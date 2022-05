Das "Seehalde"-Projekt steht vor der Baubewilligung

Beinwil am See 750 LKW-Fahrten in zwei Jahren geplant: So sollen die sieben «Seehalde»-Häuser gebaut werden An der Seehaldenstrasse in Beinwil am See will die Kurt Weber Immobilien AG seit über einem Jahrzehnt bauen. Jetzt steht das Projekt vor der Baubewilligung. Offen ist, wie der Verkehr während der Bauzeit geregelt wird. Es gibt mehrere Vorschläge. Anja Suter 11.05.2022, 05.00 Uhr

Die sieben geplanten Einfamilienhäuser bei der Seehalde. Kurt Weber Immobilien AG

Noch steht ein einzelnes Musterhaus alleine auf der Parzelle der Seehalde. Die Kurt Weber Immobilien AG möchte auf dem Landstück aber sieben Einfamilienhäuser bauen und dies seit über einem Jahrzehnt. Mittlerweile steht das Projekt, für welches im Februar bei der Gemeinde ein Baugesuch auflag, vor der Baubewilligung. Zuvor steht jedoch noch die Einwendungsverhandlung an.

Bereits jetzt ist klar, dass es durch die Bautätigkeit am See viel Verkehr geben wird. Aus diesem Grund lud der Böjuer Gemeinderat zusammen mit der Bauherrschaft zu einem Informationsanlass. Peter Lenzin ist seit 2013 Ammann von Beinwil am See. «Seit da beschäftigt mich auch das Projekt ‹Seehalde›», erklärte er.

Sieben Minergiehäuser mit Fotovoltaikanlagen

Was bei der Seehalde gebaut werden soll, zeigte die Bauherrschaft mittels diversen Visualisierungen. Die sieben Häuser sind rund 500 Meter vom Seeufer entfernt. Die dreigeschossigen Minergiehäuser sind in zwei Reihen angeordnet.

Vier Häuser hinten, drei vorne. Auf den Visualisierungen dominieren grössere Glasfronten und Holz. Die Gebäude seien zudem mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet, sagt Peter Styner, Architekt der Kurt Weber Immobilien AG. Die Zufahrt zu den Häusern erfolgt von unten, über die Tiefgarage. Auch ein Autolift ist geplant.

Das Baufeld, auf dem die sieben Einfamilienhäuser entstehen sollen. Michael Küng

Die späteren Häuser können von den Visualisierungen abweichen. Noch sei man nicht in den Vorverkauf gegangen, sagt Kurt Weber. Geplant ist dies erst, wenn die Fassaden aller sieben Häuser fertiggestellt werden. Dies auch, damit die geplante Bauzeit von zwei Jahren effizient eingehalten werden kann.

Hat einer der zukünftigen Hauseigentümern Wünsche, welche von der Baubewilligung abweichen, werde ein nachträgliches Baugesuch eingereicht. Ansonsten steht seitens des Eigentümers und Bauherren dem Baustart nichts mehr im Weg: «Wir sind eigentlich parat, wir warten nur noch auf die Baubewilligung», so Weber.

Die «Seehalde» erhält eine Tiefgarage mit Autolift. Kurt Weber Immobilien AG

Viele der Anwesenden sorgten sich vor allem über den Verkehr, der durch die Baustelle ausgelöst wird. Viele Fahrten ergeben sich durch den Aushub, der vorgenommen werden muss. «Dieser wird in vier Etappen vorgenommen», erklärte Architekt Peter Styner. Die erste Etappe sei unter anderem Aushub, der für den Liftschach vorgenommen werden müsse. «Wir sprechen hier von rund 700 Kubikmeter, wofür 50 Fahrten nötig sind, das wird circa drei Tage dauern», rechnete er vor.

Für die zweite Etappe seien rund 100 Fahrten nötig. Für die dritte und vierte Etappe insgesamt rund 170 Fahrten. Zwischen den verschiedenen Etappen gibt es jedoch immer wieder Pausen von einigen Monaten, in denen gebaut werde. «Der Aushub wird mit zwei bis maximal drei Fahrzeugen vorgenommen.» Im totalen sei während der Bauzeit mit rund 750 Fahrten zu rechnen, die von und zur Seehalde ausgeführt werden.

Mit einem Einbahnregime soll sich der Verkehr besser verteilen

Bereits im Vorfeld wurde abgeklärt, welche Verkehrsführung für die Anwohnenden am wenigsten Einschränkungen verursacht und auch sicher ist. Christian Kuhn von Ballmer und Partner präsentierte verschiedene Varianten, welche in Betracht gezogen wurden. Es kristallisierte sich vor allem etwas heraus: ein Einbahnregime auf der Seehaldenstrasse, ab der Baustelle. Somit wäre die Seehaldenstrasse nur Richtung Dorf befahrbar. «Der Verkehr würde sich besser verteilen», sagte Kuhn.

Wie das zukünftige Verkehrsregime aussehen wird, hat der Gemeinderat noch nicht entschieden. «Uns war es wichtig, zuerst hier die Meinungen zu hören», sagte Lenzin. Die Anwesenden sprachen sich mehrheitlich für die Variante aus. Vorgeschlagen wurde, dass das temporäre Einbahnregime nicht am Wochenende und an den Abendstunden gelten solle.

«Wenn wir ein Einbahnsystem machen, dann nur dann, wenn es benötigt wird», sagte der Ammann. Man gehe zudem davon aus, dass der offizielle Radweg während der Bauarbeiten umgeleitet werde, ergänzte Gemeinderat Martin Grütter. Was am Ende umgesetzt wird, entscheidet der Gemeinderat von Beinwil am See mit dem Erteilen der Baubewilligung.