sie hätte sitzen bleiben müssen

Die Staatsanwaltschaft forderte für Sofia eine auf zwei Jahre bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 100 Franken sowie eine Busse von 1500 Franken. Dies wegen fahrlässiger einfacher Körperverletzung sowie pflichtwidrigem Verhalten nach einem Verkehrsunfall mit Verletzten.

Eine Körperverletzung sah das Gericht angesichts der Prellung, die der kleine Aram erlitt, nicht. Aber eine einfache Verkehrsregelverletzung wegen Nichtgewähren des Vortritts. Sie habe das Kind gesehen und das Tempo gedrosselt, sie hätte mehr aufpassen müssen, bilanzierte Sonderegger. Und auch wenn sie Angst vor Boran gehabt habe, hätte sie im Auto sitzen bleiben und von dort aus die Polizei rufen müssen. 2000 Franken Busse kostet sie das, einen Eintrag im Strafregister gibt es aber nicht.

Und Boran? Eine auf zwei Jahre bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 110 Franken hatte die Staatsanwaltschaft gefordert, dazu eine Busse von 500 Franken. Nichts davon gilt; er wird in dubio pro reo freigesprochen. «Es steht Aussage gegen Aussage», sagte Sonderegger, «und es erscheinen beide nicht vollumfänglich glaubwürdig».

