Die "Auffüllbar" ist der erste Unverpacktladen für Lenzburg

«Auffüllbar» Der Traum einer Lenzburgerin geht in Erfüllung: Ein Unverpacktladen mit integriertem Café Janine Bachmann und Sonja Stutz eröffnen im April im Quartier «Im Lenz» den Unverpacktladen «Auffüllbar» mit integriertem Café. Die Unternehmerinnen erzählen, wie komplex die Suche nach dem richtigen Lokal war und was sie für Pläne für die Zukunft haben. Anja Suter Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Janine Bachmann (links) und Sonja Stutz (rechts) vor ihrem zukünftigen Ladenlokal am Dammweg 19. Anja Suter

Die Problematik hinter Plastik ist seit Jahren bekannt und doch ist es heute noch fast unmöglich, bei einem Einkauf für den täglichen Bedarf darauf zu verzichten. Die Kunststoffverpackungen begleiten Konsumentinnen und Konsumenten bei ihrem Einkauf. Sei es in der Gemüse oder Früchteabteilung, beim Convenience-Food oder auch den Hygieneartikeln. Erste Grossverteiler bieten heute Alternativen an, so gibt es in einigen grossen Ladenlokalen Produkte wie Getreide, Nüsse oder Hülsenfrüchte zum Direktabfüllen zu kaufen. Doch das Sortiment ist meist noch eher schmal.

Janine Bachmann (46) aus Lenzburg und Sonja Stutz (35) aus Villmergen wollen den Konsumentinnen und Konsumenten in der Region Lenzburg eine Alternative bieten, eine, bei der es leichter ist, auf Kunststoffverpackungen zu verzichten. Seit zwei Jahren sind die Frauen mit der Planung für einen eigenen Unverpacktladen mit integriertem Café beschäftigt. «Das erste Mal ist mir das Konzept 2014 im Ausland aufgefallen», erzählt Initiantin Bachmann. Drei Jahre später besuchte sie zum ersten Mal in der Schweiz ein Ladenlokal dieser Art.

Wie aus einer Arbeitskollegin die Geschäftspartnerin wurde

Von einem eigenen Geschäft träumt Bachmann schon lange: «Ich möchte schon seit 20 Jahren ein Café eröffnen», erzählt sie. Auch mit Sonja Stutz, die sie bei der Arbeit in einem Büro kennenlernte, spricht sie über ihre Träume. «Ich habe ihr immer gesagt, dass sie sich melden soll, wenn sie ein Projekt hat. Für mich war klar, dass ich sie unterstütze und für sie arbeite», sagt Stutz. Aus den Träumen wurden Ideen und konkrete Pläne und aus der ehemaligen Arbeitskollegin aus dem Büro eine Geschäftspartnerin. Bachmann:

«Ich hatte über Jahre immer Ausreden, wieso die Umsetzung nicht möglich sein soll, dann kam die Idee mit der Kombination von Laden und Café und plötzlich löste sich mein ‹ ja, aber› in Luft auf.»

Die Suche nach dem perfekten Ladenlokal sollte zwei Jahre dauern. «Bei einigen Räumlichkeiten war es nicht möglich, ein Café einzurichten», erzählt Bachmann. Andere Standorte waren nicht im Zentrum und nur schlecht mit dem öffentlichen Verkehr oder dem Velo erreichbar. «Das hätte für unser Konzept wenig Sinn gemacht, wenn die Kundinnen und Kunden mit dem Auto eine weite Strecke hätten zurücklegen müssen.» Fündig wurden Bachmann und Stutz im Quartier «Im Lenz» am Dammweg 19 in Lenzburg. Hier unterschrieben sie Ende Januar den Mietvertrag für ein Lokal mit rund 200 Quadratmetern. «Auf dieser grossen Fläche bringen wir für den Anfang auch das Lager und unser Büro unter», erklärt Bachmann. Ihnen sei bewusst, dass die Eröffnung eines Ladens immer mit Risiken verbunden sei, «und wir wollen uns nicht schon zu Beginn übernehmen».

«An Ideen mangelt es uns definitiv nicht»

Das Lokal soll nicht nur ein Ort zum Einkaufen und Einkehren sein, sondern die Besuchenden auch informieren und sensibilisieren. In Zukunft planen Bachmann und Stutz zum Beispiel auch Workshops. «An Ideen mangelt es uns definitiv nicht, wir müssen uns teilweise eher bremsen», sagt Sonja Stutz. Das Konzept der beiden beinhaltet derweil kein Schwarz-Weiss-Denken. «Unser Ziel ist es nicht, dass die Kunden ohne Abfall und zu 100 Prozent nachhaltig leben. Wir möchten jede Person auf ihrem Weg abholen und begleiten», erklärt Janine Bachmann.

Die «Auffüllbar», wie die beiden Frauen ihren Laden nennen, soll im April Eröffnung feiern. Das genaue Datum ist noch nicht festgelegt. Bachmann erklärt, wieso: «Wir haben die ersten Bestellungen für das Inventar erst nach der Vertragsunterzeichnung Ende Januar getätigt und kämpfen derzeit mit Lieferproblemen.» Die Tage der beiden Partnerinnen sind bis zur Eröffnung vollgepackt. Janine Bachmann hat ihre bestehende Stelle bereits aufgegeben und arbeitet aushilfsmässig wenige Tage im Verkauf und auch Sonja Stutz hatte Ende Januar ihren letzten Tag in ihrem KV-Job. «Derzeit bin ich noch an meiner Weiterbildung als Spezialistin in Unternehmensorganisation», sagt sie.

Wo es heute noch leer ist, soll in Zukunft Auslagen und ein Café sein. Anja Suter

Für den Traum von der eigenen «Auffüllbar» haben die beiden Unternehmerinnen viel geplant, auch auf finanzieller Seite. «Ich würde behaupten, wir sind nicht schlecht aufgestellt, wir haben aber nicht viel spatzig», erklärt Bachmann direkt. Aus diesem Grund lancierten sie für die «Auffüllbar» ein Crowdfunding auf der Plattform «wemakeit» in der Höhe von 40'000 Franken mit einer zweiten Stufe von 50'000 Franken. Wer sich an der Finanzierung beteiligt, erhält Gutscheine oder auch «Goodies». «Aber nur Sachen, die Sinn machen, ganz im Aspekt der Nachhaltigkeit», so Bachmann.

Ihr und Sonja Stutz sei durchaus bewusst, dass die Eröffnung der «Auffüllbar» viele Risiken mit sich bringe. «Es gibt auch Momente, in denen man Angst hat und denkt, ‹was mache ich hier?›», sagt sie. Doch eine Sicherheit gäbe es eh nie, «dafür einen Job der für uns sinnstiftend ist».

