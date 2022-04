Sunrise will neue 5G-Antenne in Beinwil am See bauen.

Beinwil am See Sunrise will eine neue 5G-Antenne im Dorf bauen – am vorherigen Standort wurde dem Anbieter das Mietverhältnis gekündigt In Beinwil am See liegt das Baugesuch für eine 5G-Antenne am Tannenweg auf. Die Sunrise UPC hatte diverse andere Standorte geprüft, erhielt jedoch mehrere Absagen. Anja Suter 23.04.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Areal, wo früher die Firma Halter tätig war, soll eine neue Mobilfunkantenne installiert werden. Anja Suter

Die Tafeln am Lagerhaus, auf denen die berühmten Halter-Täfeli abgebildet sind, erinnern noch heute daran, dass die Firma Halter während über einem Jahrhundert in Beinwil am See ansässig war. Im ehemaligen grossen Firmengebäude sind heute unter anderem eine Yogaschule, ein Inspirationszentrum, ein Beautysalon und Wohnungen beheimatet.

Bald soll auf dem Areal, präziser gesagt auf dem ehemaligen Lagerhaus, eine Mobilfunkantenne der Sunrise UPC installiert werden. Für dieses Vorhaben liegt bei der Gemeinde Beinwil am See bis am 18. Mai ein Baugesuch auf.

80'000 Franken soll die «Mobilfunkanlage mit der entsprechenden Technik» kosten, heisst es in den Unterlagen. Der Bericht der Sunrise UPC zeigt auf, dass die neue Anlage als Ersatz gedacht ist für diejenige, die 500 Meter entfernt an der Sandstrasse steht.

Mobiler Datenverkehr verdoppelt sich alle 18 bis 24 Monate

Doch wieso kann die neue Antenne nicht am bisherigen Standort installiert werden? «Der Standort an der Sandstrasse 35 wurde von der neuen Besitzerin gekündigt. Der neue Standort am Tannenweg 3 liegt in der Nachbarschaft der zu ersetzenden Anlage und wird das Gebiet optimal versorgen», erklärt Fabienne Rüetschi von der Sunrise UPC auf Anfrage. Der Ausbau eines Mobilfunknetzes sei nie «abgeschlossen». Unter anderem auch, weil sich der mobile Datenverkehr ungefähr alle 18 bis 24 Monate verdopple. Mit der neuen Mobilfunkanlage verbessere sich zudem die lokale Abdeckung wie auch die Kapazität sowohl mit 4G und auch mit 5G, so Rüetschi.

Das Suchgebiet für den Ersatzstandort habe das Dorfzentrum sowie auch die direkt südlich angrenzenden Wohn- und Mischzonen umfasst, heisst es im Bericht. Zur Diskussion als Ersatzstandort stand nicht nur jener am Tannenweg 3, sondern auch viele weitere, die im Anschluss geprüft wurden.

Aufgeführt sind im Bericht unter anderem das Schulhaus Hombergstrasse, das Alters- und Pflegeheim Dankensberg oder die Mitbenutzung des Standortes von Salt an der Hombergstrasse 9. Letzterer schied aufgrund der Grenzwerte aus. Die Gemeinde schlug zudem das alte Schulhaus am Gemeindehausplatz als Standort vor. «Durch die vielen Absagen konnte lediglich ein umsetzbarer Standortskandidat eruiert werden», schreibt Sunrise UPC im Bericht.