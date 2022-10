Ofenbauer haben viel zu tun, aber es fehlt an Material

Aargau West Wegen drohender Energiemangellage: Ofenbauer haben viel zu tun, aber es fehlt am Material Ein Cheminée in der Stube knistert nicht nur romantisch, es wärmt vor allem. Ein schöner Gedanke, umso mehr, wenn Stromsparen angesagt ist. Auf eine solche Wärmequelle muss man aktuell aber lange warten. Eva Wanner Jetzt kommentieren 04.10.2022, 17.00 Uhr

Bis zu einem Jahr kann es aktuell dauern, bis ein Cheminée geliefert wird. Archiv

Einer hat dermassen viel zu tun, dass er nicht einmal die Zeit findet, am Telefon die Frage zu beantworten, ob er viel zu tun hat. Quod erat demonstrandum: Der Anfangsverdacht hat sich damit bereits bestätigt, in der Ofen- und der Kaminbauerbranche geht es gerade heiss zu und her.

Diesen Verdacht erst aufkommen liessen diverse Baugesuche. Es sollen Kamine gebaut werden, wo man hinsieht; Chämis als Abzug für Schwedenöfen und für Cheminées sind hoch im Kurs. Was sonst, insbesondere um diese Jahreszeit, immer wieder einmal ein Thema ist, scheint sich nun stark zu häufen. Zwei Firmen bestätigen, dass die Branche das tatsächlich spürt.

Angst davor zu frieren

Bei der Häusermann Lenzburg AG, die Platten und Böden legt und eben Feuerobjekte baut, heisst es zwar, der grosse Ansturm sei bereits abgeflacht. Aber Neubauten von Cheminéeöfen und das «Aufpeppen» von älteren Cheminéeanlagen sei nach wie vor gefragt.

Robert Steiner von der Steiner Ofenbau GmbH aus Schlossrued stellt die grosse Nachfrage ebenfalls fest. Bei sich selbst und bei Kamibauern, die er kennt. Cheminée- oder Schwedenöfen seien ideal für die Übergangszeiten. Denn, so erklärt er: «Man kann die Heizung früher aus- beziehungsweise später einstellen.» Ein Schwedenofen habe auch etwas Dekoratives, könne beispielsweise eingefeuert werden, wenn Gäste kommen – ein knisterndes Feuer hat etwas Heimeliges und Romantisches.

All das sei aber nicht der Grund für die Zunahme. Ebenso wenig ein Gesinnungswandel hin zum – heimischen – Holz als Wärmequelle. Sondern die Angst davor, im Winter ohne oder mit reduzierter Heizung dazustehen und selbst irgendwie für Wärme sorgen zu müssen. Die vermehrte Nachfrage stellt Steiner denn auch fest, «seit die Medien die Energiethematik behandeln», wie er sagt. Wegen des Kriegs in der Ukraine steigen die Preise. Der Bund informiert laufend und hat eine Website eingerichtet, wie man Energie sparen kann. Auch der Kanton Aargau informiert über die aktuelle Lage.

Rohmaterial ist teuer und rar

Das Problem aktuell: Es droht nicht nur ein Mangel an verschiedenen Energiequellen, es besteht bereits einer an Material. Bei der Häusermann AG ist der Lagerbestand bereits ausverkauft, Cheminéeöfen wären erst per nächsten Frühling wieder lieferbar. Dazu komme ein weiteres Problem: Die Preise von Rohmaterialien steigen und steigen. Ausserdem würden die Lieferanten inzwischen einen sogenannten «Energie-Zuschlag» verlangen; sprich mindestens teilweise abwälzen, was sie selbst draufzahlen.

Auch Steiner sagt, man müsse sechs bis zwölf Monate auf ein Cheminée warten. Dies betreffe auch internationale Lieferungen, «es ist ja keine Frage, die sich nur die Schweiz stellt, sondern auch andere Länder», sagt er. Wer eine Holz-Wärmequelle für die heimische Stube möchte, muss sich also gedulden oder aber eine andere Lösung suchen. Steiner meint etwa, er könnte natürlich selbst einen Ofen bauen, aber das möchten die meisten Kundinnen und Kunden dann doch nicht. Denn: Das wäre deutlich teurer. «Man möchte nicht zu gross investieren. 10'000 Franken oder mehr wären den meisten doch zu viel», sagt Steiner.

Ganz abgesehen davon: Wer dann den gewünschten eigenen Ofen zu Hause hat, braucht dafür auch noch Holz. Auf der Energiespar-Website des Bundesrats heisst es zwar, die Versorgung mit Strom, Erdgas, Heizöl, Diesel und Benzin sowie Holz sei gewährleistet. Es heisst aber auch: «Sorgen Sie schon im Sommer vor und füllen Sie jetzt das Lager rechtzeitig mit Pellets oder Brennstoff. Diese könnten im Winter knapp werden.»

Lohnen sich ein Cheminée oder ein Schwedenofen? Schön ist ein Cheminéefeuer allemal. Nur: Wärmt es denn auch wirklich - und nachhaltig? Zum Thema Wohnraumfeuerung hat der Verband Holzenergie Schweiz verschiedene Informationen online gestellt. Unter anderem heisst es dort, dass moderne Cheminées heute mit Glasfenster gebaut werden. So wird nicht alleine durch Wärmestrahlung geheizt, sondern durch zirkulierende Luft, die sich erwärmt und in einen oder mehrere Räume geführt wird. In einer Tabelle wird aufgelistet, wie hoch die Leistung einzelner Wohnraumheizungen mit Holz ist. Zu Cheminée und Schwedenofen heisst es: «sofortige Wärmeabgabe, ‹schnell heiss, schnell kalt›». Die Rede ist ausserdem von einem «Ambientefeuer», «einem Holzfeuer ohne eigentliche Heizfunktion». Allerdings gibt es inzwischen Möglichkeiten, die Wärme zu speichern; das wiederum heizt dann nachhaltiger. (ewa)

