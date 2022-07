Sie haben die ganze Nacht durchgetanzt

Ferienliebe wird Lebensliebe (5/5) Von der Sommerliebe auf der Karibikinsel zur Winterhochzeit in Aarau: «Es war die beste Entscheidung meines Lebens» Renelio und Mirella Perez haben vor über einem Jahrzehnt geheiratet. Kennen gelernt hat sich das Paar in der Dominikanischen Republik. Der Traum vom gemeinsamen Leben in der Schweiz scheiterte zu Beginn fast an einem Visum. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In einer Bar in Puerto Plata lernten sich Renelio und Mirella von 15 Jahren kennen. zvg

«Sie kam in den Club, in dem ich als Bartender arbeitete», erinnert sich Renelio Perez. Noch am selben Abend habe er seine heutige Ehefrau angesprochen. «Wir haben die ganze Nacht getanzt», erzählt er. Eine Beziehung hat sich aber erst ein Jahr später daraus entwickelt. «Zu der Zeit bin ich fast jeden Sommer in die Dominikanische Republik gereist», sagt Mirella Perez. Im Sommer 2007 hatten die beiden ihr erstes richtiges Date – am Strand in Puerto Plata. «Seither sind wir ein Paar», sagt Renelio.

Zu Beginn ihrer Beziehung lebten die zwei über 7500 Kilometer auseinander. «Ich habe mich immer wieder für ein Touristenvisum beworben, wurde aber jedes Mal abgewiesen», so Renelio. Die offizielle Begründung auf dem Konsulat: Seine Rückreise sei wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage in der Dominikanischen Republik nicht garantiert. Tatsächlich führte eine Verschiebung des Tourismus auf der Insel dazu, dass Renelio von seiner Heimatstadt Puerto Plata nach Punta Cana, an der Ostküste der Insel zog. In den folgenden Monaten bauten er und Mirella trotz aller Hindernisse eine Beziehung auf. «Sie lernte meine Familie kennen und wir verbrachten so viel Zeit zusammen wie nur möglich», erinnert sich Renelio.

Hochzeit im eiskalten Aarau

«Wir haben aber bald gemerkt, dass ein paar gemeinsame Wochen pro Jahr auf lange Zeit nicht genug sind», so Mirella. So entschieden sie sich schliesslich zu heiraten. Mit der Hochzeit als Einreisegrund erhielt Renelio endlich ein Visum für die Schweiz. «Angekommen bin ich am 5. Dezember 2008», erinnert sich der Eventmanager noch genau. «Es war eiskalt.» Auf einer Karibikinsel aufgewachsen, hatte er bis anhin noch nie Schnee gesehen.

Im Januar 2009 heirateten die beiden auf dem Standesamt in Aarau. Renelio sprach zu diesem Zeitpunkt kein Wort Deutsch. «Ich habe für die Feier extra einen Übersetzer angestellt», erinnert sich Mirella. Seine Familie war damals aus finanziellen Gründen nicht anwesend. «Glücklicherweise sahen ihn meine Eltern von Anfang an wie einen Sohn», so die 44-Jährige.

Beide sind zu Geschäftsbesitzern geworden

Seine ersten Anstellungen erhielt Renelio auf dem Bau und in der Logistik. Nebenbei war er Bartender im Zürcher Club Latin Palace. Ein Zufluchtsort für den heute 37-Jährigen. Motiviert organisierte er im Lokal bald eigene Partys. Heute veranstaltet er mit seiner Firma Konzerte und Festivals in ganz Europa. Auch Mirella hat sich mit ihrem Coiffeursalon in Buchs einen Traum erfüllt.

Mittlerweile hat er die Schweiz ins Herz geschlossen. Vor allem die Ehrlichkeit und viele Freiheiten haben dem Familienvater Eindruck gemacht. «In meiner Heimatstadt waren viele Menschen um mich herum korrupt, zudem wurde ich alleine wegen meines Ohrrings oft als kriminell abgestempelt», sagt Renelio. Aus diesem Grund habe er das Accessoire beim Fototermin für seine Identitätskarte abnehmen wollen. «Mirella sagte mir, ich soll ihn anlassen, er gehöre zu mir», erinnert er sich. Die Akzeptanz und der Respekt für andere machten ihm Eindruck. «Es ist einer der Gründe, weshalb ich mich in sie verliebt habe.»

Heute leben die zwei mit ihrem Sohn in Niedergösgen. Hier im Familienurlaub in Sardinien. zvg

Bei Mirella war es die verrückte Art, die sie von ihrem heutigen Ehemann überzeugte: «Wenn er sich etwas in den Kopf setzt, dann zieht er es durch.» Trotz der gegenseitigen Bewunderung habe die Beziehung viel Kraft und Geduld gebraucht. Gelohnt habe es sich aber allemal. Werte wie Respekt und Toleranz können Mirella und Renelio nun an ihren siebenjährigen Sohn weitergeben. «Er wächst mit drei Kulturen auf, dennoch sind seine Eltern jetzt auf einer Wellenlänge.» Und mit drei Sprachen: Spanisch, Deutsch und Italienisch. Mirellas Eltern stammen ursprünglich aus Italien. So gebe es bei ihnen zu Hause in Niedergösgen an einem Tag Pasta und am nächsten Tag «Arroz con Pollo», ein beliebtes dominikanisches Gericht.

Trotz vieler Hindernisse und noch mehr Kompromissen würden sich beide jederzeit wieder für den Weg entscheiden, den sie eingeschlagen haben. Renelio ergänzt: «Es war die beste Entscheidung meines Lebens.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen