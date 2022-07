Oberkulmer Prozess um Privatstrasse endet mit Freispruch

Bezirksgericht Kulm LKW-Verbotsschild durch allgemeines ausgetauscht? Prozess endet mit Freispruch – der aber nicht zufriedenstellt Es ging eigentlich darum, ob ein Mann illegalerweise ein LKW-Fahrverbot ab- und ein generelles Fahrverbot aufgehängt hatte. Eigentlich; denn für den Beschuldigten geht es vor dem Bezirksgericht Kulm um viel mehr: um einen Streit, der schon länger schwelt. Eva Wanner Jetzt kommentieren 28.07.2022, 12.04 Uhr

Das Corpus Delicti: Das LKW-Fahrverbot war abmontiert und ein generelles Fahrverbot aufgehängt worden. Von wem, das weiss niemand mit Sicherheit. Inzwischen wurde die ursprüngliche Signalisation wieder hergestellt – der Zusatz «Privatstrasse» gab aber zu reden. Eva Wanner

Es schien, als ginge es um eine Bagatelle. Ein Mann, nennen wir in Hanspeter, montiert wenige Meter vor seinem Haus ein LKW-Fahrverbotsschild ab und bringt ein neues, allgemeines Fahrverbot an. So weit die Anklage der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm. Im eigentlichen Sinn soll er dafür nicht bestraft werden, aber 370 Franken Strafbefehlsgebühr und Polizeikosten zahlen. Hanspeter ist aber mit dem Strafbefehl nicht einverstanden und hat Einsprache erhoben, deshalb kommt es zu einer Gerichtsverhandlung.

Als Hanspeter am Donnerstagmorgen vor dem Bezirksgericht Kulm antraben muss, hat er zwei Bundesordner mit Unterlagen dabei. Denn die Bagatelle, die heute verhandelt wird, ist ein winziges Tröpfchen Wasser in ein Fass, dass bereits mehrfach übergelaufen ist.

Neues Schild, neue Regeln?

Am Anfang dieser Geschichte steht eine Privatstrasse, auf der grundbuchamtlich ein Fusswegrecht festgelegt ist. Ein Schild macht aber lediglich darauf aufmerksam, dass keine Lastwagen die Strasse befahren dürfen. Als diese Signalisation zwischenzeitlich verschwand und ein allgemeines Fahrverbot auftauchte, inklusive Zettel mit dem Zusatz «ausgen. Berechtigte», geriet die Geschichte um die Oberkulmer Schilder das erste Mal in die Schlagzeilen. Ein Anwohner soll gar Velofahrer angegangen haben, die den Weg dennoch befuhren.

Nun denn, Gerichtspräsidentin Yvonne Thöny hätte ja eigentlich nur den Sachverhalt der Anklageschrift klären müssen. Also: War es Hanspeter, der das LKW-Verbotsschild gegen ein allgemeines ausgetauscht hat? Nein, das habe er nicht, man könne es ihm auch nicht nachweisen und es gebe keine Zeugen, sagte er bestimmt. In dubio pro reo wurde er denn auch freigesprochen, die Kosten gehen auf den Staat.

Und doch noch ein Schild angebracht

Hanspeter sagte aber noch viel mehr. Den Zusatz-Zettel am illegalerweise montierten generellen Fahrverbot, der Berechtigten Zufahrt gewährt, den habe er angebracht. «Da kommen Besucher, der Pöstler, der Kaminfeger und Landwirte durch; es gibt Berechtigte, die da durchfahren müssen», erklärte er. Und er hat noch mehr getan. Auf der anderen Zufahrtsseite der besagten Strasse, etwa hundert Meter vor seinem Grundstück, hat er ein zweites generelles Fahrverbot aufgestellt. «Das Schild wurde aber geklaut», enerviert er sich.

Und noch etwas gab er zu. Als aus dem generellen- wieder ein LKW-Fahrverbot wurde, hat er das Zusatzschild «Privatstrasse» angebracht. Auch diese Geschichte machte Schlagzeilen mit der Frage, ob der Zusatz berechtigt ist. Hanspeter meint dazu aber nur, es handle sich ja schliesslich um eine. «Und sie ist unsere Privatangelegenheit, Löcher flicken, Schnee räumen, das machen alles wir. Öffentlich ist nur das Fusswegrecht.»

Was heisst denn überhaupt privat?

Auch wenn es darum eigentlich nicht gehe, gab die Gerichtspräsidentin Hanspeter noch einige gesetzliche Bestimmungen mit auf den Weg. So heisst es in der Verkehrsregelordnung: «Öffentlich sind Strassen, die nicht ausschliesslich privatem Gebrauch dienen.» Auf besagter Strasse wiederum besteht ein Fusswegrecht – sie ist also nicht ausschliesslich privat. «Entsprechend darf eine Privatperson nicht einfach nach Gutdünken Signale aufstellen, sondern nur mit einer Genehmigung der zuständigen Behörde», sagte Thöny.

Trotz Freispruch ist Hanspeter unzufrieden. «Wir sind gleich weit wie vor einer Woche», sagte er, der sich hier und heute wohl einen Entscheid über die gesamte Lage erhofft hatte. Zu entscheiden sei in dieser Stunde aber nur über das, was die Staatsanwaltschaft ihm vorwarf, erklärte Thöny. Hanspeter packte schulterzuckend seine Materialien zusammen. Auf einen Block hatte er Schilder gezeichnet, die er aufstellen möchte. Das Papier hielt er der Gerichtspräsidentin hin. Diese riet ihm davon dringendst ab.

