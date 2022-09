Ammerswil: Pfarrer wiedergewählt – Kirchenpflegerinnen reagieren

Ammerswil Trotz Nichtvorschlag ist Pfarrer wieder gewählt: Vier Kirchenpflegerinnen ziehen Konsequenzen Die Kirchenpflege hatte ihn nicht zur Wiederwahl vorgeschlagen. Aber Michael Lo Sardo bleibt Pfarrer in der Reformierten Kirche Ammerswil. Die vier bisherigen Kirchenpflegerinnen sagen, wie ein Neuanfang gelingen kann – und ziehen die Konsequenzen. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 26.09.2022, 17.24 Uhr

Die Reformierte Kirche Ammerswil umfasst die Dörfer Ammerswil (Bild), Dottikon, Dintikon und Hägglingen sowie das Ballygebiet, das zu Villmergen gehört. psi/Archiv AZ

Reine Formsache, wie so oft, sind die Gesamterneuerungswahlen der Reformierten Kirche Ammerswil nicht gewesen am Sonntag. Denn die Kirchenpflege hatte den amtierenden Pfarrer Michael Lo Sardo nicht mehr zur Wahl vorgeschlagen. Es bestehen, hiess es im Vorfeld auf Anfrage, grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen über die Gestaltung der vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben eines 100-Prozent-Pfarramts.

Allerdings war fristgerecht ein freier Wahlvorschlag mit 170 gültigen Stimmen eingereicht worden für den Pfarrer. Dieser stellte sich denn auch wieder zur Verfügung für die Vollzeitstelle. Die Menschen seien ihm ans Herz gewachsen, sie sollen nicht alleine gelassen werden, hielt er fest.

«Es bedarf des fairen Umgangs miteinander»

Mit 398 Stimmen ist Michael Lo Sardo nun in seinem Amt bestätigt worden. 71 Stimmberechtigte waren gegen die Wiederwahl. «Dankbarkeit und Erleichterung sind wohl die treffendsten Worte», antwortet Pfarrer Michael Lo Sardo ein Tag nach den Wahlen auf die Frage nach der Stimmungslage. Dankbar sei er für dieses deutliche Wahlergebnis, mit dem er so nicht gerechnet hätte. Dankbar sei er ebenfalls, dass die Gemeindemitglieder seinen Dienst und seine Person so schätzen:

«Das erfüllt mich zugleich mit Demut.»

Erleichtert sei er, weil in den Wochen und Monaten, in denen «durch das Wirken der Kirchenpflege» seine Existenzgrundlage bedroht war, vorbei seien.

Wie sich die weitere gemeinsame Arbeit mit den ebenfalls – wenn auch mit deutlich weniger Stimmen – wiedergewählten Kirchenpflegerinnen gestalte, werde sich zeigen, sagt Lo Sardo und fügt an: «Vielleicht bedarf es dazu ja auch einer Mediation.»

Das Gesamtergebnis dieser Wahl könne als Auftrag an die Kirchenpflege, die Sozialdiakonin sowie an ihn verstanden werden, «dass wir nach vorne zu schauen haben und im Kontakt zu den Gemeindemitgliedern in der Gegenwart und für die Zukunft unseren Dienst versehen», führt der Pfarrer aus. «Dazu bedarf es des fairen Umgangs miteinander und der offenen Diskussion unterschiedlicher Ansichten.»

Er freue sich, dass mit dem neuen Kirchenpfleger Rudolf Anner, Ammerswil, eine neue Stimme in die Kirchenpflege komme. Auch für die Reformierte Kirchgemeinde Ammerswil gelte es, sich Gedanken um die Zukunft zu machen, wie dies die von der Landeskirche angestrebte Kirchenreform deutlich mache, gibt Lo Sardo zu bedenken.

Kirchenpflegerinnen nehmen Wahl nicht an

Der Entscheid, Michael Lo Sardo nicht zur Wiederwahl vorzuschlagen, sei für die Kirchenpflege eine schwierige Situation gewesen, hält Kirchenpflegerin Agnès Hoevenaars fest. «Wir haben valide Gründe für den Nichtvorschlag, wussten jedoch, dass wir wenig darüber kommunizieren dürfen und dass dieser Entscheid auf Unverständnis stossen würde, was für uns persönlich wohl unangenehme Folgen haben würde.»

Nichtsdestotrotz habe die Kirchenpflege beschlossen, «die Interessen der Kirchgemeinde mit bestem Wissen und Gewissen zu vertreten und diesen unpopulären Beschluss getroffen».

Die Kirchenpflege respektiere und akzeptiere den demokratischen Entscheid der Kirchgemeinde, «obwohl sie diesen als nicht sehr konsequent erachtet», fährt Agnès Hoevenaars fort. Und:

«Die Wahlergebnisse zeigen, dass die Kirchgemeinde hinter Pfarrer Lo Sardo steht, den Mut aber doch nicht hatte, die Kirchenpflege abzuwählen, was eigentlich konsequent gewesen wäre.»

Die wieder gewählten vier bisherigen Mitglieder der Kirchenpflege – neben Agnès Hoevenaars sind dies Desirée Berchtold, Evi Leemann und Anette Sommerhalder – ziehen die nötige Konsequenz und haben den Kirchenrat der Landeskirche Aargau am Montag darüber informiert, dass sie die Wahl nicht annehmen werden. Die Sozialdiakonin Susanne Vögeli hat ebenso beschlossen, die Wahl nicht anzunehmen. Die Frauen werden also gemeinsam per Ende Jahr zurücktreten.

«Eine gute Zusammenarbeit zwischen Pfarrer Lo Sardo und den anderen Mitgliedern der Kirchenpflege ist aus unserer Sicht ein Grundstein für die Zukunft der Kirchgemeinde», stellt Agnès Hoevenaars fest. «Da diese nicht gegeben ist, ziehen wir es vor, anderen Kirchgemeindemitgliedern Platz zu machen, die hinter Pfarrer Lo Sardo stehen und mit ihm die Zukunft der Kirchgemeinde gestalten möchten. Nur so kann ein Neuanfang im Sinne der Kirchgemeinde gelingen.»

Die Reformierte Kirche Ammerswil umfasst die Dörfer Ammerswil, Dottikon, Dintikon und Hägglingen sowie das Ballygebiet, das zu Villmergen gehört.

