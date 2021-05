Auszeichnung Eines der besten Museen Europas steht in Lenzburg - das Stapferhaus erhält renommierten Museumspreis Das Museum in Lenzburg wurde mit dem EMYA, als «European Museum oft he Year» 2020 ausgezeichnet. Die Freude ist gross. Anna Raymann 07.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Ecke mit Strahlkraft. Das Stapferhaus ist Europäisches Museum des Jahres 2020







Claudio Thoma

Der dunkle Holzbau mit der grossen Pergola steht prominent am Bahnhof in Lenzburg. Nicht zu übersehen ist er auch in der Museumslandschaft. Seit der Neueröffnung 2018 ist das Stapferhaus zum Publikumsmagnet geworden, der Besucherinnen und Besucher weit über die Region hinaus anzieht. Die Strapazen des Umzugs aus dem Zeughaus haben sich gelohnt. Dies hat auch das «European Museum Forum» erkannt und zeichnet das Stapferhaus unter 61 Nominierten als Europäisches Museum des Jahres 2020 aus.

Markenzeichen des Hauses ist keine gut abgehangene Sammlung, sondern die umfassende Recherche. In lustvollen Kompositionen und mit interaktiven Momenten fächern die Ausstellungsmacherinnen aktuelle Themen in all ihren Facetten auf. Für die erste Ausstellung, mit der das Museum auch beim EMYA ins Rennen ging, baute das Haus zum «Amt für die ganze Wahrheit» um. Als «Wahrheitsbeauftragte» verwickelte das Stapferhaus seine Besucher in Diskussionen um «Fake News», Fälschungen und Lügen.

Ausstellung «Geschlecht. Jetzt entdecken» im Stapferhaus. Zvg

Ein Museum als Publikumsmagnet

Das lobt nun das «European Museum Forum» und vergibt den EMYA in der Hauptkategorie an ein Museum, das «schwierige Fragen stellt, grosse Ideen ergründet und die kulturelle Debatte anregt», heisst es in der Laudatio der Preisverleihung, die aus dem russischen Yeltsin Center gestreamt wurde. Der Preis bewertet seit 1977 Kriterien wie Gestaltung, soziale Verantwortung, aber vor allem die Publikumsattraktivität. Die kreativen Vermittlungskonzepte seien beim Stapferhaus vorbildhaft. Das «Laboratorium für Lebenskunst», wie es die Jury nennt, sticht damit Konkurrenten wie das Landesmuseum in Zürich aus.

Das Stapferhaus ist überrascht: «Wir haben höchstens mit einer Nebenkategorie gerechnet, weil wir mit dem Stapferhaus den Museumsbegriff immer wieder neu ausloten», sagt Sibylle Lichtensteiger, Leiterin des Stapferhauses. «Eine grosse Ehre löst immer auch Erwartungen aus. Als Haus, das zu grossen Teilen von Publikumseinnahmen lebt, sind wir es aber gewohnt mit diesem Druck umzugehen.»

Die Schweizer Museumslandschaft blüht auf

Nominiert waren für das Jahr 2020 insgesamt 61 Museen aus 24 Ländern von Norwegen bis Griechenland. Die Veranstaltung nahm sich parallel zugleich dem Jahr 2021. Die Pandemie ist hier mit halb so vielen Nominierten wie im Jahr davor deutlich zu spüren. Der Europäische Museumspreis 2021 ging an das Naturalis Biodiversity Center im niederländischen Leiden. In der Nebenkategorie «Meyvaert Museum Prize for Sustainability» zeichnete die Jury mit dem Museum Walserhaus in Gurin im Tessin ein weiteres Schweizer Museum aus.

Allein aus der Schweiz hofften 11 Museen auf eine Auszeichnung, mit dem Schweizer Hexenmuseum in Gränichen und dem Museum Burghalde in Lenzburg gleich drei aus dem Aargau. Diese Dichte zeigt, dass es gut steht um die Museen der Region. Die Kuratorinnen und Museumsdirektoren finden innovative Ansätze, Kunst und Kulturgeschichte zeitgemäss zu vermitteln. Und Das Stapferhaus nimmt den Preis zum Anlass weiterzumachen. «Weitermachen heisst bei uns, wach bleiben: neue Themen suchen und neue Formate entwickeln», sagt Sibylle Lichtensteiger.