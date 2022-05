Das Inventar des Local kam unter den Hammer

Lenzburg Das «Local»-Inventar wurde versteigert – und der ehemalige Betreiber war auch da Für teilweise nicht einmal einen Zehntel dessen, was die Gegenstände neu gekostet haben, wurde das Inventar des ehemaligen Concept Store an der Bahnhofstrasse verkauft. Eva Wanner Jetzt kommentieren 13.05.2022, 17.40 Uhr

Das Interesse war gross; an die 100 Personen nahmen an der Versteigerung teil. Soraya Sägesser

Sie wollten es bis zuletzt nicht wahrhaben. Der ehemalige Betreiber des «Local» in Lenzburg und seine Partnerin tauchten bei der Versteigerung am Freitagnachmittag auf. Der sogenannte Selbsthilfeverkauf wurde nur durchgeführt, weil die «Local Group» erst keine Miete mehr bezahlte und dann zwei Jahre lang das Ladenlokal an der Bahnhofstrasse nicht räumte.

