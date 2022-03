Martin Meyer fährt Kutsche und züchtet besondere Rinder

Auenstein/Rupperswil Martin Meyer züchtet die «XXS-Kühe mit der XXL-Leistung»: Erneut wurden zwei seiner Dexter-Kühe mit Gold prämiert Martin Meyer kann stolz auf sich und seine Dexter-Kühe sein: Zum zweiten Mal wurden zwei seiner Tiere, die in Rupperswil auf der Weide stehen, von der Vereinigung Mutterkuh Schweiz mit Gold prämiert. Der Landwirt und Metzger sagt, er wollte von Anfang an nicht einfach vermehren, sondern eben züchten – um schöne, gesunde Tiere auf der Weide zu haben. Eva Wanner Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Die Dexter-Kühe sind klein, leisten aber viel. Martin Meyer züchtet die Tiere seit mehreren Jahren und wurde schon zweimal dafür prämiert. Eva Wanner

«Kommt! Kommt her!», lockt Martin Meyer und raschelt mit einem Sack voll mit trockenem Brot. Eine Kuh nach der anderen erhebt sich auf der Weide in Rupperswil und kommt neugierig auf den Landwirten zu. Eine stupft ihn mit dem Horn, sie will mehr von der Leckerei. «Na du bist ja frech», sagt er und krault sie an der Stirn.

Es wird deutlich: Meyer hängt an seinen Dexter-Kühen. Aufgewachsen auf einem Landwirtschaftsbetrieb und mit einer Ausbildung zum Metzger im Sack, hat er zwar kein «Kuscheltier-Verhältnis» zu ihnen, aber sie liegen ihm spürbar am Herzen. Und er ist stolz, dass er dafür prämiert wurde. «Eigentlich nicht ich, sondern sie», präzisiert er schmunzelnd. Zum zweiten Mal wurden zwei seiner Kühe von Mutterkuh Schweiz mit Gold ausgezeichnet, für Langlebigkeit und Leistung. Die eine hat 17 Kälber auf die Welt gebracht, die andere 18.

«Ich möchte schöne Tiere im Stall haben»

Auf die besondere Rasse mit Wurzeln in Irland gekommen ist das Ehepaar Meyer mit dem Umzug auf einen eigenen Hof nach Auenstein. Robuste Tiere, geeignet für die Hanglage, sollten es sein. «Man sagt, es seien XXS-Kühe mit XXL-Leistung», sagt Meyer. Eine kleine, kompakte Rasse, die aber etwa in Sachen Milchleistung einem doppelt so schweren Angus-Rind weit überlegen ist.

Vor 18 Jahren kaufte der Landwirt einen Stier und ein Rind. Zehn Monate später kam das erste Dexter-Kalb zur Welt. Nach wie vor ist die Herde überschaubar. «Mein Ziel war von Anfang an, zu züchten, nicht zu vermehren.» Sprich: Es geht ihm nicht primär um Fleisch und Milch, sondern um die Tiere an sich. «Ich möchte schöne Tiere im Stall haben», sagt er. Beziehungsweise auf der Weide, denn die robuste Rasse ist neun bis zehn Monate draussen.

Verwaistes Kälbchen mit der Flasche aufgezogen

Um gute Zuchttiere zu erkennen, brauche es drei Dinge: ein gutes Auge, Kenntnisse über die Genetik – und Glück. Die ersten beiden Fähigkeiten habe er von seinem Vater mitbekommen und über viele Jahre geschult. Wichtig ist Meyer auch: «Es kommt nicht nur auf einen guten Vater an, sondern sehr stark auch auf die Mutter. Denn es wird im Leben mehr kopiert als vererbt.» Die Kälber würden sich bei der Mutter vieles abschauen.

Vom Futter angelockt, kommt die kleine Herde gerne, um sich fotografieren zu lassen. Eva Wanner

Ein Kälbchen hatte einst nach wenigen Tagen unerwartet seine Mutter verloren. Irene Meyer zog es mit der Flasche auf, ging mit ihm spazieren und kümmerte sich um das kleine Wesen, das sich prächtig entwickelte. Nun steht es auf der Weide in Rupperswil – und ist jetzt, vier Jahre später, selbst trächtig, wie Martin Meyer stolz erzählt.

Mit den Pferden im Kanonenhagel

Ein ruhiges Gemüt beweisen weitere Tiere der Meyers: Freiberger. Das Ehepaar bietet seit bald 40 Jahren Kutschenfahrten für alle möglichen Gelegenheiten an (www.kutschenfahrten-aargau.ch). Der Landwirt und Metzger übt mit seinen Pferden, bis sie dafür die nötige Ruhe haben. «Es ist wichtig, dass immer einer cool bleibt – und der läuft links, weil er da mehr dem Verkehr ausgesetzt ist», erklärt der Kutschenführer.

Im April werden alle Pferde einer Probe ausgesetzt: Meyers nehmen wieder am Sechseläuten-Umzug teil, wie sie es schon seit 25 Jahren tun, unterbrochen nur von der Pandemie. Unzählige Male wird mit Kanonen geschossen, Umzugsteilnehmende und Zuschauerinnen und Zuschauer machen Lärm, ein Feuer brennt – grosser Tumult. Dass Pferde in all dem nicht scheuen, braucht eine ruhige Hand. Und Vertrauen, das Meyer in seine Tiere hat, aber sie auch ihm entgegenbringen.

