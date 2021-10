Beinwil: kritische Fragen zum Museums-Projekt

Beinwil am See «Lückenhafte Informationen»: Böjuer stellen kritische Fragen zum Museumsprojekt Ein Privater will in Beinwil am See ein Museum für seine Kunstsammlung bauen. Der Gemeinderat will ihm dies ermöglichen, indem er Land im Baurecht abgibt. Die Gemeindeversammlung muss entscheiden. Noch fühlen sich manche Bürger zu wenig informiert. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

CS-Topmanager und Kunstsammler Urs Buchmann (r.) präsentierte die Pläne im Juni gemeinsam mit Gemeindeammann Peter Lenzin. Fritz Thut / Lenzburger Bezirksanzeiger

«Für Beinwil am See ist dieses Projekt eine Riesenchance» – das sagte der Böjuer Ammann Peter Lenzin im Juni, als das Vorhaben der «Seven Seas Art Foundation» präsentiert wurde: Auf einer gemeindeeigenen Parzelle am Hang nordwestlich der Überbauung «Widematt» will die Stiftung für 2,5 Mio. Franken ein vierstöckiges Museumsgebäude mit Mehrzweckraum, Cafeteria und Terrasse bauen.

Hinter der Stiftung steht Urs Buchmann (64), Topmanager bei der Credit Suisse, der mit seiner Ehefrau teils in Böju und teils in Hongkong lebt. Buchmanns haben eine breite Sammlung an Kunst, vorwiegend aus dem asiatischen Raum: Gemälde, Plastiken, Orientteppiche, Porzellane, Möbel. Da sie keine Nachkommen haben, möchten sie mit dem öffentlich zugänglichen Museum einen Ort schaffen, an dem die Kunstsammlung auch nach ihrem Verscheiden bleiben kann (deshalb die Stiftung als Rechtsform). Die Mehrzweckräume sollen auch Vereinen zugänglich sein.

Etwa so soll das Museum aussehen. zVG/ Lenzburger Bezirksanzeiger

Der Gemeinderat erhofft sich durch das neue Museum positive Impulse für die Gemeinde und die Region. Deshalb ist er bereit, das Land dafür im Baurecht abzugeben. Das ist eines der Traktanden an der kommenden Gemeindeversammlung.

Informationen genügen einigen Stimmberechtigten nicht

Doch manchen Böjuern ist die Sache nicht ganz geheuer. Das geht aus einem offenen Brief hervor, der durch Arzt Jörg Eichenberger «und Freunden» unterzeichnet ist und der der AZ vorliegt. Auf Nachfrage bei den Verfassern heisst es, es handle sich um rund zehn Personen, denen die Informationen, die bisher über das Projekt vorliegen, einfach nicht genügen.

Ein (visualisierter) Blick ins Innere. zVg/ Lenzburger Bezirksanzeiger

Im Brief wird die Tatsache kritisiert, dass die Gemeindeversammlung, die am Freitag, 12. November, ab 19.30 Uhr stattfindet, zu überladen sei. Traktandiert sind eine Einbürgerung, zwei Kredite (Strassenbau und digitale Geräte für die Schule), das Budget mit unverändertem Steuerfuss von 102 Prozent, der Baurechtsvertrag für den Museumsbau – und, fast am Schluss, die neue Bau- und Nutzungsordnung, wo es um umstrittene Auszonungen gehen wird.

«Für eine adäquate Meinungsbildung über den Bau des Museums an der bereits mit anderen Themen voll besetzten Gemeindeversammlung bleibt aus unserer Sicht nicht genug Platz», heisst es im Brief. «Die Diskussionen über die BNO-Revision werden bereits jetzt im Vorfeld in der Öffentlichkeit kontrovers geführt. Diese brisante Debatte wird auch an der Gemeindeversammlung viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Entscheide, die gefällt werden, sind für die Gemeinde von grosser Tragweite.»

Das Museum wird am Hang gebaut. zVg / Lenzburger Bezirksanzeiger

13 Fragen «zur Ergänzung der noch lückenhaften Informationen» stellen die Absender des Briefes dem Gemeinderat. Sie wollen unter anderem wissen, ob die Abgabe des Gemeindelandes im Baurecht (auf 99 Jahre) an die Stiftung unentgeltlich geschehe oder ob ein marktüblicher Baurechtszins erhoben werde (das Land soll mit der neuen BNO zur Zone für öffentliche Bauten und Anlagen gehören). Sie fragen: «Welche Vorteile bringt das Museum für die Einwohner von Beinwil am See?» Weiter: «Welche Impulse, zum Beispiel für Gewerbe und Gastronomie, verspricht sich die Gemeinde mit der genannten Standortattraktivität?» Und wenn der Mehrzweckraum im Gebäude von Gemeinde und Vereinen genutzt werden könne, was passiere dann «mit den in die Jahre gekommenen Räumlichkeiten im ‹Löwen›», werden die «weiterhin angemessen unterhalten»?

Es gibt Fragen zum Parkplatz, der laut Brief auf dem Gelände des Entsorgungsplatzes erstellt werden soll («Wo wird man in Zukunft in Beinwil am See entsorgen können?»; zur Erschliessung des Museums für den Langsam- und öffentlichen Verkehr («Stand heute wäre das Museum zu Fuss und mit dem ÖV nicht gut erreichbar»). Und: «Wer übernimmt die Erschliessungskosten für Wasser, Strom, Kanalisation, Zufahrtstrasse und Parkplatz?»

Weiter wollen die Einwohnenden wissen, wer dem Stiftungsrat angehören wird, mit wie vielen Eintritten ins Museum man rechne, wo dessen Schwerpunkt liege, und was längerfristig auf der Parzelle entstehe, «ein Erweiterungsbau soll im Erfolgsfall auch schon eingeplant sein».

Der Gemeinderat hat in Aussicht gestellt, die Ortsparteien und Medienschaffenden nächste Woche detailliert über die Gemeindeversammlungstraktanden zu informieren.