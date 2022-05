Gegenwind für die geplante 5G-Antenne in Beinwil am See.

Beinwil am See Gegenwind für geplante 5G-Antenne: Nachbarschaft macht gegen Sunrise-Baugesuch mobil Es ist bereits das zweite Baugesuch, das für eine Mobilfunkantenne am Tannenweg in Beinwil am See aufliegt. Bei der ersten Auflage wehrte sich die Nachbarschaft mit einer Einwendung mit 500 Unterschriften. Und auch mit dem neuen, 17 Meter entfernten Standort sind sie nicht einverstanden. Anja Suter 04.05.2022, 05.00 Uhr

Am Tannenweg 3 in Beinwil am See soll eine Mobilfunkantenne installiert werden. Anja Suter

Ein Baugesuch, das momentan bei der Gemeinde in Beinwil am See aufliegt, sorgt für Unmut. Die Rede ist von der geplanten 5G-Antenne am Tannenweg 3. Die Sunrise UPC möchte die Antenne auf dem Areal installieren, wo heute unter anderem eine Yogaschule, ein Inspirationszentrum, ein Beautysalon und Wohnungen beheimatet sind. Damit nicht einverstanden sind Anwohnerinnen und Anwohner der Hofmattstrasse, keine 200 Meter vom geplanten Antennen-Standort entfernt. In einem Text, den sie im «Dorfheftli» publizierten, erklären sie ihre Abneigung gegen das Projekt und rekapitulieren die zweijährige Geschichte.

Denn es ist nicht das erste Mal, dass die Sunrise UPC ein Baugesuch für eine 5G-Antenne im Quartier auflegt. Bereits im Juni 2020 stand auf dem Areal ein Baugespann. Damals gingen fünf Einwendungen gegen das Projekt ein. Eine davon war von den Anwohnenden der Hofmattstrasse. «Unsere Einwendung war begleitet von über 500 einspruchsberechtigten Personen im Radius von 615 Metern, die mit dem Bauvorhaben alle nicht einverstanden waren», schreiben sie. Seitens der Behörden sei man auf viele Punkte nicht eingegangen oder sie seien widerlegt worden. Stattgegeben wurde nur einem Punkt, der das Ortsbild betraf.

Sunrise UPC zog das erste Baugesuch zurück

Dieses erste Baugesuch zog die Sunrise UPC zurück. Ein Büro, welches die Gemeinde zum Ortsbild berät, nahm auf Wunsch der Gemeinde eine Fachbeurteilung für das Baugesuch auf, erklärt Gemeindeschreiber Stefan Jetzer. «Sie sprachen eine Empfehlung für eine Standortverschiebung aus.» Die Sunrise UPC ging auf diese Empfehlung ein. Die fünf Einwendungen wurden somit gegenstandslos.

Der neue Standort, der heute für die Antenne geplant ist, ist 17 Meter vom ursprünglichen entfernt. Die Anwohnenden planen auch bei der zweiten Auflage eine Einsprache, «dies sind wir den über 500 Gleichgesinnten der ersten Ausschreibung schuldig». In ihrem Text weisen sie auch auf die Voraussetzungen potenzielle Einwenderinnen und Einwender hin: Einsprache machen darf, wer in einem maximalen Radius von 637 Meter vom Antennen-Standort entfernt wohnt.

Die geplante Einsprache begründen sie unter anderem mit den vielen offenen Fragen. «Insbesondere ist für uns das Ortsbild mit der Höhe der geplanten Antenne von rund 25 Metern weiterhin massiv verschandelt. Sie passt keinesfalls zu unserem wunderschönen Dorf», schreiben sie zudem. In einem früheren Text, in der Februarausgabe 2021 vom «Dorfheftli», störten sich die Anwohnenden auch daran, dass die 5G-Antenne mitten im Wohngebiet installiert werden soll.

Die geplante 5G-Antenne dient als Ersatz

Sie erwarten, dass ihre Argumente die geplante Realisation verhindern werde, schreiben die Antennengegnerinnen und -gegner. Die Sunrise UPC schreibt in den Baugesuchsunterlagen, dass die 5G-Antenne ein Ersatz für die bestehende an der Sandstrasse sei. «Der Standort an der Sandstrasse 35 wurde von der neuen Besitzerin gekündigt. Der neue Standort am Tannenweg 3 liegt in der Nachbarschaft der zu ersetzenden Anlage und wird das Gebiet optimal versorgen», ergänzt Fabienne Rüetschi von der Sunrise UPC gegenüber der AZ.

Die Sunrise UPC zog auch andere Standortmöglichkeiten in Betracht, um die Abdeckung des Netzes weiterhin gewährleisten zu können. Das Suchgebiet für den Ersatzstandort habe das Dorfzentrum und die direkt südlich angrenzenden Wohn- und Mischzonen umfasst, heisst es in den Unterlagen. Als Ersatzstandort zur Diskussion habe nicht nur jener am Tannenweg 3 gestanden, sondern auch viele weitere, die im Anschluss geprüft worden seien. Mögliche Standorte wären auch das Alters- und Pflegeheim Dankensberg oder die Mitbenutzung des Salt-Standortes an der Hombergstrasse 9 gewesen. «Durch die vielen Absagen konnte lediglich ein umsetzbarer Standortskandidat eruiert werden», heisst es in den Unterlagen.