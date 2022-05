Seetaler-Gleis wird zwischen Beinwil am See und Mosen gesperrt

Bauarbeiten Drei Wochen kein «Seetaler» nächsten Frühling – Ersatzbus soll über Funk priorisiert werden 16 Rohre unter dem Gleis des Regiozugs «Seetaler» zwischen Lenzburg und Luzern werden 2023 ersetzt, weil sie alt und verkalkt sind. Dafür ist eine dreiwöchige Vollsperrung nötig. Auch der Autoverkehr ist von einer einseitigen Sperrung der Luzernerstrasse betroffen. Valérie Jost Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

Der Regiozug «Seetaler» fährt zwischen Beinwil am See und Mosen LU der Kantonsstrasse entlang. Katja Schlegel

Die Linie 651 der Seetalbahn verkehrt zwischen Lenzburg und Luzern. Auf der Strecke am südlichen Ende des Hallwilersees, zwischen Beinwil am See und Mosen LU, fährt die Bahn eingleisig durch den Beinwilerwald.

Dort müssen nun über eine Strecke von rund 1,5 Kilometern insgesamt 16 der Bachdurchlässe unter dem Bahntrassee erneuert werden. Das entsprechende Baugesuch der SBB liegt noch bis zum 25. Mai bei der Gemeinde Beinwil am See auf. Betroffen sind auch die luzernischen Gemeinden Hitzkirch und Beromünster.

Rohre sind teilweise über 140 Jahre alt

Grund für die Sanierung ist laut Baugesuch, dass die Betonrohre und Deckeldohlen stark versintert sind (also starke Kalkablagerungen aufweisen), weil das Hangwasser sehr kalkhaltig ist. Deshalb kann weniger Wasser durch die Rohre fliessen. Die Rohre leiten das Hangwasser unter der Bahn und der parallel verlaufenden Seetalstrasse in offene Gewässer, die zum Hallwilersee führen. Die Durchlässe stammen aber teilweise noch aus der Erstellungsphase der Seetalbahn (um 1880), sind in schlechtem Zustand und aufwendig im Unterhalt.

Die SBB wollen diese Durchlässe nun mit Stahlrohren mit möglichst grossen Durchmessern ersetzen. Dies soll unter anderem Ablagerungen reduzieren, den Unterhalt vereinfachen und den Hochwasserschutz gewährleisten. Die Rohre haben beim Einlaufschacht Rampen für hineingeratene Amphibien und sonstige Kleintiere sowie einen Rechen, der angeschwemmte Äste und Laub zurückhalten soll. Die erwarteten Kosten der SBB liegen bei knapp 1,1 Millionen Franken (plus/minus 20 Prozent).

Ersatzbus soll über Funk priorisiert werden

Die Bauarbeiten sollen zwischen 24. Mai und 31. August 2023 stattfinden. Während der Intensivbauphase ist eine dreiwöchige Komplettsperre «mindestens zwischen Beinwil am See und Mosen» nötig. Die Sperrung wird voraussichtlich von 30. Mai nachts bis 19. Juni 2023 frühmorgens dauern. Während dieser Zeit verkehrt ein Ersatzbus zwischen Beinwil am See und Hitzkirch.

Die Vorbereitungs- und Fertigstellungsarbeiten dagegen werden während des regulären Zugverkehrs unter Einhaltung der SBB-Sicherheitsvorschriften ausgeführt; nur für die Arbeiten im Gleisbereich gibt es, wenn notwendig, eine zusätzliche Wochenendsperre.

Auch die Kantonsstrasse (Luzerner- beziehungsweise Aargauerstrasse) soll einseitig gesperrt werden, da ein Fahrstreifen als Baustellenzufahrt gebraucht wird. Es sollen eine Lichtsignalanlage installiert und falls nötig Verkehrslotsen eingesetzt werden. Auf dem offenen Streifen soll neben dem umgeleiteten Individualverkehr auch der Ersatzbus fahren, der über Funk priorisiert werden soll. Der Langsamverkehr soll im Baustellenbereich auf dem Geh-/Radweg bis zum südlichen Waldrand geführt werden. Danach ist eine Umleitung über die bestehenden Waldwege geplant.

Wald wird teilweise gerodet

Für die Arbeiten muss die Vegetation im Wald auf total 59 Quadratmetern zurückgeschnitten werden. Die drei betroffenen Stellen liegen alle im Kanton Aargau. Gemäss Rodungsgesuch werden sich die Flächen aber «sofort nach der temporären Rodung naturverjüngen». Was das heisst, erläutert Projektleiter Robin Chew auf Anfrage: «Die Wurzeln verbleiben dabei im Boden, sodass die zurückgeschnittenen Sträucher wieder austreiben können.»

Im Rahmen eines separaten Projekts will auch der Kanton Aargau unter der Kantonstrasse sechs Durchlässe beziehungsweise Leitungen erneuern beziehungsweise sanieren. Dies ist nach der Intensivbauphase der SBB geplant.

