87-Jähriger in der eigenen Wohnung überfallen und verletzt

Beinwil am See 87-Jähriger am eigenen Wohnort überfallen und ausgeraubt Ein älterer Herr wurde an dessen Wohnort von zwei unbekannten Tätern überfallen. Der Geschädigte wurde dabei mittelschwer verletzt. Die Kantonspolizei sucht Auskunftspersonen. 11.06.2021, 08.50 Uhr

Am Donnerstag kurz nach 12 Uhr meldete ein 87-jähriger Schweizer, dass er soeben von zwei Unbekannten an seinem Wohnort in Beinwil am See überfallen wurde. Er sei verletzt und benötige Hilfe. Umgehend wurden mehrere Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizei aufgeboten.