Obergericht stellt dem Unfallfahrer eine schlechte Prognose

Berufungsverhandlung «Grosses Mass an Verantwortungslosigkeit»: Obergericht stellt Unfallfahrer eine schlechte Prognose Vor etwas mehr als zwei Jahren kollidierte der Fahrer eines Lieferwagens in Seon mit der Seetalbahn. Wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln stand er kürzlich vor dem Aargauer Obergericht. Fahrlässige oder vorsätzliche Handlung lautete die zentrale Frage. Jetzt liegt das Urteil vor. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 21.11.2022, 05.00 Uhr

Anfang September 2020 war es zum Unfall mit der Seetalbahn gekommen. Bild: Kapo AG

Hat er das rote Blinklicht nicht gesehen? Oder hat er das Warnsignal ignoriert und versucht, noch schnell den Bahnübergang zu passieren vor dem herannahenden Zug? Mit diesen Fragen hat sich das Aargauer Obergericht kürzlich auseinandergesetzt.

Ereignet hatte sich der Unfall an einem Freitagmorgen Anfang September 2020 in Seon. Tiago (Name geändert) kollidierte als Fahrer eines Lieferwagens mit der Seetalbahn. Personen wurden keine verletzt, es entstand aber ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Das Bezirksgericht in Lenzburg sprach Tiago auf Einsprache gegen den Strafbefehl hin von Schuld und Strafe frei. Der Strafbefehl, so die Begründung, beinhalte ausschliesslich den Vorwurf der vorsätzlichen Tatbegehung. Der Beschuldigte habe aber offensichtlich nicht vorsätzlich gehandelt.

Die Staatsanwaltschaft war anderer Auffassung und erhob Berufung.

Schon früher musste er den Führerausweis abgeben

Der mittlerweile bald 37-jährige Portugiese wohnt in der Region, ist verheiratet und Vater. Er lebt seit einigen Jahren in der Schweiz und ist für verschiedene Arbeitgeber als Chauffeur tätig. Mit seinem Verdienst komme er knapp über die Runden, liess er in der Befragung in der Berufungsverhandlung am Obergericht von der Dolmetscherin übersetzen.

Strafbefehle waren Tiago schon in der Vergangenheit ins Haus geflattert, der Führerausweis war ihm bereits entzogen worden. Etwa, weil er mit dem Motorrad den Abstand nur ungenügend eingehalten hatte oder weil er – wegen Übermüdung – in fahrunfähigem Zustand unterwegs war.

Wegen Baustelle war der Platz knapp

Er sei am Unfalltag von Lenzburg gekommen, habe im Bereich der Baustelle auf der Seetalstrasse nach rechts über den Bahnübergang abbiegen wollen, um etwas zu liefern, erinnerte sich Tiago.

Der Weg sei ihm bekannt gewesen. Aber diesmal habe er aufpassen müssen, dass er nichts touchiere, weil Baumaschinen auf der Strasse standen und es nicht viel Platz gegeben habe. Als er den Zug gesehen habe, sei es schon zu spät gewesen. Den Wechselblinker habe er nicht wahrgenommen. Auf die Fragen des Gerichts antwortete Tiago ruhig und überlegt. An gewisse Details mochte er sich allerdings nicht erinnern.

Für die Staatsanwältin waren die Aussagen des Beschuldigten nicht glaubhaft. Das Warnsignal sei laut und auffällig. Man könne es auf dem sehr gut gekennzeichneten Bahnübergang nicht übersehen und überhören, stand für die Staatsanwältin fest.

Der Beschuldigte habe das Signal bewusst missachtet, lautete ihre Erklärung, weil er vor dem Zug über den Bahnübergang fahren wollte. Es liege Vorsatz oder Eventualvorsatz vor. Vom Bezirksgericht Lenzburg sei der Beschuldigte zu Unrecht freigesprochen worden.

Die Strafen hielten ihn nicht von Delikten ab

Der Verteidiger hielt dagegen. Das Bezirksgericht in Lenzburg sei zur Auffassung gelangt, dass die Anklageschrift einfach nicht genüge, führte er aus. Denn eine fahrlässige Tatbegehung sei mit keinem Wort angeklagt gewesen. Deshalb habe keine Verurteilung erfolgen können. Ein Vorsatz liege schlicht nicht vor, war für den Verteidiger klar.

Dass der Beschuldigte das Warnsignal weder gesehen noch gehört habe, sollte zwar nicht, könne aber passieren. Anders gesagt: Die Berufung sei abzuweisen, das erstinstanzliche Urteil müsse bleiben und sei zu bestätigen, so der Verteidiger.

Im schriftlichen Urteil, das mittlerweile vorliegt, geht das Obergericht davon aus, dass der Beschuldigte mehrfach grob gegen die Verkehrsregeln verstossen hat. Er wird schuldig gesprochen und verurteilt zu einer unbedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 100 Franken, also zu 9000 Franken. Auferlegt werden ihm die Verfahrenskosten von rund 5000 Franken.

Bei der Prognose als «erheblich ungünstig» gewichtet das Obergericht, dass der Beschuldigte mehrfach einschlägig vorbestraft ist und ihm bereits früher der Führerausweis entzogen wurde. Weder die bedingt ausgesprochenen Geldstrafen noch die Bussen hätten ihn von groben Strassenverkehrsdelikten abgehalten. Das Verhalten zeuge «von einem grossen Mass an Verantwortungslosigkeit und Rücksichtslosigkeit».

