Das Strandbad Beinwil am See hat ein Parkplatzproblem

Beinwil am See Tiefgarage am Bahnhof und Shuttlebus: Wie Böju das Parkplatzproblem beim Strandbad lösen will Das Strandbad ist im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel. Weil viele mit dem Auto anreisen, reichen die Parkplätze an Spitzentagen aber nicht und es entsteht ein Chaos. Peter Lenzin, Ammann von Beinwil am See, erklärt, welche Lösungen man bereits geprüft habe. Anja Suter 13.09.2022, 05.00 Uhr

An heissen Sommertagen wollen viele mit dem Auto an den See. Michael Küng

An heissen Sommertagen ist das Bild rund um den Hallwilersee überall ähnlich. Wahre Blechlawinen brechen über die grossen Parkplätze nahe der Strandbäder und Badeplätze ein. So auch in Beinwil am See. Hier finden dank der Gemeinde rund 1000 Autos nahe des Strandbades Platz. Dies, weil neben den regulären Plätzen auch eine grosse Wiese und der Trainingsplatz des FC genutzt werden können.

Doch an Spitzentagen reicht das nicht, sagt der Böjuer Ammann Peter Lenzin: «Wir hatten schon immer eine sehr angespannte Situation bei den Parkplätzen beim Strandbad. Doch seit Corona haben zusätzliche Menschen das Seeufer für sich entdeckt. So hat es in diesem Sommer teilweise ein Chaos gegeben.»

Peter Lenzin ist Gemeindeammann von Beinwil am See. Fritz Thut

Entstanden ist das Chaos, weil mehr Menschen mit dem Auto ins Strandbad wollten, als Parkplätze vorhanden waren. Das wäre eigentlich kein Problem, die Gemeinde sperrt die einzige legale Zufahrt zum Strandbad ab, sobald der Parkplatz voll ist. «Es gibt aber immer wieder Personen, die dank ihrem Navi oder ihrer Ortskundigkeit Schleichstrassen erkennen, um die Absperrung zu umgehen. Dort herrscht aber ein Fahrverbot.»

Der Böjuer Ammann versteht, dass es an heissen Sommertagen viele an den See zieht: «Es ist natürlich das Recht der Leute, an den Hallwilersee zu kommen. Wichtig ist aber, dass die Verkehrsregeln eingehalten werden und das nur dort parkiert wird, wo es erlaubt ist. Also nicht auf Privatparkplätzen.» Beschwerden von Privatpersonen würden sie zwar nur wenige erhalten, aber es komme immer wieder zu gefährlichen Situationen.

Im nächsten Sommer will der Gemeinderat ein Chaos vermeiden

Seitens des Gemeinderates denkt man bereits jetzt an die nächste Saison und wie man das Chaos eindämmen könnte: «Wir haben einen Verkehrsberater hinzugezogen, um Lösungsansätze zu finden. Diese werden anschliessend im Gemeinderat besprochen und dann wird allenfalls ein Verkehrskonzept entwickelt», so Lenzin. Eine optimale Lösung werde es aber nicht geben, sagt der Ammann: «Das wäre für mich ein Parkhaus im Dorf und ein Shuttlebus an den See.» Das sei aber nicht realistisch:

«Ein Parkhaus lohnt sich finanziell nicht. Die Möglichkeit für einen Shuttlebus haben wir schon abgeklärt, es wäre aber zu teuer.»

Nicht zur Debatte steht eine Vergrösserung des bestehenden Parkplatzes: «Das geht schon wegen des Hallwilerseeschutzdekrets nicht. Ausserdem würde eine Vergrösserung wenig Sinn machen, da die zusätzlichen Parkplätze nur an wenigen Tagen im Jahr benutzt würden.» Man habe in diesem Jahr schon kommuniziert, dass die Strandbadbesuchenden auch die Parkplätze beim «Chrosihus» und beim Bahnhof nutzen sollen, um anschliessend zu Fuss zum Strandbad zu gehen: «Das haben einige auch getan», sagt Lenzin.

Mit dem Parkplatzproblem ist Beinwil am See nicht alleine. Es beschäftigt Gemeinden rund um den Hallwilersee. Auch in Meisterschwanden wird seit zehn Jahren immer wieder über mögliche Lösungen diskutiert. Anfang dieses Jahres gab es Pläne für die Parkplatzsituation beim Seerose Ressort und dem Strandbad.

Die 650 Parkplätze könnten mittels eines Leitsystemes überwacht werden. Ein solches System wird in Deutschland bereits genutzt. Damit können Besuchende bereits vor der Anfahrt mittels App prüfen, ob noch freie Parkplätze beim Strandbad vorhanden sind. Innerhalb des Meisterschwander Gemeinderates wurde diskutiert, ob eine Studie in Auftrag gegeben werden soll, um zu prüfen, ob ein solches Pilotprojekt für die Gemeinde Sinn macht. Der Gemeinderat entschied sich jedoch gegen die Investition von 10'000 Franken.

