Bezirk Lenzburg Es habe ihn sexuell erregt: 64-Jähriger filmt seine Berufslernenden auf dem WC Eigentlich wollte er «nur» kontrollieren, ob seine Lernenden auf dem WC am Handy sind. Doch plötzlich habe ihm gefallen, was er zu sehen bekommen habe. Dass er im Internet Kinderpornografie konsumiert hat, kommt erschwerend dazu. Florian Wicki 26.09.2022, 05.00 Uhr

Der Gerichtssaal des Bezirksgerichts Lenzburg Seetal. Aufgenommen am 19. Dezember 2018. Chris Iseli

Er wirkt ganz klein und leicht genickt wie ein älterer Mann, der niemandem etwas zuleide tun könnte. Und doch sass Werner (Name geändert) kürzlich auf der Anklagebank des Bezirksgerichts Lenzburg und vor Gerichtspräsidentin Danae Sonderegger.

Der 64-jährige Informatiker kaufte zwei Full-HD-Minikameras und installierte sie an der Decke der WC-Kabine seiner in der Region Lenzburg tätigen Firma. Damit zeichnete er während gut eineinhalb Jahren intime Lebensvorgänge seiner Berufslernenden, einer davon zu diesem Zeitpunkt noch minderjährig, auf. Laut Staatsanwaltschaft habe er diese «ohne deren Zustimmung mehrfach und teilweise minutenlang beim Stuhlgang und Urinieren» gefilmt, «wobei deren entblösster Genitalbereich häufig sichtbar war». Und nicht nur das: «Einen Mitarbeiter nahm der Beschuldigte mehrmals bei der Selbstbefriedigung auf.» Insgesamt soll Werner so mindestens 87 Aufnahmen angefertigt haben, so die Staatsanwaltschaft, die hätten ihm «zu seiner sexuellen Befriedigung» gedient.

Am Tag, nachdem ihn zwei seiner Lernenden deswegen angezeigt haben, stellten die Beamten bei Werner zu Hause vier Festplatten sicher. Darauf befanden sich insgesamt 38 Bilder und 731 Videos, in denen minderjährige Buben und Mädchen sexuell missbraucht werden. Über eine Filesharing-Software hatte Werner diese Bilder und Videos nicht nur heruntergeladen, sondern einen Teil davon über eine automatisierte Upload-Funktion auch anderen zur Verfügung gestellt.

Kinderpornografie aus dem Internet konsumiert

Die meisten Anschuldigungen stritt Werner gar nicht ab. Es stimme, er habe die Kameras auf dem WC heimlich montiert, jedoch anfänglich nicht zur sexuellen Befriedigung. Seine Lernenden hätten während der Arbeit immer am Handy rumgehangen. Als er ihnen das verboten habe, sei ihm der Verdacht gekommen, dass sie von da einfach das Handy mit aufs WC genommen hätten, um sein Verbot zu umgehen. Nach der ersten Sichtung des Videomaterials habe es begonnen, ihn «sexuell zu reizen». Deshalb habe er auch nicht aufgehört, auch wenn ihm dann und wann schon auch der Gedanke gekommen sei, dass das, was er da tat, nicht richtig war. Aber:

«Ich konnte mich nicht beherrschen.»

Als die ganze Sache ausgekommen sei, habe er sich bei seinen Lernenden entschuldigt und mit jedem das Gespräch gesucht. Und schliesslich seien auch nach dem Vorfall noch alle im Unternehmen geblieben, fügte er fast schon beschwichtigend an.

Auch die Bilder und Videos mit Kindern habe er besessen, ihm sei aber nicht bewusst gewesen, dass er sie via Filesharing weiterverbreitet habe. Ob ihm solche Systeme nicht geläufig sein müssten, wollte Richterin Sonderegger wissen, als Informatiker müsse er sich doch mit der Informatik auskennen. Werner erwiderte, er kenne sich schon gut aus, aber halt nicht überall. Auf eine spätere Frage, warum er dann der Polizei gegenüber ausgesagt hat, er habe versucht, die Weiterverbreitung zu verhindern, wenn er ja gar nicht gewusst habe, dass es eine gebe, wusste er keine richtige Antwort.

«Sonst nichts Verbotenes geschaut»

Werners Anwalt sagte im Plädoyer, sein Mandant habe sich an niemandem vergangen, sein Verhalten sei ausserdem «meilenweit von einem Missbrauch entfernt». Weiter müsse strafmildernd berücksichtigt werden, dass Werner ausschliesslich Kinderpornografie konsumiert und sonst «nichts Verbotenes» geschaut habe. Ausserdem sei er ja geständig und habe sich bei seinen Opfern entschuldigt. Und auch das Tätigkeitsverbot fand der Anwalt unverhältnismässig, denn falls Werners aktueller Arbeitgeber sich je dazu entschliessen sollte, wieder einen Lernenden anzustellen, könne Werner dann schliesslich ja nicht mehr da arbeiten.

Das Plädoyer motivierte einige seiner Opfer, sich entgegen ihrem anfänglichen Wunsch doch noch zur Sache zu äussern. Einer erzählte etwa, die Entschuldigung von Werner sei gar keine richtige gewesen:

«Er wies mich darauf hin, welche Chancen er mir eröffnet hat, und wollte mich so dazu bewegen, von einer Anzeige abzusehen.»

Er sei zwar nach dem Vorfall ebenfalls im Unternehmen geblieben, aber nicht wirklich freiwillig. Er habe keine andere Stelle gefunden, weil er potenziellen Lehrmeistern nicht habe erklären können, weshalb er die Lehrstelle genau wechseln wollte. Überdies habe er auch heute noch Mühe, öffentliche WC-Anlagen aufzusuchen, mache dies nur im «äussersten Notfall»; und auch dann müsse er die ganze Kabine inklusive Decke nach versteckten Kameras absuchen.

Richterin Sonderegger folgte den Anträgen der Staatsanwaltschaft vollumfänglich: Sie verurteilte Werner zu einer bedingten Haftstrafe von 12 Monaten und einer Busse von 2500 Franken. Hinzu kommen Untersuchungs- und Gerichtskosten von 3573,30 Franken, eine Anklagegebühr von 1400 Franken und zwei Genugtuungen von 2000 und 1000 Franken. Insgesamt muss Werner also etwas über 8000 Franken bezahlen und bekommt ausserdem das Tätigkeitsverbot auferlegt.

Die Strafe falle eher tief aus, in Anbetracht dessen, was eigentlich passiert ist, erklärte die Richterin. Das aber nur darum, weil Werner auch gleich alles zugegeben und sich – mehr oder weniger – entschuldigt hat. Seine Vergehen seien aber massiv, hätten ja sogar bis heute noch Spuren hinterlassen. Für sie war denn auch das Tätigkeitsverbot «gar keine Diskussion»:

«Sie sind ein Paradebeispiel für jemanden, der nicht mit Lernenden arbeiten sollte.»

