Bezirk Lenzburg Eine schön laute Tradition: Hüben und drüben knallen die Geisseln Ein fester, nicht wegzudenkender Bestandteil der Vorweihnachtszeit: An den Chlauschlöpf-Wettbewerben sind am Wochenende die Geisseln geschwungen worden im Bezirk Lenzburg. Diese Teilnehmenden haben am besten abgeschnitten. Michael Hunziker 05.12.2022, 17.23 Uhr

Gross und Klein schwingt wieder die Geisseln. Bild: cis/Archiv AZ

Es ist ein schöner Brauch. Einer, der nicht zu überhören ist. Im ganzen Bezirk Lenzburg werden in diesen Tagen die Geisseln geschwungen. Mit lautem Knallen soll, so das Ziel, der Samichlaus geweckt werden.

An den Chlauschlöpf-Wettbewerben konnten am Wochenende wiederum Dutzende Teilnehmende – bis zu rekordverdächtigen 112 in Niederlenz – gezählt werden. Bewertungskriterien der 30 Sekunden langen Vorträge waren: allgemeines Auftreten, Geisselführung, Stand sowie Regelmässigkeit. Die besten dürfen nun am regionalen Chlauschlöpf-Wettbewerb am Sonntag, 11. Dezember, in Staufen antreten.

Ammerswil: Kategorie 1 (Jahrgang 2013 und jünger): 1. Gian Weibel; 2. Valerie Jost; 3. Leo Zehntner; Kategorie 2 (2012/2011/2010): 1. Yanis Wicki; 2. Janis Schmid; 3. Moritz Jost; Kategorie 3 (2009/2008/2007): 1. Joshua Schmid; 2. Marwin Hartig; 3. Gabriel Schneeberger; Kategorie 4 (2006 und älter): 1. Cyril Anner; 2. Ruedi Anner; 3. Mireille Schneeberger.

Dintikon: Kategorie 1: 1. Joris Widmer; 2. Elin Hilfiker; 3. Nadja Meyer; Kategorie 2: 1. Simeon Meier; 2. Joel Widmer; 3. Lara Hilfiker; Kategorie 3: 1. Raphael Meyer; 2. Florian Elshani; 3. Fabio Melliger; Kategorie 4M: 1. Claudio Gloor; 2. Marvin Egli; 3. Mowan Meggiolaro; Kategorie 4F: 1. Michelle Melliger; 2. Annina Seiler; 3. Shania Bysäth.

Hallwil: Kategorie 1: 1. Ben Stauber; 2. Lorin Gebhard; 3. Kian Suter; Kategorie 2: 1. Lina Vogel; 2. Jay Werth; 3. Aristeas Mancanyadis; Kategorie 3: 1. Luca Auchli; 2. Josias Luginbühl; 3. Janick Stauber; Kategorie 4: 1. Robert Lüdi; 2. Peter Walthert; 3. Patrick Schwegler.

Hunzenschwil: Kategorie 1: 1. Till Schiesser; 2. Zoe Rohr; 3. Max Frey; Kategorie 2: 1. Nico Rohr; 2. Ben Schiesser; 3. Jana Jenni; Kategorie 3: 1. Annina Bolli; 2. Jan Suter; 3. Cristiano Mateus Gomes; Kategorie 4: 1. Fabian Huber; 2. Philip Frey; 3. Ivan Suter.

Möriken-Wildegg: Kategorie 1: 1. Janis Eglinger; 2. Fabrice Eglinger; 3. Roman Joho; Kategorie 2: 1. Lias Eglinger; 2. Nick Obrist; 3. Louis Geissmann; Kategorie 3: 1. Lukas Deubelbeiss; 2. Philipp Becker; 3. Ramon Lüpold; Kategorie 4: 1. Nils Bryner; 2. Simone Becker; 3. Walter Zehnder.

Niederlenz: Kategorie 1 (Frauen): 1. Leonie Meyer; 2. Joleen Pfister; 3. Latheeksha Sivarasalingam; Kategorie 1 (Männer): 1. Jan Oberle; 2. Aron Zmajlaj; 3. Luca Baumberger; Kategorie 2 (Frauen): 1. Samantha Hirzel; 2. Emilie Hächler; 3. Lucie Bohren; Kategorie 2 (Männer): Ignaz Padrutt; 2. Steven Goetz; 3. Alessandro Bertschi; Kategorie 3 (Frauen): 1. Melina Hauri; 2. Zoe Meier; Kategorie 3 (Männer): 1. Leon Widrig; 2. Julian Eichenberger; 3. Fabian Häusermann; Kategorie 4 (Frauen): 1. Carina Brigger; 2. Steffi Bläuer; 3. Sybille Schaller; Kategorie 4 (Männer): 1. Michael Wernert; 2. Daniel Pfister; 3. Adrian Caselli.

Seon: Kategorie 1: 1. Jessica Schneider; 2. Luca Fischer; 3. Andrin Dössegger; Kategorie 2: 1. Simon Kern; 2. Fabio Zimmerli; 3. Serkan Özgür; Kategorie 3: 1. Amira Weber; Kategorie 4: 1. Dominic Suter; 2. Benjamin Walti; 3. Klaus Hediger; Kategorie 5: 1. Nicole Hediger; 2. Lilly Savoy; 3. Claudia Walti.

Staufen: Kategorie 1: 1. Malena Bregenzer; 2. Liam Wernli; 3. Aiden Kieser; Kategorie 2: 1. Andri Furter; 2. Ben Wernli; 3. Nico Fessler; Kategorie 3: Jael Furter; 2. Dilia Kieser; 3. Sheilyn Kieser; Kategorie 4: 1. Silvan Rohr; 2. Peter Häfliger; 3. Urs Wyder.