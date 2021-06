Hotel-Kommunikationsfachfrau meistert Lehre trotz Corona

Lenzburg Im zweiten Lehrjahr kam Corona: Trotzdem kann Alem Burki aus Lenzburg auf einen hervorragenden Abschluss hoffen Alem Burki aus Lenzburg erwirbt ihren Abschluss als Hotel-Kommunikationsfachfrau auch ohne viele Gäste.

Cynthia Mira 12.06.2021, 05.00 Uhr

Alem Burki aus Lenzburg absolviert die EFZ-Lehre zur Fachfrau Hotelkommunikation an der EHL in Passugg. Die Ausbildung ist noch sehr jung; Burki gehört zum 2. Jahrgang, der diese Ausbildung absolviert hat. Britta Gut

Am 16. Juni erhält die 19-jährige Alem Burki ihre Abschlussnoten. Die junge Lenzburgerin unternahm die ersten Schritte in der Arbeitswelt in einer der am stärksten von der Pandemie betroffenen Branche. Sie absolviert eine dreijährige Ausbildung zur Hotel-Kommunikationsfachfrau EFZ auf dem Campus der EHL Hotelfachschule Passugg in Graubünden.

Rund 400 Studenten lernen auf einem riesigen Anwesen im Graubünden in Theorie und Praxis alles, was die Gastgeberinnen und Gastgeber von morgen für eine erfolgreiche Laufbahn brauchen. Ihr gewählter Lehrgang wird erst seit wenigen Jahren angeboten und bietet einen Einstieg in die administrativen Bereiche der Gastronomie. Zudem bereitet sie die Studenten auf künftige Studien im Hotelmanagement vor.

An dieser Hotelfachschule ist Alem Burki im Graubünden unter der Woche zuhause. zvg/ EHL

Burki ist überzeugt: Weniger profitiert oder gelernt habe sie trotz der einschränkenden Massnahmen im Kampf gegen das Virus nicht. Vielmehr hatte sie Glück:

«Im ersten Schuljahr ist man viel im Service tätig und da war die Coronapandemie noch nicht da.»

Sie habe das erste Jahr deshalb ohne Einschränkungen erlebt. Für jene, die 2020 gestartet seien, sei das bestimmt etwas anders gewesen. Sie sagt:

«Später bekamen wir auch vieles mit auf den Weg, was wir sonst nicht gelernt hätten, zum Beispiel ein noch vertiefteres Wissen zum Thema Hygiene.»

Auch für die Arbeit an der Rezeption habe es stets genügend Gäste gegeben, um sich die Fähigkeiten anzueignen. Es ist auch jene Arbeit, die Burki besonders mochte. Sie sagt: «Der Kontakt zu den Gästen ist das Schönste.»

«Ich wollte schon als Kind auf ein Internat»

Seitens der Schule heisst es, dass Burki voraussichtlich mit Auszeichnung abschliessen wird. Sie ist in ihrem Lehrgang die einzige Studentin aus dem Kanton Aargau. Die Wochentage verbrachte sie auf dem Campus, die Wochenenden in Lenzburg. Eine grosse Umstellung war das Leben unter den Studenten und in einem Zweierzimmer, das sie mit einer Kollegin teilte, aber nicht. «Ich wollte als Kind schon auf ein Internat und habe deshalb die Schule nur bis zur dritten Primarklasse in einer Regelschule verbracht», sagt sie.

«In einer Gruppe mit Freunden fühlte ich mich schon immer wohl.»

Trotz geringer Anzahl Gäste konnte sie ohne Einschränkungen den Beruf erlernen. zvg/EHL

Ihr letztes Semester für den Sekundarabschluss verbrachte sie im Theresianum Ingenbohl, Kanton Schwyz. Trotz ihrer vielfältigen Erlebnisse in anderen Kantonen, den Internaten und den Praktika, die sie in Zürich und St. Gallen absolvierte, steht für sie fest: Aus Lenzburg will sie nie mehr weg. Der Ort sei perfekt. Mit ihrer Familie lebt sie etwas ausserhalb der Altstadt. Ihre Eltern haben sie und ihre vier Geschwister adoptiert. «Ich war knapp ein Jahr alt, als ich in die Schweiz kam.» Geboren sei sie in Äthiopien. In ihrer Freizeit investiert sie gerne Zeit in ihre Tätigkeit als Leiterin der Jubla in Lenzburg. Sie stecke mitten in den Vorbereitungen für das Sommerlager.

Bezüglich der Diplomfeier wirkt Burki eher gelassen, manche Prüfungen liefen gut, andere weniger, sagt sie. Nach dem Diplom will sie in derselben Hotelfachschule noch das Hôtelière-Restauratrice HF-Diplom anhängen. Ihr schwebe vor, danach eine Saison im Ausland zu verbringen. Sie wäre gerne Teil des Teams im Hotel in der Türkei, das sie in der Kindheit oft besucht hat.