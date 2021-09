Aarau: Bewegende Geschichten aus dem Alltag von Dr. Bertram

Kolumne Nach 48 Jahren Holzsplitter entdeckt: Vier bewegende Geschichten aus dem Alltag von Doktor Bertram Ein Arztleben ist lang und voller Geschichten – schönen und weniger schönen. Viele Patienten wachsen einem ans Herz und man begleitet sie durch einen beachtlichen Teil ihres Lebens. 07.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Felix Bertram (46) ist Arzt und Unternehmer. Er ist Gründer der Skinmed Kliniken für Dermatologie und Plastische Chirurgie. Zvg / Aargauer Zeitung

Schön sind die Momente, wenn man einen Hautkrebs operativ entfernt hat, der Patient geheilt ist und die Narbe fast unsichtbar. Dankbare Menschen sitzen dann vor einem, man spürt das Vertrauen aber auch die Verantwortung.

Viele dieser Patienten kommen regelmässig wieder und haben eine Bindung aufgebaut. Das sind die Momente die den Arztberuf so besonders und befriedigend machen, und weshalb ich bis heute trotz fast 80 Mitarbeitern noch immer als Arzt arbeite und meine Patienten einfach gerne sehe und behandle.

Begegnungen die geblieben sind

Ein paar Begegnungen in den letzten 14 Jahren sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Ich denke da an die Mutter mit ihrem 8-jährigen Sohn, aus gutem Hause mit einem Rechtsanwalt verheiratet. Beide hatten ihre Hände voller Warzen, komplett übersäht. Wir haben lange beraten und überlegt, eine schwierige Aufgabe, denn mit den üblichen Lotionen kommt man hier nicht weiter.

Wir haben uns entschieden, zunächst einmal nur den Sohn zu behandeln und dann später die Mama. Der Sohn kam ein halbes Jahr lang regelmässig alleine in die Praxis und hat die Behandlung tapfer ertragen. Zur Abschlussbesprechung war die Mutter dabei und zu meinem Erstaunen genauso warzenfrei wie der Sohn.

Die Erklärung: Insbesondere Warzen reagieren sehr gut auf eine Suggestivtherapie, in diesem Fall hat die Behandlung des Sohnes offenbar auch bei der Mutter einen Heilungsprozess ausgelöst.

Felix Bertram (rechts) sind viele Begegnungen mit Patienten geblieben. Aufgenommen am 19. Januar 2017 in Aarau.

Chris Iseli / AAR

Wenn Unerwartetes zu Tage tritt

Ein anderer Fall ist der deutsche Ingenieur, der seit Jahren beim Sitzen starke Schmerzen hat. Kein Spezialist habe helfen können, Röntgen und bildgebende Verfahren haben nichts gefunden. Auch ich konnte zunächst nichts finden, ausser einer Zyste links unterhalb des Gesässes. Eine Erklärung für die Schmerzen war das zunächst nicht, denn die Zyste war nur klein und sehr weich. Ich bot dem Patienten an, diese zu entfernen woraufhin er einwilligte.

Ich eröffnete die Zyste im OP und musste feststellen, dass diese in der Tiefe deutlich ausgedehnt war, faustgross. Nachdem sich eine grosse Menge Flüssigkeit entleerte, ertastete ich unterhalb des Muskels etwas hartes und spitzes; ich präparierte alles frei und plötzlich kam ein 7 Zentimeter langer und fingerdicker Holzsplitter hervor.

Ich fragte den Patienten, wie er sich das erklären könne. Es dauerte einen Moment bis er sagte, dass er als 5-jähriger Bub mal von einem Baum in abgebrochene Äste gefallen sei und diverse Wunden davongezogen hatte. Der Hausarzt habe diese zunächst genäht und versorgt.

48 Jahre hat dieser Holzsplitter nun im Gewebe dieses Menschen überlebt und wurde durch eine Zyste abgekapselt, weshalb es nicht zu einem Infekt gekommen ist. Nun war aber auch klar, weshalb der Patient so viele Jahre Schmerzen beim Sitzen hatte – jedenfalls war dieses Problem nun gelöst.

Spürbare Dankbarkeit

Jüngst erinnere ich mich an die 89-jährige Dame, die kurz vor Ausbruch der Coronakrise kam – mit einem kleinen Hautkrebs an der Wange. Ein OP-Termin für März 2020 wurde vereinbart. Leider gab es dann den Lockdown im Gesundheitswesen, und wir musste alle Elektiveingriffe absagen, so auch den der Frau. Ich sah die Dame im Sommer 2020 wieder, der Tumor hatte sich mittlerweile über die gesamte Wange ausgebreitet, wucherte faulig.

Wir haben diesen sofort aufwendig operiert, eine grosse Hauttransplantation vom Hals auf die Wange durchgeführt. um diesen grossen Defekt zu decken. Es verheilte alles gut, glücklicherweise war der Tumor noch nicht gestreut.

Die Dame besuchte mich kürzlich, bedankte sich mit Tränen in den Augen und schenkte mir drei Flaschen Wein aus meinem Geburtsjahrgang und schrieb mir eine sehr persönliche und schöne Karte.

Die Verantwortung, die der Beruf mit sich bringt

Das sind die schönen Geschichten aus meinem Alltag. Aber es gibt auch die traurigen.

Ein Patient aus meiner Anfangszeit 2007 lässt mich bis heute nicht los. Ein junger Mann, dessen Beruf die Restauration alter Instrumente war, ein hochbegabter Musiker und spannender Gesprächspartner, ein junger Familienvater. Er präsentierte mir am rechten Oberarm einen faustgrossen und wuchernden Tumor.

Zu seiner Anamnese sagte er, dass er vor vier Jahren einem anderen Dermatologen eine kleine Hautveränderung in diesem Bereich präsentierte. Der Kollege habe die Stelle vereist, also mit einem Eisspray (Stickstoff, minus 190 Grad) behandelt, was wir Hautärzte oft zur Entfernung gutartiger Hautveränderungen einsetzen.

Es sei aber wieder etwas gewachsen und erneut wurde die Stelle mit Eis behandelt. Und dieses Prozedere habe sich über einen langen Zeitraum immer wiederholt. Eine Gewebeprobe wurde nie entnommen geschweige denn eine andere Abklärung. Wir haben den Tumor am Folgetag operativ entfernt und leider zeigte sich ein schwarzer Hautkrebs; die Folgeuntersuchungen ergaben, dass dieser Krebs leider gestreut hatte und wenige Monate später ist dieser Mann verstorben.

Diese Geschichte zeigt mir, welche Verantwortung doch der Arztberuf mit sich bringt und dass wir uns und unsere Arbeit stets hinterfragen müssen. Man kann nicht einfach ständig nachwachsendes Gewebe vereisen oder weg lasern ohne zu wissen um was es sich handelt. Wir haben heute alle Möglichkeiten, eine hochqualitative Medizin zu bieten – und die sollten wir auch nutzen.