Beinwil am See «Bei uns bucht man kein Zimmer, sondern ein Zuhause auf Zeit»: Das ist das neue Aparthotel in der Region Hallwilersee Beinwil am See hat ein neues Aparthotel. Am Samstag konnten Interessierte im 7-Millionen-Bau einen Augenschein nehmen. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Beinwil am See wurde ein neues Aparthotel eröffnet. zvg

«Wenn ich hier in den Ferien wäre, nähme ich das Zimmer 114», sagt eine Besucherin am Tag der offenen Hoteltür im neuen Aparthotel Beinwil am See. Man kann sie verstehen: Der Blick aus dem ersten Stock auf den See und die dahinter liegenden Hügel überzeugt.

Am Samstag bot das Aparthotel nach zweijähriger Bauzeit Gelegenheit, zu sehen, was aus der einstigen Baustelle geworden ist. Behörden, Gewerbler, Nachbarn, aber auch die Einwohnerinnen und Einwohner von Beinwil am See nahmen die Gelegenheit wahr. Investor und Unternehmer Rolf Kasper fehlte krankheitshalber; dafür präsentierte Betreiber Willy Nyffenegger das neue Haus, Teil eines Ensembles von sechs Baukörpern an der Widenmattstrasse 1.

Das Aparthotel ist Teil der Hallwilersee-Hotels AG, zu der auch das Seminarhaus Rügel, das Hotel Bären in Seengen, der Rebstock in Seengen samt Metzgerei und das Seehotel Beinwil gehören. Eine Rezeption sucht man da vergeblich. Wer online oder telefonisch ein Zimmer bucht und bezahlt, erhält einen Code zu seinem Zimmerschlüssel für die bezahlte Zeit. Das Haus verfügt auch über eine Tiefgarage samt speziellen Parkplätzen für Elektroautos.

Der Blick auf den See und die dahinter liegenden Hügel überzeugt. Peter Weingartner

«Region Hallwilersee stärker positionieren»

«Wir wollen die Region Hallwilersee stärker positionieren», sagte Willy Nyffenegger. Das Aparthotel ist nicht nur für Touristen gedacht, sondern auch für Personen, die beruflich für Tage oder Wochen in der Region tätig sind. «Long Stays», Aufenthalte von mehreren Wochen, seien im Trend, so der Betreiber und er verweist auf einen benachbarten Gewerbebetrieb, der das Angebot bereits nütze. Getreu Nyffeneggers Motto: «Bei uns bucht man kein Zimmer, sondern ein Zuhause auf Zeit.» Beispielsweise auch für Familien, die ihr Eigenheim noch nicht beziehen können.

Willy Nyffenegger wies auf die Möglichkeit hin, eine Küche zum Kochen dazuzumieten. «Würste, Suppe, Teigwaren geht, aber es steht kein Grill im Zimmer», meinte er. Man kann sich auch eine Frühstücksbox oder ein Mittagessen vom Seehotel liefern lassen. Wobei das Seehotel selber oder die Restaurants der Gruppe in Seengen auch offen stehen, zumal man dort mit einer Gästekarte ohne Bargeld konsumieren kann. Die Kosten werden über die Hotelrechnung abgebucht.

Das Aparthotel umfasst in den ersten beiden Geschossen fünf Einzelzimmer, zwölf Doppelzimmer und zwei Suiten mit zwei Zimmern. zvg

Jedes Haus weiss über Angebote der anderen Bescheid

Die fünf Betriebe werden zentral geführt; jedes Haus soll aber seine Eigenheiten behalten und weiterentwickeln: «Kein Einheitsbrei.» Diese Struktur ermögliche den Einsatz der Mitarbeitenden am Ort, wo er oder sie gebraucht wird, was sich positiv auf Arbeitszeiten und Ferienwünsche auswirke. Ein neues Gesicht ist Roger Lanker. Er sei als «multimedialer Teilzeit IT-Media-Projektmanager» angestellt, um die «Boje Böju» zum Schwimmen zu bringen. Und für die Zimmerbuchungen, die Hotellerie und den Frühdienst ist seit drei Jahren im Seehotel Christine Pham zuständig. Mit dem Aparthotel kommen auch für sie neue Aufgaben dazu.

Mietet sich eine Gruppe im Aparthotel ein, steht eine Gemeinschaftsküche zur Verfügung. Auch kann man kostenlos Spiele, Bücher, Wanderstöcke oder Rucksäcke ausleihen. Während der zweite und der dritte Stock (Wohnungen) von einer anderen Firma verwaltet werden, umfasst das Aparthotel in den ersten beiden Geschossen fünf Einzelzimmer, zwölf Doppelzimmer und zwei Suiten mit zwei Zimmern. Die Preisgestaltung sei «dynamisch»; für ein Einzelzimmer muss man, Richtpreis, etwa 125 Franken pro Nacht bezahlen.

Architekt Sämi Wiederkehr liess die Entstehungsgeschichte des ganzen Projekts mit den sechs Baukörpern – Kosten 34 Millionen – Revue passieren. Seine erste Besprechung mit Rolf Kasper fand im September 2014 statt. Der Baukörper mit dem Aparthotel schlägt mit sieben Millionen zu Buche. «Das Kind ist erwachsen geworden; jetzt muss es seinen Weg selber finden», sagte er. Photovoltaik auf dem Dach sorgt für Strom, eine Erdsondenheizung für Wärme.

Architekt Sämi Wiederkehr (links) hat dem Betreiberpaar Willy und Christine Nyffenegger zur Eröffnung ein Bild von Christine Weber geschenkt. Peter Weingartner

Der See ist in jedem Zimmer präsent

Der Rundgang zeigt: Da sind Räume entstanden, die zum Bleiben einladen. Holzparkettböden, grosse Fenster und vor allem: Bilder mit Bezug zum See. Kunst am Bau, Kunst im Bau. Das können Makroaufnahmen sein oder solche mit konkret erkennbaren Sujets. Arbeiten des Beinwiler Fotografen David Zehnder. Das Spezielle: Man kann die Bilder nicht abhängen, denn sie sind direkt auf die Wände gedruckt. «Es ist eine Auswahl aus meinem Seebuch, ergänzt durch neuere Aufnahmen», sagte Zehnder.

Zusammen mit dem Architekten hat er die Auswahl getroffen, was Zeit beanspruchte, denn gedruckt ist gedruckt. Er habe viel gelernt, meinte Zehnder, und man erkennt eine Linie: Kein Bild ist eingemittet über dem Bett platziert. Die Bilder strahlen Ruhe aus; da kann etwas Spannung durch die Positionierung nicht schaden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen