Aargau West Dank Rohstoffknappheit: Lokales Recycling wird wieder lukrativer Beim Haus bauen merkt man es, oder auch, wenn man ein Ersatzteil für sein Auto bestellen will: In ganz Europa sind inzwischen viele Rohstoffe rares Gut geworden. Davon profitiert das kommunale Entsorgungswesen – und eventuell über Gebühren auch die Bevölkerung. Florian Wicki Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gerade die Sammlung von Papier und Karton lohnt sich wieder viel mehr. Keystone

Praktisch auf der ganzen Welt steigt die Nachfrage nach Rohstoffen wie Stahl, Holz oder auch Kunststoffe. Das liegt unter anderem daran, dass viele Länder ihre von Corona gebeutelte Wirtschaft mit Bauprojekten ankurbeln wollen. Gleichzeitig sorgt das Virus vielerorts für Lieferengpässe, wenn Häfen geschlossen oder Lagermitarbeitende in Quarantäne geschickt werden müssen – das reduziert die verfügbare oder angebotene Menge. Und Angebot und Nachfrage machen nun einmal den Preis.

Weltweite Knappheit spitzt sich zu

Nicht nur deshalb (sondern auch der Umwelt zuliebe) ist es sinnvoll, so viele Rohstoffe wie möglich mehrfach zu verwenden. Der Bauverwalter von Erlinsbach SO, André Zehnder, vermutet, dass sich die Rohstoffknappheit positiv auf die Vergütung auswirken wird, welche die Gemeinde für die Ablieferung von recyclebaren Materialien erhält: «Das betrifft nicht nur das Metall, sondern auch Papier und andere Stoffe, die man in einer Gemeinde sammelt.»

Im Moment sieht Zehnder bei den Rückvergütungen noch keine Preissprünge. Doch: «Wenn man sich umhört, stellt man fest, dass die weltweite Rohstoffknappheit sich immer weiter zuspitzt – darum gehe ich davon aus, dass Recycling in absehbarer Zeit noch attraktiver wird, als es das bereits jetzt schon ist.»

In seiner Gemeinde wird neuerdings zweimal eine Haus-zu-Haus-Metall-Sammlung organisiert, mit Erlinsbach AG zusammen. Als man das ursprünglich geplant habe, sei es noch ausschliesslich um den Service an der Bevölkerung gegangen, so Zehnder. Inzwischen ist die Gemeinde aber natürlich froh, wenn sie an der Entsorgung mehr verdient, denn das betrifft laut Zehnder auch die Gebühren: «Das Entsorgungswesen ist ein Eigenwirtschaftsbetrieb, das Geld kommt durch die erhobenen Gebühren rein und geht durch die Ausgaben wieder raus. Bleibt am Ende durch tiefere Ausgaben mehr Geld übrig, müssen die Gebühren gesenkt werden.»

Das sei in den beiden Erlinsbach, die an der Sommergmeind über eine Zusammenlegung ihres Entsorgungswesens abstimmen werden, derzeit sowieso ein Thema. Nur schon wegen der Müllentsorgung: «Einerseits hat der Kehricht-Abnehmer eine Senkung der Gebühren angekündigt – und andererseits vielleicht auch durch die lukrativere Entsorgung. Anfang 2022, wenn die genauen Zahlen von diesem Jahr vorliegen, werden wir alles analysieren.»

Papier- und Kartonpreis verdreifacht

Auch in Unterkulm rechnet man mit diesem Effekt. Wenn auch noch nicht jetzt, wie Dominique Hunziker, Leiter Technischer Betrieb, erklärt: «Die Auswirkungen erfolgen verzögert, weil diese Materialien nur sporadisch abgeliefert werden.» Der Einfluss sei aber bei einer Gemeinde wie Unterkulm mit rund 3’500 Einwohnern sowieso nicht wahnsinnig gross, führt Hunziker aus, dafür werde zu wenig entsorgt. Und doch wird auch dort die Rechnung ein wenig entlastet: «Die Transporte sind nun selbsttragend, da wir zum Beispiel für die Ablieferung von Alteisen höhere Vergütungen bekommen.»

In Seengen rentiert die Entsorgung inzwischen wieder ungemein, bestätigt Alex Siegrist, Leiter Gemeindewerk und Brunnenmeister der Gemeinde. Er lacht:

«Millionäre werden wir aber trotzdem nicht.»

Und doch schenke bei ihnen besonders die Papier- und Kartonentsorgung wieder ordentlich ein, der Preis habe sich in etwa verdreifacht: «Wir sammeln pro Jahr etwa 310 Tonnen Papier und Karton, da merkt man den Unterschied schon.» Gerade für Karton habe man vor rund einem Jahr praktisch gar nichts mehr bekommen.

Dass sich das Geschäft aber generell lohnt, davon geht auch Siegrist aus: «Diese Recycling-Höfe, die derzeit überall wie Pilze aus dem Boden schiessen, müssen ja auch etwas verdienen, auch die arbeiten nicht gratis.» Die lukrativere Entsorgung nun aber direkt auf die Entsorgungsgebühren auswirkt, das bezweifelt Siegrist. Das prüfe der Gemeinderat jährlich und versuche dabei, eine langfristige Gebührenstruktur aufrechtzuerhalten und diese nicht bei jeder Schwankung wieder anzupassen. Dabei kann er sich laut Siegrist aber auch Zeit lassen, schmunzelt dieser:

«In Seengen haben wir bereits sehr tiefe Entsorgungsgebühren und Kehrrichtsäcke – man kann fast nicht weiter runter, sonst wird es ja bald schon frech.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen