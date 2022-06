In Hunzenschwil können Kunden dank Simulatoren fliegen

Aviatik Von Hunzenschwil ans Ende der Welt: Das Flugsimulator Center Aarau-Ost lässt seine Kunden fliegen Hinter dem Verein Simevents stehen Aviatikfans, die sich in Hunzenschwil ein Centrum mit verschiedenen Flugsimulatoren aufgebaut haben. Das Flugerlebnis bieten sie auch für Kundinnen und Kunden an. Anja Suter Jetzt kommentieren 13.06.2022, 15.21 Uhr

Flugsimulator-Center Aarau Ost, Hunzenschwil Chris Iseli

Mit dem Airbus nach Mallorca fliegen, ein Helikopterrundflug über das Birrfeld oder in einem Kampfjet über die Alpen fliegen. Das alles ist in einem Tag möglich, im Flugsimulator-Center von Simevents in Hunzenschwil. Seit acht Jahren stehen die verschiedenen Flugsimulatoren in den Räumlichkeiten in Hunzenschwil. «Zuvor waren wir mit dem Businessjet-Simulator im Birrfeld stationiert», sagt Christian Brunner.

«Wir» das ist der Verein Simevents. Acht Personen, darunter Fluglehrer, Aviatikfans und Personen aus dem Rettungsdienst. Sie alle teilen die Passion für Flugsimulatoren und teilen sich die Räumlichkeiten in Hunzenschwil. «Mit den Vereinsbeiträgen finanzieren wir die Fixkosten der Räumlichkeiten und der Infrastruktur», sagt Vereinspräsident Brunner.

Vereinsmitglieder fingen meist am heimischen Computer an

Viele der Vereinsmitglieder hätten vor den heimischen Computer mit den simulierten Flügen um die Welt begonnen, sagt der selbstständige Informatiker. In Hunzenschwil ermöglicht der Verein aber allen Interessierten einen Einblick in diese Welt. Gebucht werden können Einzelflüge oder auch ganze Gruppenevents, beispielsweise für einen Teamausflug. Ihr Ziel sei es nicht mit dem Angebot Gewinn zu machen, sagt Brunner. «Das Geld investieren wir vor allem in die Infrastruktur. Wenn es sehr gut läuft, senken wir die Mitgliederbeiträge im Verein.»

Ein Flug mit Christian Brunner im Businessjet-Simulator. Chris Iseli

Die verschiedenen Fluggeräte stammen von verschiedenen Orten, den Helikopter haben die Mitglieder des Vereins selbst zusammengebaut, auch am Passagierflieger haben sie selbst Hand angelegt, sowohl bei dem Flugzeug, als auch bei der Programmierung. Der «Mustang/P51» stammt von einem Liebhaber, der den kleinen Simulator selbst nicht mehr zum laufen brachte, die Mitglieder des Vereins jedoch schon.

Bei allen Flugtypen war eines wichtig: «Es soll so realistisch wie möglich sein», sagt Brunner. Das sei beim Helikopter beispielsweise zu einem sehr hohen Prozentsatz der Fall. Beim Passagierflugzeug und beim Helikopter sehen die Pilotinnen und Piloten das Geschehen vor den Fenstern auf einer Leinwand. Wer in den Kampfjet oder den Mustang steigt, trägt eine Virtual Reality Brille.

Bei den Besucherinnen und Besuchern ausserhalb der Gruppenevents handle es sich häufig um Fluginteressierte, so Brunner. «13-Jährige wissen teilweise schon praktisch alles über Flugzeuge.» Brunner selbst fliegt jeweils auch die Strecken, welche er später als Passagier absolviert, wenn er in die Ferien geht. Zum Gamen sei die Flugsimulation nicht. So Brunner:

«Wir fliegen hier unter realen Bedingungen, es werden keine Abstürze provoziert.»

Ein Mal hätten sie auch eine Kundin mit Flugangst gehabt. «Sie wollte mit ihrem Partner gerne auf Mallorca fliegen, ihr half es, alles vorgängig in der Simulation zu sehen.»

Christian Brunner erklärt, was beim Flug mit dem Businessjet-Simulator beachtet werden muss. Chris Iseli

Ein Selbstversuch im grossen Passagierflugzeug zeigt, wie komplex das innere des nachgestellten Flugzeuges ist. Brunner leitet als Instruktor durch den Start und erklärt, wie das Flugzeug in die Luft zu bringen ist. Die Nase des Flugzeuges darf weder zu hoch, noch zu tief sein - ein Drahtseilakt. Wer von Zürich in die USA fliegen möchte, müsste viel Zeit mitbringen. Die Flüge passieren in Echtzeit, spulen lässt sich hier nichts.

Daniel Felber, ebenfalls im Verein und ehemaliger Besitzer eines Flugbrevets lädt zu einem kurzen Flug vom Birrfeld nach Hunzenschwil. Die Steuerung des «Bell 407» erweist sich als noch schwieriger. Die Hebel des Helikopters reagieren auf geringe Bewegungen. Besucherinnen und Besucher des Centers haben immer die Möglichkeit sich von einem Instruktor durch die Flüge führen zu lassen. «Wir haben mega Freude an den Events. Wir zelebrieren es Gastgeber zu sein», sagt Brunner.

