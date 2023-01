Eine 25-Jährige ist Leiterin Tanz im Trachtenverein

Beinwil am See/Boniswil/Hallwil Mit 25 Jahren Tanzleiterin im Trachtenverein: «Einmal hat ein Tourist gefragt, ob ich Heidi bin» Tanja Grau ist als Jugendliche für ihr Hobby noch belächelt worden, heute schreibt sie eigene Tänze und bringt diese den Frauen und Männern in Seetaler Trachtenvereinen bei. Anja Suter Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tanja Grau hat die Liebe zum Brauchtum von ihrer Grossmutter geerbt. Bild: Severin Bigler

«Sie sind mir vorhin schon aufgefallen, weil Sie so schön angezogen sind», sagt die Frau hinter der Theke im Café zu Tanja Grau. Die 25-Jährige trägt an diesem winterlichen Nachmittag eine Freiämter Tracht – ein Outfit, dass man heutzutage selten sieht.

Grau, die heute in Sulz bei Künten wohnt, wuchs mit Tracht und Tanz auf. «Mein Grosi war ein Gründungsmitglied der Volkstanzgruppe Eggenwil», erzählt sie. Bei ihr selbst sei die Begeisterung bereits früh entfacht worden. «Ich bin schon als Kind durch die Stube getanzt.»

Grau war Mitglied in der Kindervolkstanzgruppe und verlor das Interesse auch nicht, als sie älter wurde. Auch wenn sie es zeitweise verteidigen musste: «Ab der Oberstufe fanden es die Leute cool, dass ich es immer noch so ‹durchziehe›, aber vorher wurde ich immer mal wieder belächelt.» Ihre Freizeitbeschäftigung begleitete die 25-Jährige sowieso weiterhin, auch nach dem Übertritt ins Berufsleben als Augenoptikerin.

Ehrendamen unter sich

Sie wurde Leiterin der Kindervolkstanzgruppe Eggenwil. Doch das Brauchtum sollte sie auch ins Seetal führen. «Der aargauische Trachtenverband erhielt eine Anfrage vom Verband Schweizerischer Schützenveteranen, ob er für einen Anlass zwei Ehrendamen stellen könne», erzählt Grau.

Sie sei eine der beiden gewesen, die in Festtagstracht am Anlass teilnahmen. Die zweite Ehrendame war Josephine Siegrist von der Trachtengruppe Beinwil am See. «Wir kamen ins Plaudern», erinnert sich Grau. Sie habe Siegrist erzählt, dass sie schon einen Volkstanz choreografiert habe.

So sieht es aus, wenn die Männer und Frauen die Volkstänze einüben. Schweizerische Trachtenvereinigung

Siegrist habe sie gebeten, diesen bei einem Probe der Trachtengruppen Boniswil, Hallwil und Beinwil am See zu zeigen. Beim Zeigen blieb es aber nicht. Die Seetaler Trachtengruppen waren zwar nicht aktiv auf der Suche nach einer Leiterin Tanz, konnten aber gut Verstärkung brauchen – und die fanden sie in Tanja Grau. Sie teilt sich das Amt der Tanzleitung seit diesem Herbst mit Elsi Hunziker und ist einmal pro Woche im Seetal zu Gast.

Bisher hat Grau zwei Tänze selbst choreografiert. «Ich höre die Musik und habe es dann eigentlich schon in den Füssen», sagt sie. Dann probiere sie rum, bis es passe und hänge die verschiedenen Teile aneinander. Für die Aufgabe als Tanzleiterin habe sie verschiedene Kurse bei der Schweizerischen Trachtenvereinigung belegt, viel komme aber auch von der Übung.

Heute tanzen auch Frauen auf der Position der Männer

Beim Tanztraining im Seetal sind meist 20 bis 25 Leute vor Ort. Davon sind nur sehr wenige Männer. Der Altersdurchschnitt liegt zwischen 57 und 60 Jahren. «Bei uns tanzen auch Frauen auf dem Platz von Männern», erklärt die Tanzleiterin.

Das sei beim Verhältnis der Geschlechter gar nicht anders möglich. «Früher waren die Regeln bei diesem Thema noch sehr strikt und sind es etwa in der Innerschweiz heute noch. Aber viele Vereine mussten dahingehend etwas offener werden.» Den Aufschwung, den das Schwingen erlebt habe, hat es bei den Trachtengruppen leider nicht gegeben.

Eine Freiämter Tracht, wie sie Tanja Grau hier trägt, kann neu bis zu 3200 Franken kosten. Severin Bigler

Die Tänze studieren die Trachtengruppen vor allem für sich und zum Spass ein, «Wettbewerbe gibt es in der Schweiz keine». Geplant seien aber Auftritte in einem Altersheim und auch am kantonalen Tanzsonntag am 8. Januar in Merenschwand möchten die Trachtengruppen das Erlernte zeigen. Dabei erscheinen alle Mitglieder natürlich in Tracht.

Eine Tracht besteht aus vielen verschiedenen Teilen

Aus wie vielen Teilen beispielsweise eine Freiämter Tracht besteht, erklärt Grau an ihrer Freiämter Tracht. «Entweder trägt man wie ich die Pluderhosen und Kniesocken oder eine Strumpfhose als erste Schicht.» Darüber kommen dann noch ein Unterrock und eine Bluse. «Dann fehlt natürlich noch die Tracht und die Scheube.» Über der Tracht trägt man zudem noch das Fichu, ein geknüpftes Tuch.

Wer möchte, kann aber noch viel mehr tragen. Etwa Stulpen für die Arme, eine Haube oder Trachtenschmuck. Trachten sind jeweils massgeschneidert und eine kostspielige Investition. «Eine Freiämter Ausgangstracht kostet neu ohne Schmuck etwa 3200 Franken.» Genervt sei sie, wenn Menschen nicht den Unterschied zwischen Dirndl und Tracht kennen. Das Dirndl sei nicht aus der Schweiz. «Ich trage auch gerne ein Dirndl. Aber es hat nichts mit einer Tracht zu tun», findet Grau.

Beim Verlassen des Cafés fällt die junge Frau in ihrer Tracht auf. Das ist für sie keine ungewohnte Situation. «Man wird angeschaut und angesprochen, einmal wurde ich von einem japanischen Touristen sogar gefragt, ob ich Heidi sei.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen