Schritt zur Zentrumszone: Kredit mit grosser Mehrheit genehmit

Beinwil am See Ein Schritt zur Zentrumszone: Kredit mit grosser Mehrheit genehmigt Die Stimmberechtigten in Beinwil am See haben sowohl den Kredit für die Planung der Zentrumszone als auch den Kredit für den Studienauftrag «Sanierung Altes Schulhaus und Ersatzneubau Gemeindehaus» klar angenommen. Anja Suter 11.11.2022, 21.40 Uhr

Der Zentrumsbereich rund um den Bahnhof soll sich zu einem attraktiven, lebendigen und vielfältig nutzbaren Ort entwickeln. zvg

Die 121 anwesenden von total 2387 Stimmberechtigten in Beinwil am See haben am Freitagabend mit grosser Mehrheit den Kredit von 385'000 Franken bewilligt, der für die Planung der Zentrumszone eingesetzt werden soll. Das Areal rund um den Bahnhof soll zu einer Visitenkarte des Dorfs werden: attraktiv und lebendig, mit Wohnungen und Gewerbeflächen. In einer nächsten Phase werden voraussichtlich ab 2023 die Grundlagen für eine Testplanung und ein Richtprojekt erarbeitet.

Gutgeheissen mit 64 zu 27 Stimmen wurde ebenfalls der Kredit von 160'000 Franken für einen Studienauftrag. Dieser soll aufzeigen, wie die Sanierung des Schulhauses und der Neubau des Gemeindehauses aussehen könnten.

Auch alle weiteren Geschäfte nahm die Gemeindeversammlung in alles in allem knapp zwei Stunden an.

Gemeindeverwaltung und Schule sind in einem Gebäude untergebracht. Britta Gut