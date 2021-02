Beinwil am See Es ist eine Herzensangelenheit: Dieser 42-Jährige möchte in den Gemeinderat – das Dorf kennt er nur zu gut Am 7. März wird in Beinwil am See ein neuer Gemeinderat gewählt. Martin Grütter erklärt, wieso er das Amt übernehmen und wem er eine Stimme geben möchte. Anja Suter 19.02.2021, 05.00 Uhr

Martin Grütter kandidiert für den vakanten Sitz des Gemeinderates in Beinwil am See. Chris Iseli

«Eigentlich war es nie mein Ziel, Gemeinderat zu werden», sagt Martin Grütter. Er sei zwar immer wieder angefragt worden, aber zeitlich habe es nie gepasst. Zu eingespannt war der 42-Jährige mit seinem Job als Leiter Business Intelligence & Datenmanagement bei der Aargauischen Kantonalbank in Aarau. Im vergangenen Jahr entschied sich Grütter jedoch für eine Veränderung. Er kündigte seinen Job bei der Bank und wechselte in die Firma seines Bruders – die Grütter Bedachungen AG. Dort ist der Familienvater für die Finanzen und die Administration zuständig.



«Es ist ein Privileg, wenn man für die Familie arbeiten kann»

Durch den neuen Beruf im Dorf hat Grütter auch mehr Zeit und die will er für Böju nutzen. «Ich habe mich nach einigen Gesprächen mit meiner Familie und mit meinem Chef dazu entschieden, zu kandidieren», sagt er.



Das Dorf kennt er nur zu gut, Martin Grütter wohnt schon sein ganzes Leben hier. Ein Umzug kam für ihn in all dieser Zeit nie in Frage. «Es gab nie einen Grund dazu», sagt er. Der ehemalige Banker ist in Beinwil am See gut verwurzelt. So war er über 15 Jahre lang in der Musik und ist seit über 20 Jahre in der örtlichen Feuerwehr. «Das war für mich alles nie eine Frage, es gehört dazu, dass man das macht.»



Zudem war Grütter während zwölf Jahren in der Finanzkommission, acht davon als Präsident. Dass er jetzt, da er mehr Zeit hat, für den Gemeinderat kandidiert, ist für ihn «der nächste logische Schritt», wie er sagt. Es sei bekannt, dass es vor allem in ländlichen Gemeinden Probleme gibt, Nachfolger für vakante Gemeinderatssitze zu finden.



In die Finanzkommission wurde Martin Grütter damals noch für die SVP gewählt, heute kandidiert er als Parteiloser für den Gemeinderat. «Die Entscheidung habe ich getroffen, weil ich im Gemeinderat Sach- und nicht Parteipolitik machen möchte», sagt er. Es sei unter anderem auch das Gewerbe, dem er seine Stimme geben möchte. «Ich bin der festen Überzeugung, dass das lokale Gewerbe sehr wichtig für die Gemeinde ist.»



Nachhaltige Entwicklung als oberste Priorität

Welches Ressort er im Gemeinderat erhalte, spiele für ihn absolut keine Rolle, sagt Grütter. «Ich kann mich in jedes Thema einarbeiten und später auch einbringen.» So habe er dank seinem Beruf ein Know-how im Bauen und den Finanzen, «und dank der Feuerwehr sind mir auch Themen wie die öffentliche Sicherheit nicht unbekannt». Beinwil am See habe in den vergangenen Jahren in sehr viele Projekte investiert, zudem stehen weitere Herausforderungen vor der Tür, sagt Grütter. «Deshalb ist es für mich sehr wichtig, dass die Umsetzung nach dem Willen des Steuerzahlers geschieht.» Dazu benötige die Gemeinde ein klares Zielbild mit Strategien, das für die Einwohner greifbar und nachvollziehbar sei. «Ich sage nicht, dass es das momentan nicht gibt, aber es ist für mich nicht greifbar.»

Die oberste Priorität sei für ihn die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde, sowohl ökologisch als auch finanziell. «Das ist auch das, woran ich mich selbst immer messen werde», sagt Grütter. «Das Optimum ist für mich immer die Lösung, die langfristig am nachhaltigsten für die Gemeinde ist.» Alles umkrempeln im Gemeinderat möchte er aber nicht, betont der Gemeinderatskandidat. «Ich möchte einfach meinen Beitrag leisten, es ist für mich eine Herzensangelegenheit.»