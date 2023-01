Verband für Soziale Dienstleistungen rechnet mit mehr Fällen

Bezirk Lenzburg Tendenz steigend: Warum der Verband für Soziale Dienstleistungen mit mehr Fällen und mehr Aufwand rechnet Die Pandemie und der Ausbruch des Kriegs in der Ukraine setzten und setzen vielen zu. Auch auf die Sozialen Dienstleistungen Region Lenzburg hat das Auswirkungen. Eva Wanner 31.01.2023, 05.00 Uhr

Urs Gall, Vizepräsident SDRL (links), und Präsident Josef Niederberger im Gespräch über Herausforderungen, denen sich der Verband stellen muss. Bild: Eva Wanner

Schon wieder flattert eine Mahnung ins Haus. Das ist nicht gut, das weiss Tobias. Er weiss aber auch, dass er dieses Knäuel aus Finanzen, die hinten und vorne nicht aufgehen, nicht mehr selbst entwirren kann. Auf die Gemeinde, zum Sozialdienst? Das ist ihm peinlich. Stattdessen wendet er sich an die Jugend- und Familienberatung (JFB). Ein Angebot des Gemeindeverbands Soziale Dienstleistungen Region Lenzburg (SDRL). Die JFB bietet ihm die freiwillige Vermögensverwaltung an, was er gerne annimmt. Bald kommt er wieder auf die Beine.

Vielleicht hat Tobias aber auch zwei kleine Kinder und weiss nicht, was er tun soll, wenn eines immer täubelet und das andere fast gar nichts sagt. Wie schlimm ist das? Auch da bietet ein Angebot des SDRL Hand: die Mütter- und Väterberatung.

Vielleicht wird aber auch das Betreibungsamt auf Tobias aufmerksam. Weil sein Name oft im Zusammenhang mit grossen Fehlbeträgen auftaucht. Und die Nachbarn finden es unmöglich, dass die beiden Kinder von Tobias bei Minustemperaturen barfuss und überhaupt völlig verwahrlost alleine unterwegs sind. Wieder kommt der SDRL ins Spiel, diesmal mit einem nicht mehr freiwilligen Angebot: dem Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD).

Geschäftsführung interimistisch besetzt

Tobias ist fiktiv. Die Probleme, die er hat, sind es nicht. Es sind Beispiele für das Brot des SDRL, dem aktuell noch 17, bald 18 Gemeinden aus dem Bezirk Lenzburg angehören. Schafisheim wird unter dem Vorbehalt des Gemeindeversammlungsbeschlusses und Zustimmung der Delegierten im Herbst wieder zum Verband stossen; mit Ausnahme von Meisterschwanden und der Stadt Lenzburg findet sich dann unter dem Dach des Verbands der gesamte Bezirk.

Vor zehn Jahren wurde der SDRL gegründet, als das Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz angepasst und viele Vorgänge professionalisiert wurden. Von Anfang an dabei war Peter Senn als Geschäftsführer. «Peter Senn hatte sich aktiv an der Entwicklung des Verbands beteiligt», sagt Josef Niederberger, Präsident des SDRL. Vergangenen Oktober wurde Senn aber per sofort freigestellt. Die interimistische Geschäftsführung übernimmt seither die Leiterin des Bereichs Jugend- und Familienberatung. Möglicherweise wird sie die Stelle fest übernehmen, das werde sich noch zeigen. Die jetzige Lösung, so sind sich Niederberger und Vizepräsident Urs Gall einig, funktioniere vorerst auf jeden Fall gut.

Kämpfen mit dem Fachkräftemangel

Die Vakanz ist also nichts, was den SDRL plagt. Mehr Sorgen bereiten den Verantwortlichen andere Um- und Zustände. «Der Fachkräftemangel ist auch bei uns ein grosses Thema», sagt Niederberger. Insbesondere im Bereich der Beiständinnen und Beistände. Der Hintergrund ist unterschiedlich, von Juristen über Finanzexperten bis zu Fachleuten im sozialen Bereich. Mangeln tut es aber an allen Ecken und Enden. Und nicht nur beim SDRL. Sprich: Wer aus welchem Grund auch immer dort nicht mehr arbeiten möchte, «macht zwei Telefonate und hat eine neue Stelle», wie Gall sagt. Dazu komme die natürliche Fluktuation, etwa Pensionierungen.

Aktuell, noch ohne die Mandate aus Schafisheim, betreuen 14 Beiständinnen und Beistände rund 650 Fälle. Eine grosse Arbeitsbelastung, die immer noch eher zu- statt abnehme, so Gall.

Pandemie und Ukraine-Krieg

Die Gründe dafür seien vielfältig. Sicher belastend ausgewirkt habe sich die Pandemie. Einerseits wegen tatsächlicher Ansteckungen mit dem Coronavirus, der Angst davor und so oder so mehr Arztbesuche. Aber auch, weil psychisch schon angeschlagene Personen unter den gesellschaftlichen Auswirkungen gelitten haben.

Auch der Ausbruch des Kriegs in der Ukraine hat die Menschen stark verunsichert und bestehende Problematiken verstärkt. Direkt nichts zu tun hat der SDRL mit geflüchteten Personen. Aber natürlich könne es sein, dass früher oder später Menschen aus der Ukraine, die in der Schweiz bleiben, die Dienste des Verbands in Anspruch nehmen müssen.

Das Fazit: Auf den Schreibtischen landen immer mehr und komplexere Fälle. Leute zu finden, die sich an diese Schreibtische setzen, wird ebenfalls nicht einfacher. Der Verband hat eine Verantwortung gegenüber den Klientinnen und Klienten, den Gemeinden und den Mitarbeitenden. Nur eines ist allen Komponenten und Ebenen gemein: Es geht um Menschen.