Weihnachtsmarkt Wildegg: Alois Huber kritisiert Lichtlösch-Befehl

Alois Huber «Kopfloser Entscheid»: Nationalrat und Schlossbauer kritisiert Lichtlösch-Befehl für den Wildegger Weihnachtsmarkt Der Kanton will Strom sparen und erlaubt deshalb nicht, dass das Schloss Wildegg während des Weihnachtsmarkts vom kommenden Wochenende beleuchtet wird. Das stösst auf Unverständnis. Nadja Rohner 4 Kommentare 01.12.2022, 11.40 Uhr

Das Ambiente auf dem Schloss-Weihnachtsmarkt werde zu einem guten Teil durch die Beleuchtung der historischen Gebäude geprägt, findet Nationalrat und Schlossbauer Alois Huber. Pascal Meier

«Nach einer Sage soll ein kopfloser Ritter um Mitternacht beim Schloss Wildegg und in der Umgebung anzutreffen sein. Obwohl ich seit über 20 Jahren auf dem Schlosshof lebe, habe ich ihn noch nie zu Gesicht bekommen. Deshalb gehe ich davon aus, dass es diesen Ritter nicht gibt. Jedoch muss ich feststellen, dass im Umfeld des Weihnachtsmarktes auf dem Schloss Wildegg kopflose Entscheide gefällt werden.» – Das schreibt Alois Huber, SVP-Nationalrat und «Schlossbauer» auf dem zugehörigen Hof, in einem Brief an die AZ.

Er bezieht sich auf den Weihnachtsmarkt, der dieses Wochenende (Freitag bis Sonntag) auf dem Schloss Wildegg stattfinden soll. Der Markt ist besonders wegen seiner Stimmung beliebt: die Lichter, das Feuer, die historische Kulisse, die Aussicht aufs Aaretal – das ist ein ganz besonderer Mix.

Der Weihnachtsmarkt Wildegg findet vom Freitag bis Sonntag statt. Pascal Meier

Doch dieses Jahr soll etwas fehlen: die Beleuchtung der Gebäudefassaden. Der Kanton hatte schon im September beschlossen, dass die Aargauer Schlösser in seinem Besitz nicht beleuchtet werden sollen – wegen der drohenden Strommangellage will man mit gutem Beispiel vorangehen.

Das stört nun Alois Huber. Er betont im Gespräch mit der AZ, dass er die Stromsparmassnahmen im Grundsatz gutheisse, findet aber, dass eine Ausnahme für den speziellen Anlass möglich sein muss: «Für mich ist es unverständlich, dass an den Abenden des Weihnachtsmarktes auf Schloss Wildegg die Beleuchtung nicht eingeschaltet werden darf.» Für die schöne weihnachtliche Stimmung am Markt habe die Schlossbeleuchtung jeweils eine grosse Rolle gespielt.

Alois Huber bewirtschaftet den Bauernbetrieb direkt beim Schloss. zvg

In seinem Brief schreibt der SVP-Nationalrat: «Um bei einer Beleuchtung des Schlosses möglichst wenig Strom zu verbrauchen, wäre es technisch machbar, nur die Front zum Weihnachtsmarkt zu beleuchten. Zu glauben, ohne Einschaltung der Schlossbeleuchtung könnte viel Energie gespart werden, ist undurchdacht und naiv. Für das Beleuchten der Verkaufsstände und aus Sicherheitsgründen des Geländes, braucht es einiges mehr Strom. In diesem Jahr mit grösster Wahrscheinlichkeit noch mehr, da die Beleuchtung des Schlosses fehlt.»

Weihnachtsmarkt auf dem Schloss Wildegg. zvg

Huber findet, die Massnahme für sich allein sei nicht durchdacht. Ob es denn den Marktbetreibern auch verboten werde, in ihren Verkaufshäuschen Heizstrahler einzuschalten, so seine rhetorische Frage. Und: «Der Energieverbrauch im Umfeld dieses Marktes ist um das Vielfache grösser als der Energiebedarf bei einer Beleuchtung der Südfassade des Schlosses an diesen zwei Abenden. Im Vergleich mit einem E-Mobil würde sie etwa eine halbe Akku-Ladung verbrauchen. Der Energieverbrauch der Marktbesuchern bei der An- und Heimreise will ich hier nicht mal erwähnen.»

Etwas ketzerisch schreibt der Landwirt weiter: «Wären die Köpfe, welche die Einschaltung der Beleuchtung am Weihnachtsmarkt verhindern, konsequent, hätten sie den Weihnachtsmarkt verbieten müssen.» Sein Ernst ist das natürlich nicht, denn Huber schiebt nach: «Auch wenn das Weihnachtsmark-OK die zuständigen Köpfe für eine Beleuchtung des Schlosses nicht umstimmen konnten, möchte ich ihnen im Namen der Marktbesucher für ihre grosse Arbeit danken.»

«Die zuständigen Köpfe» sind der Stiftungsrat der Schlossdomäne Wildegg. Diese umfasst rund 93 Hektare mit 37 Gebäuden sowie Gärten, Alois Hubers Bio-Gutshof, den Gasthof Bären, Reben, Wald- und Fischereirechte. Seit 2011 ist die Domäne im Besitz des Kantons Aargau. Im Stiftungsrat sitzen fünf Männer. Präsident ist SVP-Regierungsrat Alex Hürzeler.

«Der Stiftungsrat der Schlossdomäne hat die Thematik im Rahmen einer Sitzung diskutiert», sagt die Sprecherin von Hürzelers Departement auf Anfrage der AZ, wieso keine Ausnahme gemacht werden könne. «Auch die Stiftung Schlossdomäne Wildegg unterstützt die Bestrebungen des Bundes und Kantons, Energie einzusparen mit dem Ziel, damit eine Energiemangellage zu verhindern. Der Kanton Aargau ist Mitglied der Energie-Sparallianz und hat im Rahmen der beschlossenen Energiesparmassnahmen entschieden, auf die Schlossbeleuchtungen zu verzichten.»

