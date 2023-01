Gemeinderat beantwortet Petition in Beinwil am See

Beinwil am See Petition fordert mehr Transparenz bei Investitionen in öffentliche Gebäude – das meint der Gemeinderat dazu Die Gemeindeversammlung von Beinwil am See hat einen ersten Kredit für einen Neubau des Gemeindehauses und die Sanierung des Schulhauses genehmigt. Petitionäre wollen nun aber mehr Informationen. Anja Suter 21.01.2023, 05.00 Uhr

Das Gemeinde- und Schulhaus in Beinwil am See. Bild: Britta Gut

Das Gemeindehaus und das Schulhaus in Beinwil am See befinden sich im selben Gebäude. Diese Lösung ist alles andere als optimal, darin waren sich an der letzten Gmeind alle einig. Nicht einig waren sich die Anwesenden über den Vorschlag des Gemeinderates: Dieser sieht vor, ein neues Gemeindehaus zu bauen und das alte Gebäude für die Schule zu sanieren.