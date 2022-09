Trotz Nichtvorschlag: Pfarrer tritt zur Wiederwahl an

Ammerswil Trotz Nichtvorschlag der Kirchenpflege: Pfarrer tritt zur Wiederwahl an Spannung versprechen die Gesamterneuerungswahlen in der reformierten Kirche Ammerswil. Die Kirchenpflege schlägt Pfarrer Michael Lo Sardo nicht mehr vor. Dieser stellt sich trotzdem zur Verfügung. Sein Dienst werde von vielen sehr geschätzt, er wolle die Menschen nicht alleine lassen, sagt er. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Blick auf die Kirche in Ammerswil. psi/Archiv AZ

Die Ausgangslage ist aussergewöhnlich in der reformierten Kirche Ammerswil. Die Kirchenpflege hat beschlossen, den amtierenden Pfarrer Michael Lo Sardo nicht zur Wiederwahl vorzuschlagen. Dieser wird diesen Sonntag aber trotzdem antreten für die Vollzeitstelle des Pfarramts. Fristgerecht eingereicht worden ist ein freier Wahlvorschlag mit 170 gültigen Unterschriften.

Grundsätzlich haben die Kirchenpflege und Pfarrer Lo Sardo unterschiedliche Auffassungen, wie die vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben eines 100-Prozent-Pfarramts gestaltet werden sollten, sagt Agnès Hoevenaars-Blust, Vizepräsidentin der Kirchenpflege der reformierten Kirche Ammerswil, auf Nachfrage. Zudem habe es in der Zusammenarbeit zwischen dem Pfarrer und anderen Angestellten der Kirchgemeinde «immer wieder» Schwierigkeiten gegeben.

Die Kirchenpflege habe einiges unternommen, um diese im Team zu lösen, und habe sich auch um andere mögliche Lösungsvorschläge bemüht, fährt Agnès Hoevenaars fort. «Leider erfolglos.» Kurz: «Nach gründlichen Überlegungen kam die Kirchenpflege zum Schluss, Pfarrer Lo Sardo nicht für die Wiederwahl vorzuschlagen», stellt die Vizepräsidentin fest. Die Kirchenpflege sei sich bewusst, dass ein solcher Entscheid einschneidend sei für die Kirchgemeinde und den Pfarrer, «ist aber trotzdem überzeugt, so im Sinn der Kirchgemeinde zu handeln».

Pfarrer erhofft sich Klarheit vom Wahlwochenende

Pfarrer Michael Lo Sardo möchte die Situation, die schwierig sei und Unfrieden in die Gemeinde bringe, auf Anfrage nicht weiter anheizen. Ein Schaden sei bereits angerichtet, sagt er am Telefon. In vielen Gesprächen habe er von Gemeindegliedern erfahren, dass sie froh und dankbar seien für den Dienst, den er versehe, und dass sie sich wünschten, dass er weiterhin als Gemeindepfarrer in Ammerswil tätig sein soll, führt er aus.

«Mein Dienst wird von vielen sehr geschätzt.»

Ausdruck dafür seien die 170 gültigen Unterschriften für den freien Wahlvorschlag, die gesammelt wurden. 75 wären nötig gewesen. Dabei habe nicht einmal für alle, die hätten unterschreiben wollen, die Gelegenheit dazu bestanden, fügt er an. Für die Wahlen am Sonntag erhofft Lo Sardo ein möglichst eindeutiges Ergebnis, damit Klarheit herrscht, ob er weiterhin als Pfarrperson in Ammerswil seinen Dienst tun kann und – falls ja – mit welcher Kirchenpflege und Sozialdiakonin.

Er sei in Ammerswil zu Hause, lebe und arbeite sehr gerne in der Gemeinde, fährt er fort. Die Menschen seien ihm ans Herz gewachsen. Sie sollen nicht alleine gelassen werden. Deshalb habe er den Entschluss gefasst, sich diesem Prozess zu stellen, sagt Lo Sardo. Zudem absolvieren zwei seiner drei Töchter eine Ausbildung in der Region, gibt er zu bedenken. «Eine weiter entfernte Gemeinde kommt nicht so einfach in Frage.» Doch selbstverständlich sei er um Alternativen bemüht. Er nehme bewusst in Kauf, dass er und seine drei Töchter, die bei ihm im Pfarrhaus leben, im Zweifelsfall bei einer Nichtwahl am 1. Januar 2023 auf der Strasse stehen können, «da das Wohnrecht in einem Pfarrhaus auch mit dem Ende der Dienstzeit erlischt».

Kirche umfasst vier Dörfer und einen Dorfteil

Die reformierte Kirche Ammerswil umfasst vier Dörfer und einen Dorfteil: Ammerswil, Dottikon, Dintikon und Hägglingen sowie das Ballygebiet, das zu Villmergen gehört. Diesen Sonntag, 25. September, finden die Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2023–26 statt. Sofern ein zweiter Wahlgang nötig ist, steht dieser am 27. November an.

Für die Kirchenpflege stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung: Desirée Berchtold, Agnès Hoevenaars-Blust, Evi Leemann-Schärli und Anette Sommerhalder. Rudolf Anner kandidiert neu. Christiane Schuster stellt sich nicht zur Wiederwahl zur Verfügung. Für die Synode stellt sich Hans Lutz zur Wiederwahl zur Verfügung. Yves Polin tritt nicht zur Wiederwahl an. Für die Wahl der 70-Prozent-Stelle Sozialdiakonie schlägt die Kirchenpflege Susanne Vögeli zur Wiederwahl vor. Sie ist bereit, sich erneut für das Amt wählen zu lassen.

