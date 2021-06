Beinwil am See Eine goldene Auszeichnung für den Wirt mit dem richtigen Coiffeur Wie es dazu kam, dass Willy Nyffenegger nun mit dem Seehotel Hallwil in Beinwil am See mit dem Goldenen Fisch ausgezeichnet wurde.

Katja Schlegel 17.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Willy Nyffenegger vor dem «Hallwil», das er mit Frau Christine seit 1993 führt. Es heisst, dass hier in Beinwil einst das Jagdhaus der Herren von Hallwyl stand, daher der Name. Chris Iseli

Wild zappelt der Fisch an der Fahnenstange. Goldener Fisch auf blauem Grund, das Emblem der Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch. Es zeichnet das Seehotel Hallwil in Beinwil am See als ausgezeichnetes Fischrestaurant aus. Dass die nigelnagelneue Fahne auf halbmast hängt, dürfe man nicht überinterpretieren, sagt Gastgeber Willy Nyffenegger und lacht, das sei der Sichtbarkeit unter all den Sonnenstoren und Dächern hindurch geschuldet. Er bekräftigt:

«Die Freude über die Auszeichnung ist gross.»

Seit Sonntag ist das «Hallwil» offiziell ausgezeichnet, darf den goldenen Fisch auf Tafel, Fahnen, Schürzen und in Signatur tragen. Eine Auszeichnung, die nur ein illustrer Kreis von Restaurants tragen, geadelt für ihre Fischkochkunst. Und eine, die Nyffenegger gleichstellt mit der Auszeichnung «Gilde etablierter Schweizer Gastronomen», die sein Haus ebenfalls seit 1991 trägt. Nyffenegger sagt:

«Für uns sind solche Auszeichnungen ein Zeichen der Wertschätzung für Kontinuität und unsere innovative Küche.»

Christine und Willy Nyffenegger bei der Übergabe, flankiert von Vertretern der Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch (Sabine Probst, Monika Fischbacher, Daniel Borter und Hansjürg Gugger, v. l.). ZVG

Um ein Haar hätten sie das «Hallwil» abgehakt

Kontinuität. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Seit 28 Jahren, seit März 1993, führen Willy und Christine Nyffenegger das Seehotel Hallwil. Bereits vor der gemeinsamen Zeit im «Mürset» in Aarau (er als Küchenchef, sie im Service) haben sich die beiden Mitte der Achtzigerjahre in der «Herberge» Teufenthal kennengelernt. Sie, Tochter des in Aarau bestens bekannten Paul Mathis (Kräuterbutter-Päuli) und der Wirtin Christel Mathis. Und er, der schulmüde Beamtensohn aus Brugg, der mit knapp 15 Jahren freudig seine Koffer packte und ging, zum Missfallen der Mutter. Nicht in die weite Welt, wohl aber in die Weiten der Graubündner Berge, nach St. Moritz, wo er im Luxushotel Palace seine Kochlehre absolvierte. Ein guter Entscheid. «Ich habe keinen Beruf, nur ein Hobby», sagt Nyffenegger.

Willy und Christine Nyffenegger vom Seethotel Hallwil in Beinwil am See sind von der Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch ausgezeichnet worden. ZVG

Und wer so etwas sagt, auch nach 47 Jahren, der hat alles richtig gemacht. Und sich den richtigen Friseur ausgesucht. Sein Coiffeur nämlich war es, der Willy Nyffenegger 1988 das erste Haus vermittelte, den «Freihof» in Rupperswil. Und diese erste Selbstständigkeit wiederum war es, die eine Partnerschaft ermöglichte, die bis heute andauert. Bei der ersten Besichtigung im Herbst 1992 war das Kapitel «Hallwil» für Christine und Willy Nyffenegger nach zwei Minuten gegessen. Zu marode, zu viel zu machen, ein Fass ohne Boden, da half auch der See in seiner ganzen Schönheit nichts. Doch dann klingelte das Telefon, Wochen später. Man müsse sich unbedingt nochmals treffen, sagte der Anrufer. Sein Name: Rolf Kasper. Fünf Monate später feierten die Nyffeneggers im «Hallwil» mit seinen 215 Plätzen Eröffnung.

Beginn einer Partnerschaft, die seit 30 Jahren hält

Es war der Beginn einer Partnerschaft, einer Freundschaft, die bis heute anhält. Das «Hallwil» wurde zu Nyffeneggers neuem Haus und zu Kaspers Einstieg in die Hotelbranche. «Wir sind zusammen gewachsen», sagt Nyffenegger. Heute ist Investor Rolf Kasper (74) mitunter der grösste Aargauer Gastro- und Hotelunternehmer, zum Portfolio seiner Gruppe zählen unter anderem das Hotel Aarau West in Oberentfelden, die «Krone» in Lenzburg, die «Bären» in Suhr und Seengen, das Hotel Aarehof in Wildegg oder das eben eröffnete Centurion Towerhotel in Windisch. Nyffenegger betreibt mit gut 50 Angestellten den «Rügel» (seit 2009) und den «Bären» in Seengen (seit 2019). Aktuell stecken die beiden in einem neuen, 12 Millionen starken Projekt, dem «Aparthotel Beinwil am See» mit 47 Wohneinheiten. Im Herbst 2020 war Spatenstich, im Herbst 2022 soll es losgehen.

Kasper investiert, Nyffenegger wird das Aparthotel betreiben, das bewährte Rezept. Nyffenegger sagt:

«Eine solche Konstellation, die bald 30 Jahre überdauert hat, findet man so schnell nicht wieder.»

Willy Nyffenegger ist heute 62 Jahre alt, die Pensionierung läge in greifbarer Nähe. Nach fast 50 Jahren in der Gastrobranche mit Engagements im Vorstand von Gastro Aargau oder der Zeit als FDP-Grossrat – und vor allem nach der kräftezehrenden Coronakrise mit all ihren Ungewissheiten und der «vom Staat diktierten finanziellen Einbussen», wie er sagt –, wäre es ja nicht abwegig, den Kochschurz an den Nagel zu hängen. Doch fragt man ihn danach, blickt Nyffenegger verwundert zurück. «Was soll ich denn tun als Pensionär?», fragt er und schüttelt den Kopf. Nein, sagt er, er habe Kasper zugesichert, noch mindestens fünf Jahre weiterzumachen. Er habe einfach einen zu guten Partner, um aufzuhören. Und sowieso: Jetzt sei die Sommersaison angelaufen, die wichtigsten drei Monate im Jahr, die ihm 50 Prozent des Jahreseinkommens sichern. Er lächelt:

«Ein Hobby hat eben kein Ablaufdatum.»