Ausgewandert: Aargauerin lebt auf norwegischer Insel

Bewegende Geschichten (7/8) Aargauerin lebt auf norwegischer Insel: «Die Nordlichter sehe ich von meinem Fenster aus» Diese Geschichte bewegte unsere Leserinnen und Leser 2021: Von der Schweiz nach Norwegen: Vor zwölf Jahren wanderte Elisabeth Hänggi-Saxer aus. Aufgewachsen in Sarmenstorf und zur Schule gegangen in Fahrwangen, wohnt sie heute mit weniger als 1000 Menschen auf einer kleinen Insel. Bereut hat sie es nie. Valérie Jost Jetzt kommentieren 25.12.2021, 05.00 Uhr

Den ganzen Sommer durch Mitternachtssonne: Sicht aus Hänggi-Saxers Fenster. Foto: zVg

Diese Geschichte bewegte 2021 Die Geschichte über eine Aargauerin, die auf einer norwegischen Insel lebt, erhielt von unseren Leserinnen und Lesern viel Aufmerksamkeit. Wir präsentieren sie im Rahmen einer Festtagsserie deshalb noch einmal. Der Artikel wurde in seiner ursprünglichen Form am 5. Juni 2021 publiziert. Hier gehts zu allen anderen Artikeln der Serie.

Ob sie nicht Angst habe vor der deprimierenden monatelangen Dunkelheit, das wird Elisabeth Hänggi-Saxer oft gefragt. Die 70-Jährige, die in Sarmenstorf auswuchs und in Fahrwangen zur Schule ging, wanderte 2009 nach Norwegen aus. «Die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe», sagt sie. Und die Dunkelheit? «Einstellungssache», findet sie. «Ich bin schliesslich nicht nach Norwegen gezogen, um mich deprimieren zu lassen. Sondern wegen der wunderschönen Landschaften und der Menschen!»

Hinter Hänggi-Saxers Haus zu Besuch: Eine Elchmutter mit ihrem Kind. Quelle: zVg

Beim Reisen ins Land verliebt

Anders als bei vielen Auswanderungsgeschichten hat Hänggi-Saxer die Schweiz nicht der Liebe wegen verlassen. Ihre Motivation war das Land: «Ich habe mich einfach in Nordnorwegen verliebt», sagt sie.

Erstmals mit Skandinavien in Berührung kam sie 1999. Mit der Damenriege Nunningen SO, wo sie 33 Jahre lang wohnte, besuchte sie damals als Zuschauerin die Gymnaestrada im schwedischen Göteborg. Nach den Vorführungen hängten sie und sechs Turnerinnen und Turner noch eine Tour durch den Norden an: nach Oslo mit dem Bus, nach Stockholm mit dem Zug, mit der Fähre hinüber nach Finnland, von Helsinki dann mit dem Flugzeug nach Hause. «Auf dieser Reise entschied ich, meinen 50. Geburtstag am Nordkap mit der Hurtigruten zu feiern», so Hänggi-Saxer.

Ein wahrer Norwegen-Fan: Elisabeth Hänggi-Saxer (70) bei einer Klassenzusammenkunft. Foto: zVg

Die Reise mit der Hurtigruten, der traditionellen norwegischen Postschifflinie, unternahm sie bereits ein Jahr später, pünktlich zu ihrem Geburtstag. Die Überlegungen, auszuwandern, wurden unterwegs intensiver; aber erst, nachdem sie nach gründlichem Aufbautraining erfolgreich den Midnight Sun Marathon im norwegischen Tromsø absolviert («Man rennt in der Nacht ab 22 Uhr und es ist strahlende Sonne, ein tolles Erlebnis!») und sich dabei erneut in Nordnorwegen verliebt hatte, begann sie, konkrete Pläne zu machen und der Traum vom Auswandern erfüllte sich.

Pensionierung wäre ihr zu langweilig

«Anfangs musste ich improvisieren, ich konnte schliesslich die Sprache nicht», erzählt Hänggi-Saxer. Gerade in ihrem damaligen Job in einer Telefonzentrale ein grosses Hindernis. «Da sagte ich mir: Ich habe zwei gute Hände, ich kann chrampfen.»

Sie hörte von einer nach Ibestad, wie die Kommune der beiden Nachbarinseln Andørja und Rolla heisst, ausgewanderten deutschen Familie, die für die Fertigstellung ihrer beiden zu vermietenden Hütten noch Hilfe brauchte. Nach weiteren Ferien 2008, in denen sie die Familie kennen lernte, sagte Hänggi-Saxer zu. 2009 war es so weit – sie liess die Schweiz hinter sich und zog nach Ibestad, wo weniger als 1400 Menschen leben; auf die Insel Rolla, die nur etwas grösser ist als die Stadt Zürich.

Im Grünen: Sicht auf Hänggi-Saxers Haus. Foto: zVg

Mit der deutschen Familie hat sie heute noch Kontakt, obwohl die Hütten schon lange fertig sind: «Wir wohnen nur gut drei Kilometer auseinander und helfen uns oft gegenseitig aus», so die 70-Jährige. Auch bei der Jobsuche halfen sie ihr: So konnte sie trotz damals schlechter Sprachkenntnisse in der Wäscherei eines Pflegeheims arbeiten, später als Pflegeassistentin.

Heute könnte sie gemäss norwegischen Gesetzen seit bald vier Jahren pensioniert sein; das wäre ihr dann aber «doch zu langweilig». Deshalb arbeitet sie auf Abruf weiterhin ab und zu als Putzfrau für alte Menschen.

Sie vermisst Pastetli und Sauerkraut

«Im Sommer, wenn die Norweger in den Süden fahren, habe ich mehr zu tun», so Hänggi-Saxer. Deshalb macht sie selbst immer erst im September Ferien – den ganzen Monat, in der Schweiz bei ihrer Familie. Es gibt aber noch einen anderen Grund: das Wetter. «Im Sommer haben wir 24 Stunden Sonne am Tag, da gehe ich sicher nicht in die Ferien!», sagt sie und lacht. Das sei die Kehrseite der monatelangen Dunkelheit im Winter. Doch auch diese sei von der pechschwarzen Nacht weiter entfernt, als viele glauben: «Die Sonne schafft es einfach nicht über den Horizont, aber sie scheint trotzdem. Indirekt sieht man das Licht also schon, oft sogar in wunderschönen Farben an den Bergen.»

Andørja, Nachbarinsel von Rolla, und der Fjord Gratangen. Quelle: zVg

Auch für ein weiteres Farbenspiel ist Norwegen bekannt: für die Nordlichter. «Die sehe ich von meinem Fenster aus», schwärmt Hänggi-Saxer. Anfangs sei sie bei Anrufen von Freunden sogar aus dem Bett aufgestanden, um sie zu beobachten. «Ich habe auch schon unterwegs mit dem Auto angehalten, weil es so schön war.»

Bis auf die Nordlichter erinnere ihre neue Heimat sie an die Schweizer Berge, so die 70-Jährige. «Auch im Winter ist es hier gleich, man hat Schnee auf dem Arbeitsweg.»

An der Schweiz vermisse sie vor allem bestimmte Lebensmittel: «Ich decke mich immer in den Ferien wieder ein.» Dazu zählen Pastetli und Sauerkraut – obwohl es Letzteres in Norwegen auch gebe, sei es «einfach nicht das Gleiche». Zurück in die Schweiz zu ziehen, kann sie sich aber noch nicht vorstellen: «Ich habe momentan keine Pläne, wieder in die Schweiz zu kommen. Aber man weiss ja nie!»

Faszinierendes Naturschauspiel: Hänggi-Saxer ist den Nordlichtern so nah wie sonst kaum jemand. Foto: zVg/Margrit Urben

