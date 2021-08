Dank AZ-Bericht: Emotional wertvoller Ring wieder bei Besitzer

Beinwil am See/Reinach Ring gefunden – dank AZ-Artikel kehrt das emotional wichtige Juwel zum Ehepaar zurück Sechs Jahre lang blieb ein Ring mit der Inschrift «Iris 14.7.12» am Ufer des Hallwilersee-Strandbads in Beinwil am See verschollen. Mitte Juli fand ihn eine Putzequipe wieder. Über den Bericht in der Zeitung konnte der Besitzer aus Reinach ausfindig gemacht werden. Daniel Vizentini 09.08.2021, 16.30 Uhr

Bei der Reinigung Mitte Juli wurde ein Ring mit der Inschrift «Iris 14.7.12» gefunden. Dank dem AZ-Artikel konnte der Besitzer gefunden werden. Sandra Ardizzone

Auf die Gefahr hin, dass dies falsch interpretiert werden könnte: Manchmal lohnt es sich eben doch, seinen Ehe-, Verlobungs- oder Freundschaftsring abzuziehen. Vor zirka sechs Jahren spielte der Reinacher Lukas Calo, heute 46, mit seinem Sohn aus erster Ehe im Wasser beim Strandbad in Beinwil am See. Irgendwann merkte er aber, dass an seiner Hand etwas Bedeutendes fehlte: Ausgerechnet der Freundschaftsring, der ihn und seine heutige Ehefrau Iris damals symbolisch als Paar verband, war von seinem Finger abgerutscht. Lukas Calo versuchte noch beherzt, den Ring im schlammigen Untergrund zu finden – leider ohne Erfolg.

«Ich habe ihn noch nie so gut tauchen sehen», erinnert sich Iris Calo heute mit Humor. Auch sie war damals in der Badi und beobachtete das Geschehen auf ihrem Badetuch liegend. Zwei Jahre lang fragten beide immer wieder in der Badi nach, ob der Ring aufgetaucht sei, gaben ihre Suche dann aber auf.

Dem Paar tat dies keinen Abbruch: Ein Jahr nach Verlust des Rings stellte Lukas seiner Freundin Iris einen Heiratsantrag. Seit ihrer Hochzeit ein Jahr später tragen beide ihre Eheringe – die bisher nicht verloren gingen.

Beim Uferbereich des Hallwilersees wurde der Ring von Lukas Calo wieder gefunden – sechs Jahre später. Daniel Vizentini

Die Inschrift «Iris 14.7.12» auf der Innenseite des verlorenen Freundschaftsrings bezog sich auf das Datum, an dem sich das Paar kennen gelernt hatte. Wobei: «Eigentlich haben wir uns am 15. kennen gelernt, doch für die Ringinschrift haben wir irrtümlich ein falsches Datum angegeben», erzählt Iris Calo. Geheiratet hat das Reinacher Paar dann am 15. Juli 2017, also genau fünf Jahre, nachdem sie sich zum ersten Mal sahen.

Taucher fanden den Ring nach den Unwettern vom letzten Juli

Fast auf den Tag genau, am Samstag, 17. Juli 2021, fand eine Putzequipe des Strandbads Beinwil am See nun den Jahre zuvor verloren gegangenen Freundschaftsring, den Lukas Calo an sich trug. Wie Badmeisterin Melanie Rüeger-Sieger bei einem Besuch der AZ erzählte, sei nach den Unwettern samt Hochwasser vom Anfang Juli der Uferbereich des Strandbads eigens von Tauchern gereinigt worden, vor allem mit dem Ziel, etwaige Scherben und sonstigen angeschwemmten Abfall wegzuräumen, damit für die Badegäste und insbesondere die Kinder keine Verletzungsgefahr besteht.

Badmeisterin Melanie Rüeger-Sieger überwacht das Geschehen am Standbad Beinwil am See. Sandra Ardizzone

Der Zeitungsartikel mit dem Titel «Endlich Sommer! Wie Badegäste den ersten sonnigen Tag am Hallwilersee genossen – und ein Ehering aus dem Wasser auftauchte» wurde dann am 19. Juli veröffentlicht. Und die Reaktionen auf den Hinweis zum verlorenen Ring – fälschlicherweise für einen Ehering gehalten – liessen nicht lange auf sich warten.

«Meine Mutter hat den Artikel gesehen und mir einen Auszug geschickt», sagt Iris Calo. Umgehend meldete sie sich bei den Badi-Verantwortlichen. Silvan Suter, seit sieben Jahren Leiter des Strandbads Beinwil am See, erzählt: «Ihr Mann kam bei uns vorbei und hatte natürlich eine Riesenfreude.» Er habe das Gegenstück zu seinem Ring, also den Freundschaftsring seiner Frau, mitgenommen, um zu zeigen, dass es sich um seinen Ring handelte.

Badmeister und Badi-Leiter Silvan Suter (32) führt das Strandbad Beinwil am See seit sieben Jahren. Sandra Ardizzone

Dank Artikel wurden die Besitzer eines anderen verlorenen Rings gefunden

Die Geschichte um den verlorenen Ring hatte laut Silvan Suter für grosse Aufruhr gesorgt. «Wir hatten mehrere Anrufe an dem Tag von anderen Leuten, die auch einen Ring verloren hatten in der Badi.» Und tatsächlich konnte dadurch ein weiterer verlorener Ring ihren rechtmässigen Besitzern zugeordnet werden. Viel mehr Ringe habe das Strandbad in der Fundgrube aber nicht mehr. «Unser Ringlager hält sich in Grenzen», sagt Silvan Suter mit einem Augenzwinkern.

Der Freundschaftsring hat nach Jahren im Untergrund des Hallwilersees wieder zu seinem Besitzer Lukas Calo zurückgefunden. Daniel Vizentini

Überglücklich darüber, dass der Ring doch noch gefunden wurde, trägt Lukas Calo heute beide Ringe: an der einen Hand seinen Ehering und an der anderen Hand nun auch den zuvor verloren gegangenen Freundschaftsring.