Wasserversorgung Ammerswil will mit Lenzburg zusammenschliessen

Ammerswil «Wassersparaufrufe so regelmässig, wie die Sonne scheint»: Zusammenschluss der Wasserversorgung mit Lenzburg geplant Die Gemeindeversammlung beschliesst am kommenden Mittwoch unter anderem, wie es mit der Wasserversorgung in Ammerswil weitergeht. Soraya Sägesser 27.05.2022, 15.58 Uhr

Ammerswil hat ein Wasserproblem. Michael Küng

An der diesjährigen Sommer-Gemeindeversammlung in Ammerswil stehen zwei Wassertraktanden im Fokus. So wird am 1. Juni nicht nur über den Zusammenschluss der Wasserversorgung Ammerswil und Lenzburg entschieden, sondern über den Zusatzkredit von über einer halben Million für den Umbau der Hochwasserentlastung sowie der Kanalisationserneuerung.