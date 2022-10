Beinwil am See investiert in Schule und Gemeindeverwaltung

Beinwil am See Die Gemeinde investiert in die Schule und die Verwaltung – dafür bleibt der Steuerfuss bei 102 Prozent An der Gemeindeversammlung vom 11. November haben die Böjuer über drei Kredite zu befinden. Dabei geht es auch um die Sanierung des Schulhauses und den Ersatzneubau der Gemeindeverwaltung. Eine Steuerfusssenkung stand zur Diskussion, wurde aber verworfen. Anja Suter 11.10.2022, 17.01 Uhr

In Beinwil am See teilen sich Gemeindeverwaltung und die Schule ein Gebäude. Britta Gut (15. Juni 2020)

Wer in Beinwil am See auf die Gemeindeverwaltung geht, hört gerne mal Kinderlachen aus den oberen Stockwerken. Die Primarschule und die Gemeindeverwaltung teilen sich das im Jahr 1840 erbaute Gebäude. Das möchte der Gemeinderat ändern. Geplant ist, dass die Gemeindeverwaltung in einen Neubau zieht.

Dieser soll neben dem Schulhaus, an der Stelle des alten Feuerwehrmagazins, entstehen. «Wir haben sowohl von Seiten der Schule als auch von der Gemeindeverwaltung Platzbedarf», erklärte der Böjuer Ammann Peter Lenzin an einer Infoveranstaltung für die Ortsparteien und die Medien.

In einem nächsten Schritt möchte die Gemeinde einen Studienauftrag für die Sanierung des Schulhauses und den Ersatzneubau des Gemeindehauses vergeben. Dafür soll die Gemeindeversammlung einen Kredit von 160'000 Franken bewilligen. Für das Verfahren möchte die Gemeinde eine Fachperson zur Unterstützung beiziehen.

Für den Studienauftrag sollen drei bis vier Architekturbüros engagiert werden. «Es wird am Schluss kein Siegerprojekt geben. Alle Projekte gehören der Gemeinde», stellte der Ammann klar.

Schulhaus ist heute nicht behindertengerecht ausgebaut

Für die Sanierung des 182-jährigen Gebäudes wird einiges an Fingerspitzengefühl benötigt. Aus den Traktanden geht hervor, dass das Haus nicht den heutigen Anforderungen entspricht. So gab es zwar kleinere baulichen Massnahmen, es besteht aber schon länger Sanierungsbedarf. Zudem werden derzeit minimale Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt und das Gebäude ist auch nicht behindertengerecht. «Auch die Nutzungsdurchmischung mit der Schule ist problematisch», heisst es.

Für das Grossprojekt der Schulhaussanierung und eines Ersatzneubaus für die Gemeindeverwaltung wurde eine Kostenschätzung erarbeitet. Die Gemeinde rechnet mit Kosten von 7,8 Millionen Franken. Wird der Kredit für den Studienauftrag am 11. November gesprochen, soll dieser bereits im Frühling oder Sommer 2023 durchgeführt werden. An der Wintergmeind 2023 plant der Gemeinderat, den Projektierungskredit einzuholen.

Der Baukredit soll im November 2024 folgen. Läuft alles nach Plan, so könnte das Gemeindehaus im Sommer 2026 bezogen werden, ein Jahr später wäre die Sanierung des Schulhauses abgeschlossen.

Ein Gestaltungsplan für die Zukunft

Anders aussehen soll in Zukunft auch die Zentrumszone in Beinwil am See. Dabei handelt es sich um das Gebiet nordwestlich des Bahnhofs. Dieser steht unter Gestaltungsplanpflicht. Der Perimeter, welcher nur mit Gestaltungsplan überbaut werden darf, ist aber noch grösser: Er umfasst auch den Bahnhof, die Gewerbezone hinter den ehemaligen «Halter»-Gebäuden sowie Liegenschaften entlang der Hombergstrasse.

Für die Grundlagenerhebung, Testplanung und die Erstellung eines Gestaltungsplans fordert die Gemeinde einen Kredit von 385'000 Franken. «Wir sind uns bewusst, dass das ein Haufen Geld ist. Aber es ist eine gute Investition für die Zukunft», so Gemeinderat Martin Grütter. Dies, weil damit auch potenzielle neue Arbeitsplätze im Perimeter entstehen können.

Die Gemeinde muss in den kommenden Jahren viel investieren

Weitere 350'000 Franken beantragt die Gemeinde für einen Kredit für die Installation von Wasserzählern, welche aus der Ferne abgelesen werden können. Heute muss die Zählerableserin dafür die Liegenschaft betreten, was sich in den vergangenen Jahren immer schwieriger gestaltete. «Oft mussten die Zählerableser die Objekte infolge Abwesenheit der Liegenschaftseigentümer mehrmals aufsuchen oder sie hatten Mühe, überhaupt ins Haus gelassen zu werden», heisst es in den Traktanden.

Der Wechsel zu den neuen Zählern solle innerhalb von zwei bis drei Jahren gestaffelt vonstattengehen, erklärte Gemeinderätin Lilian Wick. Die Kosten gehen auf die Kasse der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Nebst den drei Kreditanträgen präsentierte Peter Lenzin auch das Budget 2023. Der Gemeinderat habe konservativ, aber nicht unrealistisch budgetiert, sagte er. Prognostiziert wird ein Überschuss von 94'900 Franken.

Nachdem die Gemeinde in den letzten Jahren gute Rechnungsabschlüsse präsentieren konnte, sei auch eine Senkung des Steuerfusses ein Thema gewesen, sagte der Ammann. «Wegen der grossen Investitionen, die anstehen, sind wir zum Schluss gekommen, dass wir den Steuerfuss bei 102 Prozent belassen werden.» Der Steuerfuss in Beinwil am See wurde 2018 von 105 auf 102 Prozent gesenkt.