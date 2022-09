Aargauer Gärten: Südfranzösisches Flair mitten im Aargau

Aargauer Gärten (10) Romantisch und verspielt: Südfranzösisches Flair mitten im Aargau Üppig, wild und romantisch. So mögen es die Spillmanns und so haben sie auch ihren Garten gestaltet. Ihr geliebter Ort am Hallwilersee ist der zehnte und letzte Teil unserer Serie «Aargauer Gärten». Sandra Havenith Jetzt kommentieren Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Man fühlt sich, als sei man in Frankreich, in diesem kleinen Paradies oberhalb von Boniswil direkt am Hallwilersee. Und auch wenn die Spillmanns keine direkte Affinität zu Frankreich haben: Ihr Garten hat dieses Flair, weil er mit seiner wilden Romantik an die Provence erinnert.

Der wildromantische Garten. zvg

Alles ist üppig, so mögen es die Spillmanns. In diesem Sinne haben sie angefangen ihren Garten, der steil am Hang liegt, peu à peu zu gestalten, erzählt Barbara Spillmann:

«Ich wollte wenig eingreifen, wollte schauen, was die Natur macht. Auch im Wechsel mit den Jahreszeiten.»

Barbara Spillmann mit ihren geliebten Blumen. zvg

Vorher war hier ein Ferienhaus, es gab wenig Blumenbeete und viel Wiese. Und ein bisschen so ist es auch geblieben. Nur dass die Spillmanns mit viel Liebe fürs Detail daraus ein kleines Paradies geschaffen haben.

Lavendel, wie in der Provence. zvg

Vieles was diesen Garten schmückt, findet Barbara Spillmann in alten abgerissenen Häusern. Steine, die nicht mehr gebraucht werden, erhalten in ihrem Garten einen Platz, werden zu einem der vielen liebevollen Details.

Blauregen, eine Pflanze, die den romantischen Charakter dieses Gartens noch unterstreicht. zvg

Oder die Schneeglöckchen, die Barbara Spillmann gerettet hat. Tausende sind es, die sie, wenn ein Bauernhaus abgerissen werden sollte, aus- und bei sich wieder eingepflanzt hat.

Die geliebten Schneeglöckchen von Barbara Spillmann. zvg

Früher, meint sie, gab es ja immer eine Bauersfrau, die sich mit Liebe darum gekümmert hat. Und dann kommen die Bagger und machen all das zunichte.

Aargauer Gärten In unserer Serie «Aargauer Gärten» stellen wir Ihnen besonders schöne, ungewöhnliche oder einfach nur liebevoll gestaltete Pflanzenparadiese vor.

Deshalb war es ihr ein Anliegen diese Schneeglöckchen zu retten, die jemand anderem einst viel bedeutet haben.

«Ich finde das Blümlein berührend, eine zarte Pflanze, die sich von Kälte und Schnee nicht beeindrucken lässt. »

Schneeglöckchen zählen zu den ersten Blütenpflanzen des Vorfrühlings. Keystone

Und auch wenn Barbara Spillmann das Schneeglöckchen besonders mag, eigentlich machen ihr alle Blumen Freude. Jede hat ihre ganz eigene Schönheit, meint sie.

Auch ihre Rosen liebt Barbara Spillmann sehr. zvg

Auch einen bestimmten Lieblingsplatz im Garten hat sie nicht. Das sei von der Tageszeit abhängig: Manche Plätze seien am Morgen, andere am Abend besonders schön.

Einer der vielen Plätze zum Verweilen im Garten der Spillmanns. zvg

Orte zum Verweilen gibt es jedenfalls viele bei den Spillmanns, auch das verleiht diesem Garten diese gewisse Ruhe, macht ihn so einladend.

Am Morgen sieht man hier direkt am See den Sonnenaufgang, abends dann den Mond. zvg

Haus und Garten liegen steil am Hang. Aber mit Trockenmauern und Stufen haben die Spillmans aus den verschiedenen Ebenen diese kleine Inseln erschaffen: Sonnen- und Schattenplätze mit sich sanft wiegendem Lavendel, weissblühendem Oleander, Rosen, Hortensien und Farn.

Alte Steine schmücken diesen Garten, hier mit Farn und Buchs. zvg

Denn der Garten ist für die Spillmanns vor allem ein Ort der Erholung: Die Freude an den Jahreszeiten, den Licht- und Schattenseiten und immer eingebunden in einen Kreislauf, den man nur wenig beeinflussen kann.

«Der Garten gibt einem das Gefühl des Nachhausekommens, daheim zu sein.»

Naturnah und mit Liebe gestaltet. zvg

Und er ist für Barbara Spillmann auch eine der wenigen Freiräume, wo man sich noch ganz individuell ausdrücken kann: «Er zeigt, was einem wichtig ist.»

Ein Ort, wo Barbara Spillmann all ihre Ideen umsetzen kann: Hier ein alter Blitzableiter als Dekoration, davor lilafarbene Katzenminze. zvg

Wichtig ist den Spillmanns, der Natur ihren Raum zu lassen. Deshalb sind viele Idee, wie der Garten gestaltet werden soll, in Kooperation mit der Natur entstanden. Nach dem Prinzip: Was passt dazu, was kann man ergänzen.

In so einem Garten, der der Natur Raum lässt, fühlen sich auch die Schlangen wohl. zvg

Einen Teich gibt es in diesem Garten nicht, «ein paar hundert Meter entfernt vom Hallwilersee ist das unser Teich», meint Barbara Spillmann lachend. Nur am Rand vom Garten fliesst ein kleines Bächlein.

Der «Teich» der Spillmanns. zvg

Mit der Zeit hat Barbara Spillmann gelernt, die Bedürfnisse der Pflanzen, ihre ganze eigene Sprache, zu verstehen. Sie ist überzeugt, dass, wenn man die Pflanzen mit Liebe pflegt, einem das auch gelingt, dass man dann automatisch einen grünen Daumen hat.

Ein Garten mit südfranzösischem Flair. zvg Alle Pflanzenteile des Lavendels enthalten ätherische Öle. zvg Katzenminze und Glockenblumen, farblich aufeinander abgestimmt. zvg Beim Blauregen erscheinen die ersten Blüten im Frühling noch vor den Blättern. zvg Stufen und Mauern erschaffen in diesem Garten kleine Inseln. zvg Einer der Sitzplätze der Spillmanns, im Vordergrund rosa: Pfingstrosen. zvg Zarte Farben betonen den romantischen Charakter dieses Gartens. zvg Auch Rosen lieben die Spillmanns sehr. zvg Kleine Details schmücken den Garten. zvg Im Vordergrund Katzenminze, im Hintergrund der Hallwilersee. zvg Eine Ringelnatter. zvg Die rosafarbenen Rosen passen farblich zum Haus mit seinen roten Tönen. zvg Gerettet: Tausende Schneeglöckchen. zvg Rechts: ein Holunderbaum mit seinen weissen Blüten. zvg Im Vordergrund: Katzenminze. zvg Ein romantischer Torbogen, der an maurische Architektur erinnert, die Barbara Spillmann liebt. zvg Schön gestaltet, auch wenn Gäste kommen. zvg Üppig und verspielt: Der Garten der Spillmanns lebt von den vielen liebevollen Details. zvg Ein Ort, der einlädt, zu verweilen. zvg

Die Gartenarbeit ist für sie deshalb auch ein «dürfen machen» und nicht ein «müssen machen». Weil sie die Natur so nimmt wie sie ist. Mit all ihren Seiten, allem Schönen und allem Negativen - etwa wenn die Schnecken mal wieder über alles herfallen. Wie das Leben eben, mit seinen unterschiedlichen Facetten.

Der Garten mit seinen Licht- und Schattenplätzen. zvg

Und jeden Frühling findet Barbara Spillmann aufs Neue:

«Wow, so schön ist es noch nie gewesen.»

Es ist diese Freude, die einem sprichwörtlich entgegenschlägt, die diesen Garten zu einem ganz besonderen Ort macht. Einem geliebten Ort, einem glücklichen Ort. Einem Zuhause.

Hier haben die Spillmanns ihr Zuhause, ihren geliebten Ort gefunden. zvg

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen