In Beinwil am See wird Tabak mit viel Handarbeit hergestellt

Beinwil am See «Geht es den Leuten gut, rauchen sie weniger, geht es ihnen schlecht, rauchen sie mehr»: Ein Rundgang durch die Tabakfabrik Es ist eine kleine Tabakfabrik, wie es sie nur noch in geringer Zahl gibt. Bei der Roth GmbH in Beinwil am See wird vieles in Handarbeit hergestellt. Die Fabrik selbst ist fast schon ein kleines Museum. Eva Wanner Jetzt kommentieren 15.02.2022, 19.04 Uhr

Mario und Evelyn Killer führen die Tabakfabrik Roth in Beinwil am See in dritter Generation. Bild: Chris Iseli

Schade, dass man Duft nicht in die Zeitung packen kann. Würzig-aromatisch riecht es beim Eingang. Dann weht ein irgendwie süsslich-herber Duft nach Schokolade und Kaffee aus einer Kiste, als Mario Killer das Tuch darüber anhebt. Fruchtig, nach Pfefferminze aus einer anderen.

Hier, in einem der Räume der Tabakfabrik Roth in Beinwil am See, kommt man aus dem Riechen nicht heraus. Und im nächsten Raum nicht aus dem Staunen über die alten Maschinen, mit denen schon seit Generationen gearbeitet wird. Seit dreien, genauer gesagt. Denn der Grossvater von Killer hat die Tabakfabrik 1960 gegründet, der heutige Betreiber hat sie wiederum von seinem Vater übernommen. Mario Killer, seine Ehefrau Evelyn, zwei Vollzeit- sowie eine Teilzeitangestellte und die Eltern von Mario Killer, die in den Ferien einspringen, betreiben hier Tabakherstellung in mehrheitlicher Handarbeit. «Eigentlich sind wir eine Manufaktur», sagt Evelyn Killer schmunzelnd.

Eine, in der vor allem Pfeifen- sowie Stopf- und Drehtabak für Zigaretten hergestellt wird. Auch Zigarren sind in den Räumen zu finden. Diese werden aber quasi als Rohlinge bei einem Schweizer Produzenten eingekauft und in Beinwil am See für den Konsum fertiggestellt. Inklusive Verpackung in der Cellophaniermaschine.

Zwei Sorten Tabak aus der Schweiz

Rund acht Tonnen Tabakblätter verarbeitet die Roth GmbH jedes Jahr. Bei Landwirten aus der Schweiz werden die beiden einzigen Sorten, die hierzulande angebaut werden, eingekauft: Burley und Virginia. Letzterer wird künstlich getrocknet und entwickelt dabei eine hellgelbe Farbe und ein orientalisches Aroma, erklärt das Ehepaar Killer. Der Burley-Tabak wird nach guter alter Manier aufgefädelt und zum Trocknen an die frische Luft gehängt. Er ist herber und dunkelbraun.

Je nach Mischung der beiden Tabaksorten und zugemischten Zutaten wie Kaffee oder Pfefferminze entwickelt sich ein anderes Aroma. Bild: Chris Iseli

In Beinwil am See kommen dann Kisten mit trockenem Tabak an. Dort wird er genässt, gemischt und je nach Endverwendung mit Aromen wie eben Kaffee oder Pfefferminze angereichert.

Die Corona-Zigarre mit dem Moderna-Hinweis

Dann geht's in den Raum mit den Maschinen. «Wir sind auch bisschen ein Museum», sagt Evelyn Killer. Damit meint sie die alten Geräte, spielt aber auch auf die alten Werbeplakate an, die überall zu sehen sind. Das Auge fällt automatisch auf eines, auf dem eine Packung Zigarren abgebildet ist: Corona heissen sie – und darunter steht Moderna. Ein (schlechter) Scherz? Ganz und gar nicht. Das Plakat stammt aus den 60er-Jahren, Corona bezeichnet die Kronenform der Zigarre und Moderna bedeutete damals nichts anderes, als dass die Raucherware leicht gepresst wurde.

Vorne eine der alten Maschinen, hinten das Plakat für die Zigarren Corona (weil sie kronenförmig waren). Bild: Chris Iseli

Das tut auch die 100 Jahre alte Schneidemaschine – und ihr etwa 40 Jahre jüngerer Bruder. Der noch nasse Tabak wird hineingegeben, mit zwei Tonnen Kraft festgepresst und von einem Guillotinen-Messer in Blöcke geschnitten. Diese werden im Röstofen erwärmt, in der Siebtrommel wiederum werden Tabak und Staub voneinander getrennt. Den Staub geben Killers an Private weiter, die ihn beispielsweise als Einstreu für die Hühner brauchen, um Milben fernzuhalten. Auch Evelyn Killer spritzt damit ihre Rosen, um Schädlinge fernzuhalten.

Bedauern über Abstimmungsergebnis Der Abstimmungsausgang über das Tabakproduktegesetz vom Wochenende sei schade, finden Killers. Und doch haben sie damit gerechnet, «denn geht es um den Jugendschutz, kann man ja kaum ablehnen». Schade finden sie, dass man, wenn man vom Rauchen spreche, immer die «Suchtraucher» meine, die «Genussraucher» gingen dabei vergessen. Sie würden in Zukunft noch besser aufpassen müssen, wo sie Werbung schalten. «Ob wir unsere Tafel draussen behalten dürfen?», überlegt Mario Killer laut. Die Umsetzung werde es zeigen. (ewa)

Die Pandemie half dem Betrieb

Und dann ... ist der Tabak eigentlich fertig. Er wird verpackt, sei es in Dosen, Beutel oder Büchsen. Von Hand, natürlich. Sie mögen Retro, sagen Killers, und das sieht man teilweise am Sortiment: ein Zehnerbündel Zigarren, fest verpackt in dickes Papier. «Die waren in der Grösse so konzipiert, dass die Landwirte sie gut in der Brusttasche verstauen konnten oder damit sie in die Magazintasche passen», erklärt Mario Killer.

Die beiden führen ein Traditionshandwerk aus. Natürlich würden sie ab und an angefeindet wegen der Produkte, die sie herstellen. Sie hätten aber auch richtiggehende Fans und Stammkunden, quer durch alle gesellschaftlichen Schichten. Während der Pandemie nahm die Laufkundschaft zu. «Viele hatten Angst, dass Importe schwierig würden, und entdeckten das Heimische», sagt Mario Killer. Und zitiert seinen Grossvater: «Geht es den Leuten gut, rauchen sie weniger, geht es ihnen schlecht, rauchen sie mehr.»

Duftproben für Pfeifenraucher. Bild: Chris Iseli

Im Laden der Fabrik sind auch Pfeifen zu finden, ausgewählte Produkte, keine Massenware. Dazu Feuerzeuge, Wasserpfeifen und auch Raucherwaren von bekannten Marken. Aber vor allem findet man Tabakmischungen. Nach alten Rezepten oder neuen, herb oder fein. «Das hier ist meine Lieblingssorte», sagt Evelyn Killer und öffnet ein Duftproben-Glas, aus dem ein süsslicher Sherry-Duft entströmt.

