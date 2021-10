Beinwil: Der Amman spricht über die Auszonungen

Beinwil am See Ammann zu den Auszonungen: «Wir haben versucht, einen Kompromiss zu finden zwischen Fundamentalisten und Landeigentümern» Wie der Gemeinderat Beinwil am See die geplanten Auszonungen begründet und warum er das neue Museum, das die asiatische Kunstsammlung eines Topbankers aufnehmen soll, für eine gute Idee hält. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Wir stark soll diese Wiese überbaut werden? «Tschuepli», Beinwil am See. Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Kompromiss. Dieses Wort sagt der Böjuer Gemeindeammann Peter Lenzin oft an diesem Abend im Löwensaal, wo er Parteien und Medien die Gemeindeversammlungstraktanden für den 12. November erörtert. Das Kompromissgeschäft ist die BNO-Revision: 2019 hat die Gemeindeversammlung den Gemeinderat per Rückweisungsantrag beauftragt, sämtliche rund 100 unüberbauten Parzellen in der Wohnzone W2b auf eine mögliche Auszonung zu überprüfen.

Im Juni 2021 präsentierte der Gemeinderat die überarbeitete Version. Die W2b wird um 3,2 Hektaren verkleinert, von 11 auf 7,8 Hektaren. Rückzonungen zur Landwirtschaftszone gibt’s nur im Umfang von gut 4100 Quadratmetern. Der Löwenanteil, 2,64 Hektaren, wird der Grünzone zugewiesen (darunter das 1,94 Hektaren grosse «Tschuepli»).

Das bedeutet: Hier darf bis zur nächsten BNO-Totalrevision, in etwa 15 bis 20 Jahren, nicht gebaut werden. Aber: Danach kann man die Situation nochmals beurteilen. Denn nun ganz aus- und später wieder einzonen, das gehe nicht, machte Lenzin klar. «Was wir jetzt aus dem Siedlungsgebiet auszonen, ist für die Gemeinde Böju verloren. Es geht in einen regionalen Topf, aus dem sich andere Gemeinden des Bezirks Kulm bedienen können.»

Gemeinde soll sich weiterentwickeln können

18 Einwendungen waren im Sommer gegen diese überarbeitete BNO eingegangen. Nun bringt der Gemeinderat die Vorlage an die Gmeind, und eben, «wir haben versucht, einen Kompromiss zu finden», so Lenzin. Zwischen «den Fundamentalisten und den Landeigentümern.» Lenzin rechnet vor, dass das Fassungsvermögen der Gemeinde dadurch gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag um rund 300 auf knapp 4000 Einwohner sinkt (bis 2040). Aktuell hat Böju rund 3400 Einwohnende.

«Uns ist es wichtig, dass sich die Gemeinde weiterhin entwickeln kann und dass wir keine finanziellen Risiken eingehen.»

Damit meint er die Entschädigungszahlungen an die Grundeigentümer, denen durch die Um- respektive Auszonungen Landwert vernichtet wird und die auf rechtlichem Weg eine Abgeltung erstreiten können. Ob das jetzt schon bei der Umwandlung in eine Grünzone der Fall wäre, sei aktuell nicht ganz klar. «Wir wollen nicht, dass Böju zubetoniert wird. Deshalb haben wir in der BNO-Revision viel getan, dass die Gemeinde grün bleibt.»

Gemeinde gibt dem neuen Museum quasi gratis Land

Ein zweites Geschäft wird an der Gmeind zu Reden geben: Der Gemeinderat will eine rund 1500 Quadratmeter grosse Teilparzelle an die Stiftung «Seven Seas Art Foundation» abgeben, die dort ein Museum für die Privatsammlung von CS-Topbanker Urs Buchmann bauen will. Wenn er und seine Frau einst verstorben sind, soll die Stiftung das Museum weiterbetreiben. Dank der Vermögenssituation des Initianten – ihm gehören unter anderem mehrere Immobilien im Dorf –, sei das gesichert, so Ammann Lenzin. Die Stiftung übernimmt das Areal im Baurecht für 99 Jahre und zahlt, solange sie steuerbefreit und nicht kommerziell ist, einen symbolischen Zins von 1 Franken pro Jahr.

In Beinwil am See ist das Museum «Seven Seas Art Foundation» geplant. Initiant ist der CS-Topmanager Urs Buchmann (r.). Gemeindeammann Peter Lenzin freut sich. Urs Helbling / Aargauer Zeitung

In einem offenen Brief hatten mehrere Böjuer ihre Bedenken zum Projekt geäussert. Peter Lenzin ging auf diese ein, betonte etwa, dass die Gemeinde weiterhin in den «Löwen» investieren werde, dass eine bessere Fusswegverbindung zum Museum in Planung sei und dass man für den Entsorgungsplatz (heute dort, wo der Museumsparkplatz hinkäme) eine Lösung finden werde. Die Gemeinde zahle nichts an den Bau oder den Unterhalt des Museums, lediglich etwa 5000 Franken jährlich an den Unterhalt der öffentlichen (einfachen) Gartenanlage.

Lenzin betonte, dass auch andere Gemeinden, darunter Aarau, durchaus Interesse an so einem Museum hätten. Und er machte deutlich, dass er es für eine grosse Chance für die ganze Region hält: «Wir gehen von einer Ausstrahlung in die ganze Deutschschweiz und teils in den angrenzenden Raum aus.» Experten rechnen mit 5000–10’000 Eintritten pro Jahr. «Was die Gewerbetreibenden für eine Wertschöpfung daraus generieren können, hängt auch von ihnen ab.» Im offenen Brief war kritisiert worden, dass den beiden wichtigen Traktanden nicht genügend Raum gegeben werden könne, wenn sie am selben Abend besprochen werden sollen. Der Gemeinderat habe sich das schon überlegt, so Peter Lenzin. Man sei aber der Ansicht, es gehe so. Ausserdem sei es «fair» gegenüber dem Kunstsammler Buchmann, wenn er bald wisse, woran er sei.

Worum es an der Gmeind sonst noch geht

Immerhin, der Rest der Traktanden bietet wenig Zündstoff. Der Steuerfuss bleibt bei 102 Prozent. Das Budget rechnet mit einem operativen Ergebnis von 45’700 Franken (ohne spezialfinanzierte Betriebe) bei einem Steuerertrag von 9,864 Mio. Franken, welcher etwas über dem Vorjahresbudget liegt. Geprägt wird es aber durch den Verkauf der Elektrizitätsversorgung an die EWS Energie AG, weshalb ein Gesamtergebnis von 7,07 Millionen Franken vorgesehen ist. Es handelt sich jedoch um einen einmaligen Effekt.

Im Zusammenhang mit dem Verkauf muss die Gmeind auch ihr «Reglement über die Abgabe elektrischer Energie» formell aufheben; auch dies ist traktandiert. Die Kreisschule aargauSüd braucht zur Umsetzung des Lehrplan 21 neue digitale Endgeräte (Kostenanteil Beinwil am See: 69’300 Franken; total: 765’000 Franken). Für den Totalausbau der Rankstrasse (zweite Etappe) soll die Gmeind 1,66 Mio. Franken bewilligen.

Der Gemeinderat organisiert zwei Infoveranstaltungen zu den Gemeindeversammlungstraktanden: 3.+4. November, 19.30, im «Löwen».