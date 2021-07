Listicle 25 Dinge, die man in Lenzburg unbedingt machen muss Richtig, das Schloss ist die erste Visitenkarte der Stadt und strahlt weit in die Region hinaus. Die Lenzburg winkt Durchreisenden zu und lockt zu einem Abstecher. Doch es gibt noch viel mehr Dinge in Lenzburg und dem Seetal, die man ja nicht verpassen sollte. Hier muss man ... Aktualisiert 07.07.2021, 16.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

1. ... das einzigartige Wohnmuseum auf Schloss Lenzburg besuchen und wie einst Lady Mildred im malerischen Rosengarten den Afternoon-Tea trinken.

2. ... die zwei gepflegten Rebberge am Schlosshügel bestaunen und eine Blinddegustation des «Goffersbergers» aus der Gefängnis-Kellerei und des «Schlossbergers» von den Ortsbürgern machen.

3. ... mit Kollegen bei Sonnenuntergang auf dem Lenzburger Hausberg, dem Gofi, chillen und bräteln.

4. ... einen Ausflug an den Hallwilersee machen und in einem der See-Restaurants apérölen: in der Seesicht-Beiz in Seengen, der «Schifflände» in Birrwil, dem «Delphin» oder der «Seerose» in Meisterschwanden.



5. ... in heissen Vollmond-Sommernächten im Schwimmbad Walkematt in Lenzburg schwimmen gehen.

6. ... den Livestream des Lenzburger Freischarenmanövers «light» und damit die traditionell vorgegebene gloriose Niederlage der Freischaren gegen die Kadetten am Freitag, 9. Juli, um 15 Uhr verfolgen. Das spektakuläre Landschaftstheater mit (in Nicht-Coronazeiten) über 800 Mitwirkenden geht auf 1852 zurück und erinnert an die Beutezüge damaliger War-Lords in unseren Landen. Das nächste Manöver, hoffentlich wieder in traditioneller Manier, findet 2022 und damit wieder im historisch bedingten Zweijahresturnus in den geraden Jahren statt.

7. ... die mit dem Aargauer Heimatschutzpreis prämierte Überbauung Sandweg-Eisengasse bestaunen. Eine ausgezeichnete (im wahrsten Sinne des Wortes) und moderne Architektur im Kontext der historischen Lenzburger Altstadt, beachtenswert die einmalige Katzentreppe, die schon nur beim Betrachten schwindlig macht.

8. ... das Himmelsleiterli zum «Gofi» in Lenzburg hochkraxeln, sich beim Zählen der Stufen zigmal vertun und sich dafür, oben angekommen, wie im siebten Himmel fühlen.

9. ... das neue, originalgetreu rekonstruierte Pfahlbauhaus am Hallwilersee in Seengen bestaunen, welches auf das im Boden verborgene Unesco-Welterbe hinweist.

10. ... im «McArthurs Pub» Lenzburg live vor dem Bildschirm mitfiebern – am liebsten mit schottischen oder zumindest britischen Teams – und dabei einer der vielen Offen-Bier-Sorten zusprechen.

11. ... durch die vielen Neubauquartiere am Hallwilersee schlendern, zum Beispiel oberhalb des Jurawegs in Seengen, und sich vorstellen, eine davon wäre die eigene Baustelle.

12. ... innerhalb eines Jahres eine «Tour de Châteaux» veranstalten und für 34 Franken (statt je 14 Franken) dem Wasserschloss Hallwyl, dem Schloss Wildegg und natürlich der Lenzburg einen Besuch abstatten.

13. ... an einem schönen Sonntag auf der «grossen Rundfahrt» eindreiviertel Stunden lang den Hallwilersee vom Schiff aus geniessen.

14. ... über die Lenzburger Spinne (die Skulptur von Gillian White auf dem Gertrud-Villiger-Platz) lästern und dabei jenen recht geben, die sagen, dass ein Kunstwerk in der Platzmitte noch lange keinen Kreisel macht.

15. ... solange das noch möglich ist, die einstige Richtstätte Fünflinden draussen im Grünen vor der Stadt Lenzburg besuchen. Hier wurde am 24. Mai 1854 der berüchtigte Ein- und Ausbrecher Bernhart Matter von Muhen von Scharfrichter Mengis durch Schwertstreich vom Leben in den Tod befördert. Die Fünflinden waren schon von den Berner Landvögten fleissig als Richtplatz und Schindanger genutzt worden. Jetzt droht durch die ringsum wuchernden Blocküberbauungen dieser spezielle Ort zum Staufner Quartierplatz zu verkommen.

16. ... obwohl es hier schon lange keine Vorführungen mehr gibt, das erste Lenzburger Theater besuchen. Die alten Römer hatten bei der Platzierung im Lind keine glückliche Hand, steht die halbrunde Arena mit 4000 Plätzen doch am Autobahnzubringer. 1964 als archäologische Sensation entdeckt, beweist die Anlage, dass der namenlose Vicus Lenzburg nebst Vindonissa ein recht bedeutender Ort war. Der zugehörige Tempel wird nach wie vor gesucht.

17. ... die Lenzburger Museen besuchen: in der Burghalde die Sonderausstellung «Saubere Sache» oder die dauerhaft ausgestellten Heiligen-Ikonen bestaunen und in der Stapferhaus-Ausstellung «Geschlecht» neue Perspektiven gewinnen.

18. ... im «Klein-Venedig» von Lenzburg, dem Kanal von Aabachbrücke bis Mühle Remund, die Füsse im Wasser baden und ein Aabachbier trinken.

Jacqueline Schneeberger Fey

19. ... unter den «Himmlischen Eichen» im Waldreservat Lind beim Niederlenzer Fussballplatz die ewige Ruhe suchen und finden.

20. ... auf einem Spaziergang ab Beinwil am See zum Hombergturm in Reinach oder vom südlich von Lenzburg gelegenen Fünfweiher zum Esterliturm hinauf wandern. Hier kann man sogar versuchen, den Weltrekord von Kurt Hess – die 253 Stufen des Turms innert 24 Stunden 413-mal hoch und runter zu rennen – zu knacken.

21. ... dem kleinstädtischen Mief im Zentrum entfliehen und im neuen verdichtet überbauten Quartier «Im Lenz» auf dem ehemaligen Hero-Areal in Lenzburg endlich den urbanen Gefühlen freien Lauf lassen.

22. ... am Mittwochmorgen beim Lenzburger 5*-Laden für die köstlichen Knast-Wähen Schlange stehen.

23. ... kühler Luft in den beheizten Aussenbecken der Badis Möriken-Wildegg oder Rupperswil-Auenstein entfliehen.

24. ... durch die Lenzburger Widmi spazieren, sich an den alten Feldweg und die unbebauten Zeiten erinnern und bei der Skulptur von Jean-Louis Ruffieux im Park Halt machen.

25. ... durch die kopfsteingepflästerte «Witwenvorstadt» in Lenzburg flanieren und deren feudale Villen bewundern.