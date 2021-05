Seengen Alles auf Kurs: Nächster Schritt beim Seenger Schulhaus – das ist geplant Der Kredit in der Höhe von 8,885 Millionen Franken für das Projekt wurde an der ausserordentlichen Gmeind bewilligt. Jetzt liegen die Baugesuchsunterlagen auf. Anja Suter 15.05.2021, 05.00 Uhr

Der zweigeschossige Massivbau wird als Reaktion auf die steigenden Schülerzahlen gebaut. Zvg

Es läuft wie geplant in Seengen. An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 24. März bewilligten die Stimmbürger den Kredit für das Schulhaus in der Höhe von 8,885 Millionen Franken. Jetzt liegt das Baugesuch für das Projekt bei der Gemeinde auf (bis am 7. Juni). Mit dem Bau des Schulhauses reagiere die Gemeinde auf die wachsenden Schülerzahlen und den dadurch entstehenden Raumbedarf, heisst es.