Das Böjuer Strandbad feiert sein 100-Jahr-Jubiläum

Beinwil am See Ein grosses Fest zum 100-Jahr-Jubiläum: Im Böjuer Strandbad geht es hoch hinaus Seit 100 Jahren wird im Strandbad am Hallwilersee gebadet. Dieses Bestehen wird am 13. August gefeiert. Die Anwesenden können sich auf dem Surfsimulator versuchen oder Riesendart spielen. Anja Suter 11.08.2022, 05.00 Uhr

Bei gutem Wetter sind rund 1500 Gäste im Strandbad in Beinwil am See. Ein Bild aus dem Sommer 2021. Sandra Ardizzone

Ein volles Jahrhundert ist es her, seit das Strandbad in Beinwil am See feierlich eröffnet wurde. Damals, im August 1922, sah es am Ufer des Hallerwilersees in «Böju» noch anders aus: Ein Holzbau stand auf der Wiese, es gab ein Frauen- und Männerbad.