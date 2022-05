Falschgeld-Schmuggel: Beschuldigter in Abwesenheit verurteilt

Lenzburg Falschgeld geschmuggelt, um damit in Lenzburg eine Rolex zu kaufen – von einer verdeckten Fahnderin Seine Verteidigerin kann keinen Kontakt mehr zum Beschuldigten herstellen; möglicherweise hat der Italiener nicht einmal die Vorladung zur Gerichtsverhandlung erhalten. Verurteilt wurde er trotzdem. Eva Wanner 19.05.2022, 05.00 Uhr

Mit 18'000 Euro Falschgeld fuhren die Beschuldigten von Italien in die Schweiz, um dort eine Rolex zu kaufen. Key

Anwesend waren: die Gerichtspräsidentin, die Gerichtsschreiberin, die amtliche Verteidigerin und die Dolmetscherin. Letztere allerdings nur kurz, denn sie war wegen des Mannes gekommen, der fehlte: der Beschuldigte.

Ob er die Vorladung zum Gerichtstermin vom Dienstagnachmittag in Lenzburg überhaupt erhalten hat, ist unklar. Seine Verteidigerin erreicht Angelo (Namen der Beschuldigten geändert) nicht mehr. Weder unter der Telefonnummer noch unter der Mailadresse, die er ihr gegeben hatte. Angelo lebe in Italien und habe sich in Befragungen schon mehrfach zu den Vorfällen geäussert, plädierte die Anwältin. Ihr Gesuch, dass ihr Mandant von der Verhandlung dispensiert wird, hiess Gerichtspräsidentin Eva Lüscher gut. Und damit wurde über Angelo in seiner Abwesenheit geurteilt.

Strafbefehl: Genau gewusst, was sie da taten

Laut Strafbefehl, mit dem Angelo nicht einverstanden war, ist Folgendes passiert: Angelo und der Mitbeschuldigte Marko, der seinen Strafbefehl akzeptiert hat, haben sich im September 2021 in einem Café in Turin mit einem dritten Mann getroffen. Dieser gab den beiden eine Papiertüte mit 18'000 Euro Bargeld und den Auftrag, in die Schweiz zu reisen. Dort sollten sie eine Herren-Rolex für 16'000 Franken von einer Frau kaufen, welche die Uhr im Internet inseriert hatte. Den Rest dürften sie unter sich aufteilen und erhielten zusätzlich je 400 Euro, quasi als Spesen.

Angelo und Marko wussten, dass es sich um 90 gefälschte 200-Euro-Noten handelte, als sie über den Grenzübergang beim grossen St.Bernhard fuhren. Was sie nicht wussten: Die Rolex-Verkäuferin, die sie in Lenzburg erwartete, war eine verdeckte Fahnderin der Kantonspolizei.

Angelo will von nichts gewusst haben

Anders hat sich Angelo in den Befragungen geäussert, legte seine Verteidigerin dar. Angelo, der von einer IV-Rente und einem Nebenverdienst im Autohandel lebt, habe gedacht, Marko wolle sich ein Auto ansehen. Was genau der Zweck der Fahrt war, habe ihn aber nicht unbedingt interessiert. Lediglich die Tatsache, dass er die Fahrspesen zurückerstattet und 100 Euro für den Chauffeurdienst bekommt. «Ein Taxifahrer muss sich bei seinen Fahrgästen auch nicht nach dem Grund für die Fahrt erkundigen», so die Verteidigerin.

Angelo habe demnach weder wissentlich noch willentlich Falschgeld angenommen, in Umlauf bringen oder jemanden betrügen wollen. Er sei in dubio pro reo freizusprechen. Und werde er das nicht, so sei wenigstens die Höhe der Tagessätze zu reduzieren.

Keine unüberwindbaren Zweifel: Er ist schuldig

Weder das eine noch das andere verkündete Gerichtspräsidentin Lüscher mit dem Urteil. Angelo ist schuldig des Einführens und versuchten Inumlaufsetzens falschen Geldes und des versuchten Betrugs. Eine auf zwei Jahre bedingte Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 30 Franken wird ihm aufgebrummt. Daran angerechnet werden die 47 Tage, die er in Lenzburg in Untersuchungshaft gesessen hat. Bezahlen muss er eine Busse von 600 Franken, rund 1800 Franken Verfahrenskosten, 900 Franken Strafbefehlsgebühr sowie Polizeikosten von über 800 Franken. Die knapp 5500 Franken für die amtliche Verteidigung gehen auf die Staatskasse.

Angelo, so begründete Lüscher, habe das Falschgeld gesehen und berührt. Der Mitbeschuldigte Marko habe mehrfach ausgesagt, Angelo habe gewusst, worum es bei der Fahrt ging. «Warum sollte Marko ihn falsch belasten?», fragte sie rhetorisch. Angelo habe seine Aussagen indes zwischen den beiden Befragungen stark verändert, er scheine nicht glaubwürdig.

Der Vergleich mit dem Taxifahrer hinke; «es widerspricht jeglicher Lebenserfahrung, von Turin nach Lenzburg zu fahren, ohne darüber zu sprechen, warum». Und dass Angelo mit laufendem Motor wartete, bis Marko von der Übergabe des Geldes gegen die Rolex zurückkam, deute ebenfalls darauf hin, dass die beiden schnell wieder weg wollten. Von unüberwindbaren Zweifeln, wegen derer Angelo freigesprochen werden müsste, könne also nicht die Rede sein.