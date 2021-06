Beinwil am See: Rentner überfallen - Täter gefasst

Beinwil am See

Die Kantonspolizei Aargau hat einen 56-jährigen Mann und eine 45-jährige Frau festgenommen, die unter dringendem Verdacht stehen, letzten Donnerstag in Beinwil am See einen Rentner überfallen zu haben. Für den Mann hat die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm Untersuchungshaft beantragt.